Dramático rescate: una ciclista quedó bajo el agua al intentar cruzar un puente en Arizona

Las imágenes muestran la emergencia que involucró a una mujer de 20 años en un cruce inundado de Sabino Canyon, Tucson (Facebook: Dan Marries - KOLD News 13).

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Una ciclista de 20 años quedó atrapada bajo el agua tras intentar cruzar un puente inundado en Sabino Canyon, Tucson, Arizona. El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana del jueves 13 de agosto, cuando la joven y dos familiares intentaron atravesar un cruce con una fuerte corriente de agua después de las lluvias intensas registradas en el área.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima indicó que la mujer cayó de la bicicleta y quedó sumergida durante varios minutos mientras familiares, transeúntes, bomberos y agentes intentaban sacarla.

La víctima apareció aguas abajo después de pasar por una estructura subterránea. Perdió el conocimiento, pero logró ser reanimada con maniobras de RCP. Las autoridades no difundieron la identidad de la mujer rescatada, indicó Arizona Daily Star.

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Dos personas, incluida la ciclista, fueron trasladadas a un hospital local por el servicio de emergencias de Rural Metro y se encuentran estables.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró a KOLD 13: “Ella se alejó de los esfuerzos de rescate, como algunos intentan decir, se sumergió y desapareció. El túnel en el que desapareció la arrojó literalmente otros 30 metros de profundidad. Así de poderosa es esa fuerza”.

Al mismo tiempo, Nanos reflexionó que el desenlace pudo haber sido más grave: “¿Y si ese túnel hubiera estado bloqueado? ¿Y si se hubiera golpeado la cabeza? Uno puede darle vueltas a todo esto hasta la eternidad, pero la verdad es que simplemente no hay que hacerlo”.

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La ciclista fue arrastrada por la corriente después de caer de la bicicleta durante las lluvias intensas en el área de Tucson (Captura de video: Dan Marries - KOLD News 13).

Al menos otros tres rescates por crecidas se registraron en el área de Tucson

El medio KOLD 13, afiliado de CBS News, indicó que el rescate de Sabino Canyon fue uno de al menos tres rescates registrados ese jueves en el área de Tucson.

Entre los otros casos, un agente del Departamento de Seguridad Pública de Arizona que estaba fuera de servicio detectó cerca de las 2:20 de la madrugada un automóvil atascado en una calle inundada en el área de Silverbell y Sweetwater Drive. Los bomberos acudieron al lugar y rescataron al conductor con una escalera.

Además, el Distrito de Bomberos del Noroeste informó que la unidad Engine 336 rescató a tres personas que habían quedado atrapadas dentro de un vehículo sobre una calzada anegada cerca de Sandario y Avra Valley.

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Ray Teller, un residente de Tucson que recorre el sendero en el que fue el rescate de la ciclista entre cinco y seis veces por semana, relató a KOLD 13 que el nivel del agua puede cambiar en cuestión de segundos dentro del cañón.

“Cuando pasé por el cruce número cuatro, el agua tenía unos 15 centímetros; en el siguiente, que está a apenas unos segundos en bicicleta, estaba a unos 60 centímetros por encima”, señaló.

A su vez, contó que diez días antes quedó varado en la zona durante cuatro horas por una crecida repentina y que debió ser auxiliado.

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Un agente fuera de servicio y los bomberos rescataron al conductor de un auto atascado en una calle inundada en Silverbell y Sweetwater Drive (Instagram: Pima County Sheriff).

Las lluvias intensas activaron nuevas alertas

De acuerdo con Arizona Daily Star, el aeropuerto de Tucson, referencia oficial para los registros meteorológicos locales, acumuló 19,8 milímetros de lluvia (0,78 pulgadas) durante la noche.

El medio añadió que en otros puntos del condado las precipitaciones fueron mayores, con 58,9 milímetros (2,32 pulgadas) en Arthur Pack Park, 56,9 milímetros (2,24 pulgadas) cerca de East Irvington y South Pantano Road, 54,1 milímetros (2,13 pulgadas) en Rillito, a la altura de North La Cholla Boulevard, y 40,9 milímetros (1,61 pulgadas) en la planta de tratamiento de agua de Tucson.

Según el sheriff Nanos, durante la época de lluvias intensas suele haber rescates frecuentes en el cañón cuando las aguas están turbulentas. “Esto es algo que ocurre a diario con nuestro equipo de búsqueda y rescate”, explicó.

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En consecuencia, las autoridades locales pidieron no avanzar sobre pasos cubiertos por agua, ya sea en bicicleta, a pie o dentro de un vehículo.

“La corriente rápida es extremadamente peligrosa y pone en riesgo tanto a usted como a los socorristas. Date la vuelta. No te ahogues”, alertaron en un comunicado.