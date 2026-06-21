Comercios del sur de Florida se benefician de la fiebre mundialista en Miami

El Mundial en South Florida podría atraer entre 600.000 y un millón de visitantes y generar USD 1.300 millones en actividad económica (REUTERS/Paul Childs)

El Mundial ya moviliza al sur de Florida con estimaciones de visitantes que rondan entre los 600.000 y un millón, una proyección de USD 1.300 millones en actividad económica y miles de comercios que adaptaron su oferta para captar la demanda explican por qué el torneo desborda el estadio y se convierte en una apuesta comercial para la región.

Ese impacto previsto incluye 9.000 empleos locales, según el comité anfitrión, y un alza de 200% en las tarifas hoteleras del condado de Broward durante los períodos de mayor demanda. En el área metropolitana de Fort Lauderdale, el gasto en alojamiento, comida, transporte y entretenimiento podría generar entre USD 150 millones y USD 175 millones.

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La expectativa, sin embargo, no es uniforme. Según CBS News, a pocos días del inicio de los partidos varios negocios del sur de Florida aún se preguntaban si la estimación de la FIFA terminará por traducirse en ventas reales.

En el centro de Miami, Jacqueline Moshe, copropietaria de Miami Discount Center junto con su esposo Dani Moshe, resumió esa incertidumbre con una esperanza concreta: “Ojalá la FIFA nos traiga movimiento, gente, negocio”. Su marido lo llevó al terreno de la mercadería: “Colombia va a ganar. Tengo que vender mis camisetas”.

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El comité anfitrión de la FIFA estimó que el Mundial impulsará 9.000 empleos locales en South Florida (WSVN)

Varios comercios adaptaron su oferta al fervor futbolero

La respuesta más visible llegó desde los negocios de escala barrial. Según NBC Miami, tiendas y emprendimientos familiares de South Florida empezaron a diseñar productos ligados al torneo y a las selecciones para aprovechar el interés de los aficionados.

En Cake Lounge Miami, su dueña explicó que imprime con tinta comestible y transformó esa técnica en una línea temática que va desde alfajores hasta galletas de Lionel Messi. Nacida en Rosario, la ciudad del capitán argentino, contó que sumó además opciones personalizadas para quienes quieren tortas, cake pops o piezas decoradas con su jugador favorito.

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La emprendedora describió el clima que espera en la ciudad con una referencia directa al peso de la comunidad latina: “Estamos muy emocionados porque está en Miami, con toda la gente latina, con toda la pasión por el fútbol. Estamos locos por crear muchas cosas”.

Cake Lounge Miami lanzó una línea temática con alfajores, galletas de Lionel Messi y productos personalizados para el Mundial (NBC News)

En Lauderhill, Mario Legros aseguró al medio que comenzó a preparar su apuesta el año pasado, cuando supo que Haití estaría en el Mundial. “Dije: tengo que crear una marca”, afirmó. El resultado fueron camisetas y banderas dedicadas a su selección, con diseños que se volvieron virales y dejaron su tienda prácticamente sin stock.

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Legros relató que pensó que el impulso terminaría el 18 de mayo, pero ocurrió lo contrario: “De repente, la gente siguió viniendo como nunca había visto antes”.

También en Weston, el restaurante La Pequeña Colombia volvió a ver una escena repetida desde 2002 en cada Copa del Mundo: coleccionistas que se reúnen afuera para intercambiar figuritas del mundial. Este año, según la televisora, las filas llegaron hasta la calle.

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En Lauderhill, Mario Legros creó camisetas y banderas de Haití para el Mundial y su tienda quedó casi sin stock (NBC News)

La proyección económica convive con dudas

La magnitud del evento no solo se mide en ventas minoristas. De acuerdo con la FIFA, la región podría recibir un impacto financiero de USD 1.300 millones, mientras que un informe de Deloitte encargado por Airbnb calculó en USD 384 millones el efecto económico de los huéspedes que usarán alojamientos reservados en esa plataforma.

Airbnb estimó además que uno de cada seis visitantes que espera recibir Miami durante el torneo usará la aplicación por primera vez. En paralelo, profesionales del sector inmobiliario buscan captar compradores de Brasil, Colombia, Argentina y México con estrategias similares a las que ya utilizaron en eventos internacionales como Art Basel y el Miami Grand Prix.

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El argumento central de quienes defienden esas previsiones es simple: el dinero no se concentrará en las tribunas, sino en transporte, hoteles, gastronomía, alquileres temporarios, comercios y promoción internacional de la ciudad. Rodney Barreto, presidente del comité anfitrión de la FIFA en Miami, sostuvo ante CBS News que la estimación es realista y remarcó el volumen de visitantes previstos.

La inversión pública también forma parte de la cuenta. Miami-Dade aportó USD 21 millones para los partidos y otros USD 25 millones para seguridad, un gasto que será reembolsado por el gobierno federal. La ciudad de Miami destinó USD 7,5 millones y otros USD 6,5 millones para seguridad, también con reembolso federal previsto.

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No todos los comerciantes creen que el movimiento alcanzará a cada zona por igual. Daniel Cohen, propietario de Sneek Peek Luxury cerca de Bayfront Park, advirtió al canal que las obras y la instalación del Fan Fest, que espera a decenas de miles de visitantes, pueden desviar a los peatones antes de que lleguen a ciertas calles comerciales. “A veces, cuando la gente baja por Flagler y ve lo que está pasando, eso los disuade un poco de seguir y ver las calles laterales”, señaló.

Algunos comerciantes alertan por el impacto de las obras y el Fan Fest en la circulación peatonal (FIFA World Cup 2026)

Barreto defendió el gasto con un argumento adicional: los partidos llegan en meses de verano, cuando la actividad suele ser más lenta. Sobre la exposición internacional de la ciudad, afirmó: “La publicidad, las redes sociales, todos los titulares que salen de Miami. Como dirá la oficina de convenciones, no se puede comprar todo eso”. Y concluyó: “Esto serán cientos de millones de dólares para Miami”.

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