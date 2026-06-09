El condado de Broward suma tres opciones de transporte público para partidos del Mundial en Miami

El Mundial de la FIFA en Miami se jugará del 15 de junio al 18 de julio con un operativo de acceso que limita el estacionamiento junto al Miami Stadium (USA TODAY Sports)

Con el inicio de los partidos del Mundial en Miami desde el 15 de junio y hasta el 18 de julio, las autoridades de Miami-Dade y Broward desplegaron un esquema de acceso al rebautizado Miami Stadium que busca reducir los atascos y compensar una restricción clave: incluso con entrada, muchos aficionados no podrán estacionar junto al estadio, según medios locales como WSVN y Miami Herald.

La magnitud prevista del operativo explica el énfasis en el transporte público. Unas 600.000 personas asistirían a los siete partidos en la sede de Miami. Mientras que otras estimaciones elevaron la proyección a al menos un millón de aficionados en el sur de Florida por los juegos del torneo.

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La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, resumió la estrategia con un mensaje dirigido a residentes y visitantes: “Conduzcan menos y celebren más”. La funcionaria añadió que el objetivo es que la gente viva “la emoción del Mundial, no el estrés de desplazarse por la ciudad”.

La respuesta central para llegar a los partidos es esta: los aficionados con entrada verificada podrán usar autobuses lanzadera de ida y vuelta hacia el estadio desde cinco centros de conexión en Miami-Dade y Broward, y ese servicio será gratuito desde esos puntos, de acuerdo con CBS News.

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Los aficionados con entrada verificada podrán usar lanzaderas gratuitas de ida y vuelta al Miami Stadium desde cinco centros de conexión en Miami-Dade y Broward (USA TODAY Sports)

Partidos en Miami tendrán cinco centros de conexión para subir a las lanzaderas

Los centros habilitados son la estación Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail, la estación Golden Glades Multimodal Transit Station, la estación de Brightline en Aventura, el Seminole Hard Rock Hotel & Casino y el Amerant Bank Arena en Sunrise, explicaron WSVN y Miami Herald.

En los servicios de Miami-Dade no hace falta reservar con antelación, pero sí mostrar una entrada verificada en cada punto de embarque, de acuerdo con Miami Herald.

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La directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, Stacy Miller, explicó en WSVN que los aficionados podrán llegar a esos centros hasta cinco horas antes del inicio de cada partido. El embarque comenzará aproximadamente cuatro horas antes, y los primeros autobuses saldrán unas tres horas y media antes del saque inicial.

El control de acceso será doble. El personal escaneará las entradas para permitir el embarque en las lanzaderas y volverá a validarlas en el perímetro de seguridad del estadio. El servicio de regreso empezará inmediatamente después del pitazo final y continuará hasta trasladar al último pasajero, explicó Miami Herald.

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Miami albergará cuatro partidos de la fase de grupos y tres de eliminación directa, según Miami Herald. El torneo de 2026, organizado por México, Canadá y Estados Unidos, comienza el 11 de junio en Ciudad de México, y Miami es una de las 11 sedes de Estados Unidos.

Autoridades de Miami-Dade y Broward impulsan el transporte público ante una asistencia prevista de 600.000 personas en los partidos de Miami y de al menos un millón de aficionados en el sur de Florida (Miami Dade County)

Broward sumó tres rutas propias y una de ellas exige reserva previa

En Broward County, las opciones se dividen en tres corredores. La ruta 441 Breeze sale del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood hacia Golden Glades por USD 2 por trayecto, según NBC Miami y Miami Herald. Desde allí, solo quienes tengan entrada verificada pueden continuar en la lanzadera dedicada al estadio.

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La ruta 102 Breeze parte de West Regional Terminal, en Plantation, y llega a Calder Casino, en Miami Gardens, también por USD 2 por trayecto, señalaron NBC Miami y Miami Herald. Desde ese punto, el traslado final al estadio también queda reservado a poseedores de entradas verificadas.

La tercera alternativa es un servicio expreso desde Amerant Bank Arena hasta Miami Stadium, en Miami Gardens. Ese trayecto es gratuito, pero únicamente para personas con entrada verificada, y en este caso sí hay que reservar asiento con antelación en el sitio web de Broward County Transit.

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Los centros de conexión del Mundial en Miami incluyen Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail, Golden Glades, Brightline Aventura, Seminole Hard Rock Hotel & Casino y Amerant Bank Arena (Miami Dade Gov.)

La directora ejecutiva y gerente general de Broward County Transit, Coree Cuff Lonergan aseguró en CBS News que el pre-registro “es muy fácil” y consiste en entrar en la web del organismo y guardar un asiento. En WSVN, la misma funcionaria reiteró que el servicio está disponible para cualquier poseedor de una entrada verificada.

El calendario difundido por NBC Miami para el expreso desde Amerant Bank Arena incluye cuatro fechas:

Uruguay contra Cabo Verde el domingo 21 de junio, con partido a las 18:00, salidas desde las 14:00 y regreso a las 21:00.

Colombia contra Portugal el sábado 27 de junio, con partido a las 19:30, salidas desde las 15:30 y regreso a las 22:30.

Un cuartos de final el sábado 11 de julio, con partido a las 17:00, salidas desde las 13:00 y regreso a las 20:00.

El partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio, también a las 17:00, con salidas desde las 13:00 y regreso a las 20:00.

El acceso a las lanzaderas del Mundial en Miami tendrá doble control porque las entradas se escanearán en el embarque y otra vez en el perímetro de seguridad del estadio (Advance Mechanical)

Estacionamiento costoso y traslados por aplicación refuerzan el transporte colectivo

El incentivo económico también empuja hacia las lanzaderas. El estacionamiento en el estadio puede costar hasta USD 249 por un solo lugar en algunos partidos, según Miami Herald.

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Asimismo, los vehículos de Uber, Lyft y otros servicios de aplicación deberán dejar a los pasajeros en Lot 10, junto a Calder Casino, a cerca de una milla del estadio, lo que implica una caminata de entre 15 y 30 minutos hasta los accesos.

Después de los encuentros, Uber prevé mayores tiempos de espera, tarifas dinámicas y un recargo por evento especial, aunque no detalló el monto. La empresa también lanzará Uber Shuttle con más de 10 vehículos desde puntos predefinidos en Miami Beach y Brickell antes de los partidos, y hacia Miami Beach, Brickell y el centro de Miami después de los encuentros, por USD 45 por asiento y por trayecto.

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Broward County sumó tres rutas para el Mundial, con servicios de 2 dólares por trayecto desde Seminole Hard Rock Hotel & Casino y West Regional Terminal, y un expreso gratuito con reserva previa (Advance Mechanical)

La portavoz de Uber, Lizzie Pittinger, manifestó en Miami Herald que Miami será la única sede donde Uber Shuttle operará también antes de los partidos. Añadió que, por el tráfico de la ciudad y la ubicación del estadio, la empresa concluyó que los usuarios necesitaban más opciones de acceso.