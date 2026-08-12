Taiwán condenó los ejercicios navales del régimen chino con Indonesia y los calificó de “peligrosos” para la región

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, habla frente a un vehículo aéreo no tripulado Teng Yun durante una visita al Instituto Nacional Chung-Shan de Ciencia y Tecnología (NCSIST), el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

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El Gobierno de Taiwán condenó los ejercicios navales planificadas entre la Armada china y un buque de guerra de Indonesia frente a la costa este de la isla, calificándolas de peligrosas. A su vez, Taipéi remarcó que Beijing buscar proyectar ante la comunidad internacional una imagen falsa de control sobre esas aguas. La administración taiwanesa señaló que estas acciones constituyen una “provocación militar” y que Beijing debería “detener de inmediato este comportamiento peligroso que socava el statu quo”.

Según informó el Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán, tras una serie de patrullas marítimas chinas frente a la costa oriental de la isla, el régimen chino ahora intenta realizar ejercicios con marinas de “países relevantes” en esa zona.

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“Esto es, en realidad, manipulación política, ‘ejercicios en nombre, expansión en los hechos’, con el objetivo de crear la apariencia ante la comunidad internacional de que los comunistas chinos tienen jurisdicción sobre las aguas al este de Taiwán”, afirmó el organismo en un comunicado. Las autoridades taiwanesas reiteraron que continuarán monitoreando la situación y adoptarán “las medidas necesarias y apropiadas”.

El Ministerio de Defensa de China confirmó que la maniobra, prevista para mediados de agosto en una ubicación no detallada al este de Taiwán, consistirá en un ejercicio de navegación conjunto con un buque de la Armada de Indonesia, una práctica inusual ya que China raramente realiza ejercicios militares con fuerzas extranjeras cerca de la isla.

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La tensión coincide con los ejercicios militares anuales Han Kuang en la isla y al rededor de ella, destinados a ensayar la defensa ante un posible ataque chino. Mientras tanto, la presencia militar china alrededor de la isla se mantiene casi a diario y Beijing no reconoce ningún reclamo de soberanía del gobierno taiwanés.

Un tanque M60A3 dispara durante un ejercicio de fuego real como parte de las maniobras militares Han Kuang en Penghu, Taiwán, el 10 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

En paralelo, el subsecretario estadounidense de Política de Guerra, Elbridge Colby, se reunió con el ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, en Yakarta. De acuerdo con el despacho indonesio, Sjamsoeddin aclaró a Colby que la ampliación de la cooperación en defensa con Estados Unidos no implica la instalación de bases militares estadounidenses en Indonesia.

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La isla de Taiwán acoge a más de 300.000 trabajadores migrantes indonesios, aunque Indonesia no mantiene relaciones diplomáticas formales con el gobierno taiwanés. Las autoridades de Taiwán insisten en que solo sus ciudadanos pueden decidir el futuro de la isla y rechazan las presiones militares chinas.

En este contexto, Taipéi planea proponer un incremento del gasto en Defensa hasta los 1,1 billones de dólares taiwaneses (aproximadamente USD 34.095 millones) para 2027, lo que representará un aumento cercano al 16% interanual, según informó la agencia estatal de noticias CNA.

La propuesta, que se presentará oficialmente el 20 de agosto tras una reunión de gabinete, contempla superar nuevamente el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado al área, aunque la cifra final dependerá de las proyecciones oficiales de crecimiento económico para el año.

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Lanchas de asalto para operaciones especiales M109 de Taiwán participan en los ejercicios militares anuales Han Kuang frente a las costas de Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

De acuerdo con fuentes citadas por CNA, la partida de 1,1 billones de dólares taiwaneses incluye fondos gestionados por el Ministerio de Defensa Nacional, recursos para la Guardia Costera, programas para veteranos y proyectos especiales de adquisición militar. El presupuesto central del Gobierno para 2026, aún pendiente de aprobación parlamentaria, ya preveía 949.500 millones de dólares taiwaneses destinados a defensa, equivalentes al 3,32% del PIB en el momento del cálculo.

El presidente Lai Ching-te mantiene el objetivo de incrementar el gasto militar de forma sostenida hasta alcanzar el 5% del PIB para 2030. Esta política responde tanto a la creciente presión militar de Beijing, que considera a Taiwán parte inalienable de su territorio, como a las demandas de Washington, que insiste en que Taipéi debe aumentar su presupuesto defensivo.

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Desde la llegada al poder del líder chino Xi Jinping en 2012, China desarrolló una modernización acelerada de sus fuerzas armadas, incorporando portaaviones, aeronaves de combate de última generación y misiles avanzados. Para 2026, el régimen chino anunció una subida del 7% en su gasto militar, hasta los 1,91 billones de yuanes (unos 283.063 millones de dólares), un crecimiento ligeramente inferior al registrado en los tres años anteriores.

(Con información de Reuters y EFE)