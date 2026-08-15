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El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, evitó precisar el trazado de la ruta y señaló que las discusiones con Mascate continúan para cerrar asuntos aún abiertos

Esmail Baghaei dijo que aún restaban asuntos por resolver
Esmail Baghaei dijo que aún restaban asuntos por resolver
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El régimen de Irán anunció este sábado que cerró con Omán un entendimiento sobre una ruta segura de navegación en el estrecho de Ormuz, mientras continuaron las conversaciones entre ambos países para resolver puntos pendientes y preparar una declaración conjunta sobre el acuerdo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo en una entrevista a Defa Press, que las negociaciones avanzaron de forma positiva y que ya hubo acuerdo sobre el mapa de la ruta de navegación.

La información colocó en el centro de la agenda regional el futuro inmediato de Ormuz, un paso estratégico situado entre Irán y Omán afectado por meses de inestabilidad desde el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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Baghaei evitó precisar el trazado de la ruta, aunque señaló que las discusiones continuaron para cerrar asuntos aún abiertos. Entre esos puntos figuran los términos finales del entendimiento y el texto de la declaración conjunta que deberán emitir Teherán y Mascate una vez concluido el proceso político y técnico.

La versión iraní presentó el acuerdo como un mecanismo bilateral y separado de cualquier negociación con Washington. Según las autoridades iraníes, el objetivo fue garantizar el tránsito de los buques a través del estrecho con un esquema pactado entre los dos Estados ribereños. Baghaei sostuvo además que los contactos progresaron pese a lo que describió como “obstrucciones” de Estados Unidos.

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Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, anunció que las negociaciones con Omán permitieron definir una ruta segura para buques en Ormuz (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, anunció que las negociaciones con Omán permitieron definir una ruta segura para buques en Ormuz (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El portavoz iraní vinculó, de todos modos, la plena normalización del tráfico comercial en la zona con un cambio de escenario militar y político más amplio. Teherán afirmó que el tránsito no recuperará su ritmo habitual mientras persistan, según su postura, las acciones estadounidenses en el mar, las amenazas sobre la zona y el bloqueo naval contra el país.

La negociación con Omán forma parte de un proceso abierto hace tres meses entre los dos países para establecer una vía segura en el estrecho. Antes del estallido de la guerra, por Ormuz pasaba cerca del 20% del petróleo mundial, una proporción que convirtió cada incidente en la zona en un factor de impacto internacional sobre la energía, los seguros marítimos y las cadenas logísticas.

La crisis se agravó después de que Irán anunciara a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho tras bombardeos estadounidenses sobre el sur de su territorio. Teherán respondió con ataques contra objetivos de Estados Unidos en países de Oriente Medio, mientras Washington restableció el bloqueo naval contra la república islámica. Desde entonces, la reapertura parcial o total del paso quedó atada a exigencias políticas y militares cruzadas.

Las negociaciones entre Teherán y Mascate avanzaron sobre el mapa del corredor marítimo y dejaron puntos pendientes para una declaración conjunta (REUTERS/Hamad I Mohammed/)
Las negociaciones entre Teherán y Mascate avanzaron sobre el mapa del corredor marítimo y dejaron puntos pendientes para una declaración conjunta (REUTERS/Hamad I Mohammed/)

En esa secuencia, el régimen iraní reclamó a Estados Unidos el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y buques y la posibilidad de volver a vender petróleo en los mercados internacionales. Esa demanda apareció asociada a la reapertura de Ormuz, que para Teherán dependió de una modificación de las condiciones impuestas por Washington en el frente marítimo.

El avance informado este sábado coincidió con otra señal pública del endurecimiento iraní sobre el estrecho. El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, rechazó las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual proclamación de Ormuz como territorio de Estados Unidos.

Trump dijo que declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos una vez que termine la ofensiva militar contra Irán (Reuters)
Trump dijo que declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos una vez que termine la ofensiva militar contra Irán (Reuters)

El funcionario iraní respondió que el estrecho no podía ser controlado por medio de amenazas políticas ni demostraciones navales y sostuvo que su apertura o cierre quedaba bajo decisión iraní.

En Teherán, la reacción oficial reforzó la idea de que la disputa por el estrecho de Ormuz excedió la cuestión comercial y pasó a integrar una confrontación directa por soberanía, seguridad y capacidad de disuasión en el Golfo.

La tensión en la zona no se limitó al plano diplomático. Esta jornada también trascendió, desde fuentes iraníes, que tres pilotos de combate del país permanecían retenidos en Qatar desde marzo, tras operaciones vinculadas al comienzo de la guerra. El Estado Mayor iraní pidió su liberación y reclamó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja. El episodio añadió otro elemento de fricción regional en un momento en que varios canales de mediación siguieron activos entre Teherán, Doha y otros actores del área.

A la vez, persistieron reportes de incidentes sobre la navegación comercial. En las últimas jornadas se conocieron denuncias sobre ataques a buques en tránsito y advertencias a embarcaciones que cruzaron la zona. Ese cuadro reforzó la urgencia de establecer un corredor definido entre Irán y Omán, no solo para ordenar el tráfico sino también para reducir el riesgo de nuevos episodios sobre una vía marítima decisiva para Asia, Europa y los mercados energéticos.

Desde Ankara, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este sábado en una entrevista a Al Jazeera, que reabrir el estrecho era una prioridad y sostuvo que su continuidad cerrada no beneficiaba a nadie. También destacó el papel de Qatar en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra regional.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este sábado que reabrir el estrecho era una prioridad (Reuters)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este sábado que reabrir el estrecho era una prioridad (Reuters)

Mientras tanto, en el Parlamento iraní avanzaron iniciativas para consolidar por ley la posición del país sobre el estrecho. Autoridades legislativas señalaron que buscaban unificar varios proyectos en una sola norma sobre Ormuz, con la intención de reforzar la potestad iraní sobre el paso y sobre la circulación de embarcaciones.

(Con información de EFE)

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