Pete Hegseth visitará Panamá para reforzar la ofensiva de Estados Unidos contra el narco y la seguridad del Canal

Soldados de fuerzas especiales participan en el ejercicio multinacional Panamax 2026, liderado por Panamá y patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos. 7 de agosto. (REUTERS/Enea Lebrun)

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Panamá para participar en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), el principal mecanismo operativo del Escudo de las Américas, el marco de cooperación regional contra el narcotráfico liderado por Washington.

La visita fue confirmada por el Departamento de Guerra en un comunicado emitido este martes. El viaje se inscribe en la política de seguridad hemisférica que el Gobierno de Donald Trump ha convertido en uno de sus ejes centrales desde el inicio de su mandato.

Trump presentó oficialmente el Escudo de las Américas en marzo pasado y, desde entonces, 18 países de América Latina y el Caribe se han sumado a la alianza. El ministro panameño de Seguridad Pública, Frank Ábrego, marcó el tono en el acto inaugural del foro: “Debemos pasar del discurso político a la acción conjunta”.

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El secretario de Guerra Pete Hegseth, quien viajará este miércoles a Panamá para el foro antinarcóticos A3C. (REUTERS/Daniel Heuer)

El ministro advirtió que las organizaciones criminales “combinan narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas”, recurren a “tecnologías de alta gama y reclutan a menores”, y subrayó que los países del bloque solo podrán anticiparse a esas amenazas actuando de forma unificada.

En esa misma línea se expresó el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom): “La coalición debe ser una organización funcional para luchar contra el enemigo y debe enfocarse en resultados”. La semana pasada, el organismo militar lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental junto a los países miembro, en lo que describió como una “transición” respecto de la Operación Lanza del Sur, que atacó más de 60 embarcaciones y causó la muerte de 221 personas, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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El 4 de agosto, Donovan había precisado que ese grupo de trabajo será “el brazo ejecutor” del Comando Sur “para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio”.

Donald Trump presentó el Escudo de las Américas en marzo y desde entonces 18 países de América Latina y el Caribe se sumaron a la alianza regional.

Además del foro, Hegseth tiene previsto reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino y con altos funcionarios de Colombia. El encuentro con la delegación colombiana adquiere peso particular tras la llegada al poder del ultraconservador Abelardo de la Espriella, quien ha prometido endurecer la ofensiva antinarcóticos y estrechar vínculos con la administración Trump.

El secretario también visitará la Base Aeronaval Cristóbal Colón para observar el Curso de Operaciones en la Selva, ejercicio conjunto con fuerzas panameñas que se realiza varias veces al año. En paralelo se desarrolla el ejercicio Panamax 2026, iniciado la semana pasada con 1.700 soldados de élite de 19 países, centrado en la defensa del Canal de Panamá.

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La alianza fue suscrita en marzo por Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Con posterioridad se incorporaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además de Colombia bajo la presidencia de De la Espriella.

(Con información de EFE)