Estados Unidos

La feria de empleo en el sur de la Florida abre nuevas puertas para la comunidad latina que busca trabajo

El evento reúne a empresas líderes y candidatos hispanos, facilitando entrevistas y networking en un entorno pensado para potenciar la inserción laboral y el crecimiento profesional de los latinos en la región

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Feria de empleo en Amerant Bank Arena, con mesas de reclutadores, candidatos latinos conversando y entregando currículums, y asientos del estadio al fondo.
La feria de empleo de Broward en el Amerant Bank Arena reunirá a más de 100 empresas que buscan personal hispanohablante en el sur de la Florida (Ilustrativa Infobae)

El sur de la Florida se prepara para recibir a la comunidad latina-hispanohablante con una oportunidad destacada: la feria de empleo de Broward, que tendrá lugar este jueves en el Amerant Bank Arena de Sunrise.

El evento se perfila como un punto de encuentro clave para quienes buscan ingresar al mercado laboral local, especialmente en sectores con alta demanda de personal bilingüe.

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Más de 100 empresas, entre las que figuran firmas privadas y organismos públicos de la región, participarán en la jornada. El abanico de sectores representados abarca desde salud hasta tecnología de la información, incluyendo ventas, atención al cliente y construcción.

Para quienes dominan el español, la presencia de empleadores como Florida Panthers, Jiffy Lube, Honey Baked Ham y Sherwin-Williams representa una ventaja competitiva, dado que muchas compañías priorizan el contacto directo con la comunidad hispana y buscan fortalecer su capacidad de atención a una clientela diversa.

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El evento está programado para celebrarse de 10:00 a.m. a 14:00 p.m. el jueves 30 de abril en el Amerant Bank Arena, ubicado en 1 Panther Parkway, cerca del centro comercial Sawgrass Mills.

Un grupo de candidatos bien vestidos conversa con reclutadores en una feria de empleo, con banderas de países hispanos visibles sobre la mesa.
Más del 30% de la población de Broward se identifica como latina, impulsando un auge de oportunidades laborales para bilingües según el U.S. Census Bureau (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la entrada como el estacionamiento serán gratuitos para todos los asistentes, lo que elimina barreras logísticas y facilita la participación de quienes buscan nuevas oportunidades profesionales.

La feria de empleo de Broward surge en un contexto de crecimiento de la población latina en el sur de la Florida, donde el dominio del español se volvió un activo clave para acceder a mejores posiciones laborales.

Según datos del U.S. Census Bureau, más del 30% de los habitantes del condado de Broward se identifica como hispano o latino, lo que explica la relevancia de este tipo de eventos para la integración laboral y el desarrollo económico de la región.

Oportunidades laborales para hispanohablantes en el sur de Florida

La feria de empleo de Broward representa una oportunidad concreta para las personas latinas que residen en Miami y áreas cercanas.

Muchas empresas participantes valoran especialmente la capacidad de comunicarse en español, ya que buscan fortalecer la atención a una clientela multicultural y diversa.

Primer plano de dos mujeres vestidas de traje, estrechando sus manos en una feria de empleo. Se observa un currículum y material bilingüe sobre la mesa.
El evento laboral ofrece puestos en salud, tecnología, ventas, atención al cliente y construcción, con prioridad para candidatos con dominio del español (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, quienes dominen el idioma pueden encontrar una puerta de entrada a mejores empleos y a ambientes laborales donde su perfil es especialmente demandado.

Para participar, los organizadores recomiendan llevar varias copias del currículum vitae, preparar preguntas para los reclutadores y presentarse con vestimenta profesional.

La inscripción previa puede realizarse en el sitio web oficial del evento: JobNewsSouthFlorida.com.

Además de empresas del sector privado, la feria contará con la presencia de entidades gubernamentales, como el Departamento Penitenciario de la Florida, los departamentos de policía de Sunrise y Pembroke Pines, y la ciudad de Hallandale Beach.

También participarán representantes de Broward Health, lo que amplía la oferta para quienes buscan empleos en el sector público y sanitario.

El evento está diseñado para facilitar el encuentro directo entre candidatos y empleadores, permitiendo entrevistas rápidas, entrega de solicitudes y la posibilidad de concretar oportunidades de trabajo en el acto.

Las empresas buscan perfiles variados, desde técnicos y profesionales especializados hasta posiciones de entrada, con foco en habilidades bilingües y experiencia previa en atención al cliente o ventas.

Escena en plaza pública con varios stands de servicios. Se ven representantes de policía, salud y empresas atendiendo a un público diverso en un evento comunitario al aire libre.
Los asistentes pueden realizar entrevistas rápidas, entregar solicitudes y acceder a oportunidades laborales inmediatas en el Amerant Bank Arena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un evento clave para la comunidad latina

La feria de empleo que se celebrará en el Amerant Bank Arena este jueves ofrece posibilidades reales para quienes buscan insertarse o avanzar en el mercado laboral del sur de la Florida, con un enfoque especial en los perfiles bilingües y la comunidad latina-hispanohablante.

La diversidad de sectores representados y la gratuidad del acceso refuerzan el atractivo de este evento como uno de los más relevantes del año para quienes aspiran a integrarse o crecer profesionalmente en la región.

La iniciativa subraya la importancia de crear espacios de encuentro entre empresas y candidatos en un contexto de alta demanda de talento hispanohablante, consolidando al sur de la Florida como un polo de oportunidades laborales para la comunidad latina.

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