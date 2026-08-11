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Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

El comediante británico ideó la producción durante la pandemia, cuando su gira y el rodaje de After Life quedaron suspendidos. En una entrevista con The Times, el actor explicó que presentó el personaje de Gus a Netflix por Zoom y tuvo que esperar más de 2 años para recibir luz verde

Ricky Gervais estrenó en Netflix Gatos callejeros, una serie animada para adultos centrada en Gus, un gato malhablado que recorre una versión de Londres (YouTube: Netflix Latinoamérica)
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Ricky Gervais lanza Gatos callejeros, una serie animada para adultos en Netflix. El comediante británico presenta a Gus, un gato malhablado que recorre una versión de Londres, y anticipa polémica por el tono provocador del proyecto.

A los 64 años, el comediante y guionista británico presenta un proyecto que desarrolla desde hace años. La idea de Gatos callejeros nació durante el confinamiento por la pandemia de covid-19, cuando su gira SuperNature fue postergada y el rodaje de la tercera temporada de After Life quedó suspendido.

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“Pensé que la animación era inmune al covid-19. Podía grabar por Zoom y la gente podía animar sola en una sala sellada. Hice un boceto de Gus y se lo presenté a Netflix”, relató Gervais en declaraciones recogidas por The Times, diario británico. La plataforma tardó dos años en dar luz verde al proyecto. “Típico”, bromeó.

La serie sigue a Gus, un gato gordo y soez que deambula por lo que parece Londres junto a su banda de amigos callejeros. El estilo visual es deliberadamente retro y bidimensional, con influencias que van desde Top Cat hasta Shere Khan de El Libro de la Selva.

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Un gato animado, obeso y naranja con ojos verdes y expresión seria, recostado sobre un almohadón azul. El logo de Netflix aparece en la parte superior derecha
Netflix tardó dos años en dar luz verde a Gatos callejeros, después de que Ricky Gervais presentara un boceto de Gus durante el confinamiento (YouTube: Netflix)

El tono, sin embargo, está anclado en la cultura lad de los años 90, la misma época en que Gervais comenzó a trabajar en la emisora XFM, donde conoció a Stephen Merchant, su coguionista en The Office.

Gervais justificó sin rodeos ese lenguaje. “Nunca me molestó el lenguaje soez. Creo que es parte de la cultura. Los hice maldecir porque, si los gatos pudieran hablar, definitivamente lo harían. Muestra una actitud, muestra libertad, muestra rabia. Y hay que admitirlo: a veces hace las cosas más graciosas”, afirmó al medio británico.

Sobre las posibles quejas, dijo: “Mucha gente encontrará muchas cosas ofensivas, y para algunos eso es su trabajo. No me molesta. Es inevitable y ya resulta un poco aburrido. Lo gracioso es que tendrán que decir: ‘Me ofendí por lo que dijo un gato de dibujos animados de ficción’. No puedo esperar para eso”.

El reparto de voces incluye a David Earl, colaborador de larga data de Gervais, quien da vida a un gato llamado Puke; Tom Basden interpreta al único gato con dueños y hogar, apodado “Ponce” por sus amigos hasta que descubren que se llama Rupert, con lo que recibe un apodo aún más insultante.

Gatos callejeros nació durante la pandemia de covid-19, cuando Ricky Gervais vio en la animación una forma de trabajar a distancia tras la postergación de SuperNature y la pausa de After Life (REUTERS)
Gatos callejeros nació durante la pandemia de covid-19, cuando Ricky Gervais vio en la animación una forma de trabajar a distancia tras la postergación de SuperNature y la pausa de After Life (REUTERS)

Diane Morgan presta su voz a Olive, una gatita adoptada por el protagonista. La serie alterna momentos de ternura —incluso sentimentalismo— con escenas de humor físico y violencia cómica, como cuando Fang, el amigo más bruto de Gus, arremete con fuerza contra un adolescente que patea a Olive.

Cómo nació Gus y por qué Gervais eligió gatos

Gervais reconoció que el personaje de Gus tiene mucho de él mismo. “Gus es un poco como yo a propósito, porque quería evocar la clásica comedia de situación británica. Un gordito de mediana edad, obstinado, tirado en el sofá gritándole al televisor. Cree que está al mando, cree que es más inteligente y más cool de lo que es”, señaló.

Si tuviera que elegir qué animal sería, optaría por “un viejo spaniel gordo... todavía emocionado con el mundo, todavía corriendo, todavía interesado, todavía queriendo divertirse, pero mucho, mucho más lento, con las patas doloridas”.

La preferencia por los gatos como protagonistas responde, según el propio Gervais, a la autonomía del animal. “La respuesta simple es que los gatos necesitan menos a los humanos. Pueden volver a ser ferales en muy poco tiempo. Siguen siendo pequeños leones”, explicó a The Times.

Cuatro gatos animados sentados en un sofá verde: uno naranja, uno gris con collar rojo, uno delgado marrón y uno blanco y negro. Logo de Netflix (YouTube: Netflix)
Ricky Gervais defendió el lenguaje soez de Gus y sostuvo que el tono provocador de Gatos callejeros forma parte de la cultura y anticipa que habrá quejas (YouTube: Netflix)

El comediante, vegano y activista en defensa de los animales con alrededor de 14 millones de seguidores en X, también reflexionó sobre quienes asocian el amor intenso por los animales con la misantropía: “No creo tener empatía por los animales en lugar de por los humanos; simplemente la extiendo a los animales de manera bastante equitativa. Creo que quien no tiene empatía por los animales no la tiene en absoluto”.

Del debate cultural a su próximo especial

Sobre el debate cultural que marcó sus últimos especiales de comedia —incluyendo SuperNature y Armageddon (2023), que generaron acusaciones de contenido sobre las personas trans—, Gervais prefirió pasar página. Su próximo especial, Legend, que comenzará a girar en septiembre y llegará a Netflix a finales de 2027, tendrá otro enfoque.

“Es el especial más autobiográfico que he hecho y creo que es un regreso a ser honesto, tonto y gracioso. Siento que ya he abordado demasiado las guerras culturales, la libertad de expresión, el ‘wokeismo’ y la cultura de la cancelación en los últimos años, así que todo eso quedó atrás. Solo quiero ser lo más gracioso posible”, afirmó al medio.

La distancia con Stephen Merchant

Tras el debate por SuperNature y Armageddon, Ricky Gervais dijo que su próximo especial Legend será más autobiográfico y llegará a Netflix a finales de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni)
Tras el debate por SuperNature y Armageddon, Ricky Gervais dijo que su próximo especial Legend será más autobiográfico y llegará a Netflix a finales de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación con Merchant sigue siendo objeto de especulación. Ambos no colaboran desde Life’s Too Short en 2013, y ninguno de los dos participó en la reunión que la BBC organizó para conmemorar el 25 aniversario de The Office, presentada en cambio por los actores Mackenzie Crook y Martin Freeman.

Gervais optó por publicar su propio especial de una hora en YouTube, titulado The 25 Greatest David Brent Moments, sin referencias significativas a Merchant ni a su contribución a la serie.

En cuanto a conducir nuevamente galas como los Globos de Oro, Gervais mostró cautela: “Creo que soy demasiado mayor para soportar esa presión ahora. Especialmente algo como los Globos de Oro en enero. Te arruina la Navidad. Pero nunca digas nunca”.

Gatos callejeros ya está disponible en Netflix y la gira de Ricky Gervais: Legend arranca el 1 y 2 de septiembre en el G Live de Guildford, Reino Unido.

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