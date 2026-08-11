Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial

Star Wars y Marvel se cruzan por primera vez en un histórico evento de cómics. (Instagram)

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Los universos de Star Wars y Marvel se encontrarán por primera vez de manera oficial en un evento de crossover que reunirá a personajes de ambas franquicias.

Titulada Star Wars/Marvel: Hope Assembles, la serie limitada estará compuesta por cinco números y comenzará a publicarse en enero de 2027, según informó Entertainment Weekly.

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El proyecto estará ambientado en Earth-616, la continuidad principal de los cómics de Marvel.

En esta realidad aparecerán personajes de Star Wars como Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Chewbacca, quienes compartirán escenario con figuras de Marvel como Capitán América, Viuda Negra, Spider-Man y Hulk.

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Del lado de los antagonistas, Darth Vader y el Imperio Galáctico se encontrarán con personajes como Doctor Doom, Thanos y otros integrantes de la galería de villanos de Marvel.

Los villanos más icónicos de ambas franquicias se encontrarán en uno de los cómics. (Instagram)

El lanzamiento coincidirá con el 50 aniversario de Star Wars, franquicia creada por George Lucas y presentada originalmente en 1977 con la película que posteriormente pasó a ser conocida como Star Wars: Episode IV — A New Hope.

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La historia del nuevo cómic partirá precisamente de los acontecimientos de esa primera película.

Kevin Smith, actor, director y guionista que ha trabajado anteriormente en cómics de personajes como Daredevil, Batman y Green Arrow, estará a cargo del guion. David Marquez, conocido por su trabajo en títulos como Uncanny X-Men y Ultimate Comics: Spider-Man, será el responsable del arte.

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Según la premisa de la serie, un acontecimiento que altera la realidad permitirá que los héroes de Earth-616 presencien los sucesos de A New Hope mientras ocurren en la Tierra.

A partir de ese encuentro, los personajes de ambos universos quedarán involucrados en una misma historia.

'Star Wars/Marvel: Hope Assembles' contará una historia alternativa donde ambos mundos se juntan. (Instagram)

Smith explicó que durante su infancia y adolescencia tenía una suscripción a los cómics de Star Wars publicados por Marvel y que entonces imaginaba la posibilidad de que personajes de Marvel aparecieran en las historias de la saga galáctica.

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La oportunidad de desarrollar ese concepto llegó décadas después con Hope Assembles, proyecto que escribirá con motivo del aniversario de la franquicia.

Michael Siglain, director creativo de Lucasfilm Publishing, señaló que la serie busca reunir a héroes y villanos de ambas propiedades dentro de una misma continuidad.

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Por su parte, C.B. Cebulski, quien dejará su cargo como editor en jefe de Marvel Comics, indicó que la compañía había contemplado un crossover de estas características desde que recuperó la licencia de publicación de Star Wars hace más de una década.

La serie comenzará con su primer número en enero de 2027 y tendrá una periodicidad mensual.

'Star Wars/Marvel: Hope Assembles' lanzará su primer número en enero de 2027

El segundo, tercero y cuarto ejemplares llegarán en los meses siguientes, mientras que el quinto y último número está previsto para mayo de ese mismo año.

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El proyecto se suma a otros cruces entre franquicias desarrollados recientemente por Marvel. La compañía inició una nueva línea de encuentros con personajes de DC Comics, entre ellos Batman/Deadpool y Superman/Spider-Man.

También aparecen personajes como Obi-Wan Kenobi, Deadpool, Daredevil, Hawkeye, Antorcha Humana, Wolverine, Profesor X, Pantera Negra, R2-D2 y C-3PO.

La publicación de Star Wars/Marvel: Hope Assembles tendrá lugar durante 2027, año en que Star Wars celebrará cinco décadas desde el estreno de la película que dio inicio a la franquicia.

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