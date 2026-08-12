Retiraron del mercado casi 13.600 kilos de carne argentina sin inspección distribuida en Texas y Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades federales de Estados Unidos ordenaron el retiro del mercado de aproximadamente 13.600 kilogramos (29.900 libras) de carne de res importada de Argentina y distribuida en Texas y Florida, luego de que los productos ingresaron al país sin someterse a la reinspección obligatoria que exige la regulación federal.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), dependiente del Departamento de Agricultura, anunció el retiro el viernes pasado. La empresa responsable es Corte Argentino, con sede en Aventura, Florida, que importó los productos elaborados en mayo. Los artículos afectados tienen fechas de consumo preferente o de congelación entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026.

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Cinco cortes de carne de res deshuesada, envasada en cajas de cartón con la marca “Frigorífico Gorina SAIC”, forman parte del retiro: “Cuadril Sin Tapa”, “Ojo Redondo” (Peceto), “Topside Cap Off” (Nalga AD S/Tapa), “Flat” (Carnaza Cuadrada) y “Nudillo” (Bola de Lomo). Todos los paquetes llevan el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de envío “26644-AA”.

El FSIS señaló que el problema salió a la luz durante inspecciones rutinarias. Aunque no se precisó qué tiendas vendieron los productos, la agencia confirmó que la carne llegó a distribuidores y minoristas de ambos estados. Hasta el momento, ninguna autoridad sanitaria registró casos de enfermedades o lesiones vinculadas al consumo de estos productos.

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La agencia recomiendó a quienes aún conserven la carne que la desechen o la devuelvan al lugar de compra.

El FSIS señaló que el problema salió a la luz durante inspecciones rutinarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro llega en un momento político sensible para las importaciones de carne argentina en Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció, hace casi un año, un plan para ampliar la importación de carne procedente de Argentina como parte de un acuerdo firmado con el presidente argentino Javier Milei, con el objetivo declarado de reducir los precios récord de la carne en el país.

El plan despertó una resistencia inmediata de los sectores ganaderos estadounidenses. La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne, junto con el Fondo Legal de Acción para Ganaderos, United Stockgrowers of America y otras organizaciones del agro —entre los grupos que suelen respaldar al presidente— criticaron la iniciativa por el impacto potencial sobre los ganaderos y operadores de corrales de engorde locales.

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Los economistas agrícolas también pusieron en duda la eficacia de la medida. Según sus análisis, la carne argentina representa apenas alrededor del 2% de las importaciones totales de carne de ese país, una proporción tan reducida que incluso duplicarla no modificaría de manera visible los precios en los supermercados.

Glynn Tonsor, economista agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, explicó las razones estructurales detrás del encarecimiento de la carne de res. El producto acumula presión por la combinación de una demanda sostenida y el tamaño del rodeo estadounidense, que alcanzó su nivel más bajo desde 1961 como consecuencia de años de sequía y períodos de bajos precios del ganado.

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El retiro llega en un momento político sensible para las importaciones de carne argentina en Estados Unidos

“Siempre habrá incertidumbre en el mundo. Pero cuanto más incierto sea algo, menos probable será que la mayoría de la gente arriesgue su dinero”, afirmó Tonsor. El especialista también remarcó que Argentina no dispone de capacidad productiva suficiente para compensar la caída de las importaciones derivada de esa reducción del rodeo.