La familia de Brian Thompson habló tras la admisión de culpa de Luigi Mangione: "Es un paso importante hacia la justicia"

La familia de Brian Thompson dijo que la admisión de culpa de Luigi Mangione es un paso importante hacia la justicia (AP foto/UnitedHealth Group via AP)

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La familia de Brian Thompson se pronunció después de que Luigi Mangione admitiera su responsabilidad en el caso por el crimen del ejecutivo de UnitedHealthcare, en una audiencia celebrada el viernes 14 de agosto en una corte federal de Nueva York. La reacción llegó poco después de la declaración de culpabilidad de Mangione por cargos federales vinculados a la muerte de Thompson, un paso que los familiares interpretaron como un avance en el proceso judicial, de acuerdo con lo publicado por People y otros medios estadounidenses.

La cobertura de People indicó que los familiares de Thompson estuvieron presentes en la sala cuando Mangione formalizó su declaración ante la jueza federal Margaret Garnett. Tras la audiencia, la familia difundió un comunicado en el que sostuvo que la decisión judicial representa un primer movimiento de peso dentro del expediente. “La declaración de culpabilidad de hoy marca un paso importante hacia la justicia para Brian y para nuestra familia”, expresó la familia, en un texto reproducido por People.

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Ese mismo mensaje añadió que “nada aliviará el dolor de haberlo perdido”, aunque valoró que el sistema federal haya responsabilizado al acusado por el hecho. La familia aseguró, además, que ahora espera una sentencia acorde con la gravedad del caso y remarcó que todavía quedan instancias judiciales abiertas en otros estados.

Qué admitió Mangione ante la corte federal

Luigi Mangione se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por cargos vinculados al crimen de Brian Thompson (REUTERS/Jeenah Moon/Pool/File Photo)

De acuerdo con BBC News, Luigi Mangione, de 28 años, se declaró culpable de dos cargos federales de acoso interestatal con resultado de muerte. Durante la audiencia en Manhattan, el acusado reconoció haber disparado contra Thompson en diciembre de 2024. La admisión quedó incorporada al expediente federal, aunque ese fuero no lo procesó por homicidio de manera directa, sino por delitos vinculados al seguimiento y ejecución del ataque.

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La reconstrucción publicada por BBC News señaló que Mangione dijo ante la jueza: “Le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”. También reconoció que sabía que sus actos provocarían temor de muerte o lesiones graves y que entendía que se trataba de una conducta ilegal. Esa exposición, breve pero determinante, quedó como uno de los puntos centrales de la audiencia.

El caso tiene alto impacto público en Estados Unidos por el perfil de la víctima. Brian Thompson era director ejecutivo de UnitedHealthcare, una de las mayores compañías del sector sanitario del país. Según la información difundida por People, Thompson fue asesinado cuando se dirigía a un evento de inversores en Nueva York, hecho que colocó el expediente en el centro de la atención mediática desde el inicio.

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La reacción de la familia y las causas que aún siguen abiertas

La familia de Brian Thompson reclamó una sentencia que refleje la gravedad del crimen de UnitedHealthcare (REUTERS)

En un comunicado citado por People, los familiares de Thompson —incluida su exesposa, Paulette Thompson— subrayaron que la admisión de culpa no cierra el caso. “Ahora esperamos que el tribunal garantice una sentencia que refleje la gravedad de este crimen”, señalaron. Además, recordaron que aún quedan instancias judiciales abiertas en Nueva York y Pensilvania, y reafirmaron su decisión de seguir reclamando justicia por Thompson.

La nota de People indicó que la familia mantuvo un tono medido tras la audiencia, aunque dejó en claro que considera insuficiente cualquier resolución parcial mientras continúen abiertos otros frentes penales. La posición también apareció en la cobertura de WCVB, que reprodujo la parte final del comunicado familiar. Allí se remarcó que los allegados de la víctima siguen atentos al desarrollo de todos los expedientes relacionados con el caso.

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A la par, BBC News informó que Mangione afronta todavía cargos a nivel estatal en Nueva York, donde tiene previsto un proceso separado. Ese juicio, siempre de acuerdo con la cadena británica, podría comenzar con selección de jurado en septiembre. También persisten actuaciones en Pensilvania, estado donde el acusado fue detenido después del crimen.

Un expediente con derivaciones federales y estatales

La coexistencia de causas en distintas jurisdicciones explica por qué la familia de Brian Thompson evitó presentar esta audiencia como un cierre definitivo. La admisión de culpa en el tribunal federal reduce una parte de la discusión penal, pero no cancela los otros procesos. People sostuvo que el entorno de la víctima se mostró conforme con este avance, aunque dejó asentado que el reclamo de justicia continuará en las demás instancias.

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La sentencia federal, de acuerdo con BBC News, fue fijada para diciembre. Mientras tanto, el caso seguirá bajo observación pública por el peso institucional de UnitedHealthcare, por la repercusión que tuvo el crimen en Estados Unidos y por la existencia de varios expedientes abiertos en simultáneo. En ese marco, la declaración de la familia buscó dejar una idea precisa: “Aunque nada aliviará el dolor de su pérdida, agradecemos que el sistema de justicia federal haya hecho responsable a la persona que cometió este acto atroz”, afirmaron en el comunicado citado por People.