Fin de la educación tradicional en escuelas: los niños en la era de la IA necesitan ética y valores, creador de Claude

Anthropic es una de las firmas de IA más conocidas por Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Anthropic es una de las empresas enfocadas en inteligencia artificial más conocidas en el mundo gracias a Claude. Es una competencia de Google, también. Y como es una de las herramientas más usadas en el mundo para la educaión, vale la pena saber qué piensa Ben Mann, uno de sus cofundadores, sobre cómo educar hoy.

En el podcast de Lenny Rachitsky, Mann relató que al pensar en la educación de sus hijas, él y su esposa decidieron no poner el foco principal en las materias académicas tradicionales. Optaron por incentivar en ellas tres aspectos: curiosidad, creatividad y amabilidad. Así que, ¿en qué punto está la tecnología?

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Mann dijo que él y su esposa no priorizan las materias tradicionales en la educación de sus hijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea, según explicó, es que esas habilidades funcionen como una base para que puedan aprender de manera autónoma y adaptarse a cambios rápidos en un entorno donde las herramientas de IA tendrán cada vez más peso en la vida cotidiana y profesional.

“Hace 10 o 20 años, tal vez sí estaría intentando prepararlas para que fueran las mejores en la escuela y apuntarlas a todas las actividades extracurriculares y todo eso. Pero en este momento, no creo que nada de eso importe”, dijo el ejecutivo.

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Así que lo tradicional, no es la base de la familia de él, un modelo que podemos ver en sus creaciones como Claude, donde todos los usuarios pueden aprender y experimentar de todo, cero conservador.

Por qué la curiosidad, creatividad y amabilidad en una era marcada por la IA

Mann remarcó la curiosidad como el pilar central de su enfoque. Insistió en que esa disposición a preguntar, explorar y buscar respuestas por cuenta propia es la habilidad más importante para aprender sin depender exclusivamente de una currícula fija.

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Mann y su esposa buscan que esas habilidades impulsen el aprendizaje autónomo y la adaptación a cambios rápidos relacionados con herramientas de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El segundo eje fue la creatividad, que vinculó con el modelo educativo tipo Montessori que reciben sus hijas. Según planteó, ese enfoque promueve que exploren intereses propios y aprendan mediante la experiencia, con más margen para la iniciativa personal que en esquemas tradicionales.

El tercer valor que destacó fue la amabilidad. Mann dijo que es esencial que sus hijas crezcan siendo personas amables y extendió ese criterio incluso a la interacción con herramientas de inteligencia artificial, como parte de una forma de vincularse con la tecnología sin perder el componente humano.

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Qué otros consejos dio el cofundador de Anthropic

El cofundador de Anthropic también compartió recomendaciones sobre cómo entender y tomar acción en el auge actual de la inteligencia artificial. Entre sus principales consejos, mencionó:

El cofundador de Anthropic también dio consejos para moverse en el boom actual de la IA. REUTERS/Florence Lo

Ser ambicioso con el uso de las herramientas.

Mann sostuvo que la diferencia entre avanzar o quedar desplazado en el trabajo está en cómo se usa la IA.

Por eso, recomendó no tratar las nuevas herramientas como si fueran las anteriores: conviene pedirles cambios complejos y, si no sale a la primera, insistir varias veces, ya que estos modelos son estocásticos.

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Adoptar una mentalidad de “descanso en movimiento”.

Inspirado en el libro Replacing Guilt, planteó que no hay que esperar a un estado de ocio total para actuar.

Mann sostuvo que es clave explorar y activar la curiosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su lugar, propuso la idea de “descansar en movimiento”: sostener una actitud activa y resolutiva frente a los desafíos, asumiendo que el cambio constante es la nueva normalidad.

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Prepararse mentalmente para la extrañeza.

Mann sugirió aceptar que se vive un período inusual y que, en cierto sentido, esto es “lo más normal que será”. Por eso, aconsejó mentalizarse para un futuro que, según su visión, se volverá pronto más extraño y acelerado.

Explorar el uso de agentes.

Señaló que las interfaces están evolucionando hacia agentes capaces de ejecutar tareas complejas (como usar una computadora). La clave, dijo, es mantenerse abierto a esas nuevas formas de interacción con el software, incluso si al principio resultan intimidantes.

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Bill Gates suele recomendar La ola que viene (The Coming Wave) para entender la IA. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS.

El libro que Bill Gates recomienda para entender la IA

Bill Gates suele señalar que el libro que más sugiere para comprender la inteligencia artificial es La ola que viene (The Coming Wave), de Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y alto cargo en Microsoft.

Según Gates, el texto explica con claridad tanto las grandes oportunidades como los riesgos concretos que la IA plantea a escala global.