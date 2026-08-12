El jefe de la inteligencia militar del Ejército Nacional Libio murió en un atentado con coche bomba

Fawzi al-Mansouri

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El jefe de la inteligencia militar del Ejército Nacional Libio (ENL), organización que controla el este y parte del sur de Libia, murió en un atentado con coche bomba, informó el ejército en un comunicado difundido el martes. Fawzi al-Mansouri perdió la vida el lunes cuando un artefacto explosivo adherido a su vehículo detonó tras salir de una mezquita local por la noche.

El asesinato se produjo en la ciudad de Bengasi, ubicada en el este del país. Libia permanece dividida desde el conflicto que siguió al derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, con dos administraciones rivales enfrentadas: la reconocida por la ONU en Trípoli, encabezada por el primer ministro Abdulhamid Dbeibah, y otra con sede en Bengasi apoyada por el comandante militar Khalifa Haftar.

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Khaled Haftar, hijo de Khalifa Haftar, declaró a la agencia AFP que se inició una investigación y sostuvo que “todo apunta a una táctica terrorista despreciable”. El comunicado militar añadió: “El terrorismo es un proyecto que tiene como objetivo a toda la región, no solo a Libia”.

El atentado representa un revés para los esfuerzos de los Haftar de presentar una imagen de estabilidad en las áreas bajo su control. “Un ataque de esta sofisticación en un bastión del LNA supone también un duro golpe para la reputación de seguridad del grupo”, señaló al mismo medio Hamish Kinnear, analista de la consultora británica Verisk Maplecroft.

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La capacidad para ejecutar un ataque contra una figura de alto perfil como Fawzi al-Mansouri revela, según el analista, que el responsable cuenta con recursos e inteligencia significativa. Las autoridades del este de Libia no identificaron a los autores del atentado.

Tropas del Ejército Nacional Libio comandadas por Khalifa Haftar se preparan para unirse a la ofensiva de Tripoli (REUTERS/Esam Omran Al-Fetori)

En el comunicado, el Ejército Nacional Libio (LNA) aseguró que “no cesará en su lucha contra el terrorismo y continuará su lucha por la estabilidad y la seguridad de Libia, así como por la unificación de sus instituciones”. El asesinato de al-Mansouri coincidió con iniciativas para unificar los poderes ejecutivos bajo un plan impulsado por Washington, que el LNA apoya públicamente.

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Kinnear advirtió que “nada de esto augura nada bueno para un plan estadounidense para reunificar Libia”, y estimó que, de acuerdo con la actual hoja de ruta, es poco probable que las partes se sientan conformes con sus posiciones durante mucho tiempo, lo que podría desencadenar una nueva lucha de poder desestabilizadora.

El especialista en Libia, Jalel Harchaoui, señaló que el asesinato “perturbaría, o al menos retrasaría”, el acuerdo negociado por Estados Unidos. Harchaoui explicó que el pacto se apoya en dos premisas: la prioridad de la seguridad en Bengasi y la protección de los altos mandos militares, garantizada por su lealtad a Saddam Haftar. “Una bomba que mata al jefe de la inteligencia militar cuando sale de una mezquita socava estas premisas”, sostuvo el experto.

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Manifestantes exigen el derrocamiento del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, encabezado por Abdulhamid al-Dbeibah, en la Plaza de los Mártires de Trípoli, Libia. 16 de mayo de 2025 (REUTERS/Ayman al-Sahili/Foto de archivo)

La reunificación política en Libia “requeriría algunos gestos de apertura hacia la reforma y el cambio dentro del ejército”, señaló el experto Jalel Harchaoui. Mientras tanto, el gobierno con sede en Trípoli condenó el asesinato de Fawzi al-Mansouri en un comunicado, calificando el hecho como un “ataque terrorista” y subrayando que rechaza el crimen “independientemente de las posiciones o alianzas de cualquier partido”.

La oficina de Khaled Haftar comunicó a AFP que las autoridades habían detenido a una “célula terrorista en Bengasi que se preparaba para llevar a cabo actos de sabotaje”, aunque no precisó si existe vínculo con el asesinato de al-Mansouri.

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El funeral de al-Mansouri se realizó el martes por la tarde en Bengasi, con la presencia de hombres armados vestidos con uniforme militar. Altos mandos del LNA, entre ellos Khaled y Saddam Haftar, asistieron a la ceremonia. En su homenaje, el LNA describió a al-Mansouri como un “mártir heroico”.

Al-Mansouri fue un líder militar con estrechos vínculos con la familia Haftar. Jugó un papel central en la ofensiva del Ejército Nacional Libio (LNA) contra grupos yihadistas, incluyendo al Estado Islámico, entre 2014 y 2017 en zonas del este del país. También se destacó durante la operación de Haftar, apoyada por Rusia, para tomar Trípoli en 2019, que fue repelida por fuerzas del gobierno capitalino con el apoyo de Turquía.

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(Con información de AFP)