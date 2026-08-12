Estados Unidos retirará fondos federales para los procedimientos de transición de género en menores

Estados Unidos retirará fondos federales para procedimientos de transición de género en menores (Archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración prohibirá el uso de fondos federales de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) para financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales en menores. La medida, que entrará en vigor el 13 de octubre, impedirá que Medicaid y CHIP cubran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género para personas menores de 18 años, y para menores de 19 años en el caso de CHIP.

El mandatario comunicó la decisión a través de su cuenta oficial de la red social Truth Social. “Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán por cirugías de cambio de sexo ni hormonas para niños”, afirmó. Además, informó que ordenó al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, implementar la disposición para eliminar el financiamiento federal de estos tratamientos.

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“¡Solo piensen en todos los niños jóvenes, inocentes y quizás confundidos que se salvarán!”, sostuvo Trump.

La política contempla un periodo de transición para quienes ya reciben tratamientos hormonales; estos menores podrán mantener la cobertura con fondos federales hasta abril de 2027. La cobertura de servicios de salud mental para menores con disforia de género sí continuará incluyendo financiación federal.

Según la información oficial, las cirugías de afirmación de género en menores son poco habituales, mientras que los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos hormonales tienen un uso más amplio, aunque no exclusivo de personas con disforia de género.

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Manifestantes portan banderas transgénero frente a la Corte Suprema de EE. UU., el día en que se espera que los magistrados escuchen los argumentos orales en dos casos relacionados con los esfuerzos para aplicar leyes estatales —respaldadas por republicanos— que prohíben a los atletas transgénero participar en equipos deportivos femeninos de escuelas públicas, en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de enero de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la administración Trump impulsó diversas iniciativas para restringir la atención y los cuidados relacionados con la afirmación de género en menores. Previamente, el Gobierno había condicionado el acceso de hospitales a fondos federales a la suspensión de estos tratamientos y, según registros oficiales, decenas de centros médicos suspendieron o limitaron estos servicios desde principios del año pasado.

En el mismo mensaje vía redes sociales, Trump cuestionó al partido opositor de cara a las elecciones de medio término: “Mientras que el Partido Demócrata quiere que sus hijos puedan extirparse sus órganos reproductores antes de tener edad para votar, yo y el Partido Republicano decimos que eso es ABSURDO, y protegeremos a los niños de Estados Unidos. Por favor, recuerden esto cuando emitan su voto en las elecciones de medio término en noviembre”.

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Los CMS sostienen que la ley de Medicaid de 1965, que exige que la atención médica responda a los “mejores intereses” de los beneficiarios, autoriza el recorte de la financiación para tratamientos de afirmación de género. Este uso de la disposición es inédito y, de acuerdo con sus críticos, excede las competencias del organismo.

Una persona sostiene una bandera con el Capitolio de fondo durante una concentración por el Día de la Visibilidad Transgénero en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 31 de marzo de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Fiscales generales estatales del Partido Demócrata presentaron una demanda en un tribunal federal de Oregón contra una versión anterior de la norma, argumentando que la medida representa un intento ilegal de imponer estándares médicos y de privar a los estados de su autoridad para regular la medicina. Más del 90% de los cerca de 11.000 comentarios públicos recibidos se opusieron al recorte, pero la Administración finalizó la normativa casi sin modificaciones.

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La nueva regla provoca un choque directo con los 14 estados y el Distrito de Columbia que promulgaron “leyes de protección” para la atención médica relacionada con la identidad de género, obligándoles a suspender la cobertura o a asumir el costo de estos servicios.

El CMS estima que la norma reducirá el gasto conjunto de Medicaid y CHIP en aproximadamente 235 millones de dólares en una década: 138 millones de fondos federales y 97 millones de fondos estatales, reflejando el ahorro previsto para los gobiernos que eliminen la cobertura. Los estados que opten por mantener la financiación deberán cubrir la totalidad del costo.

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Según datos de salud estadounidenses analizados para Reuters por Komodo Health, entre 2017 y 2021 se diagnosticó disforia de género a más de 121.000 niños de entre 6 y 17 años, y 17.683 iniciaron bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o ambas intervenciones.

(Con información de EFE y Reuters)