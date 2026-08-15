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Cómo pasar libros de tu PC a Kindle: guía para hacerlo por USB o internet

La herramienta de Amazon admite archivos de hasta 200 MB y ofrece una alternativa sencilla para quienes prefieren no usar cables

La importancia de estas mejoras reside en los estándares de accesibilidad cada vez más demandados por usuarios de Kindle.
Conoce cómo descargar libros en el Kindle de Amazon. (Amazon)
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Los usuarios de Kindle pueden transferir libros y otros documentos desde una computadora de dos formas principales: mediante un cable USB o utilizando la herramienta Enviar a Kindle de Amazon. Ambas alternativas permiten llevar archivos al lector sin necesidad de comprarlos directamente desde la tienda Kindle.

La diferencia principal está en la forma en que se realiza el proceso. Con el cable USB, el archivo se copia directamente en el almacenamiento del Kindle. Con Enviar a Kindle, el documento se carga a través de internet y queda asociado a la cuenta de Amazon vinculada al dispositivo.

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Cómo pasar libros al Kindle mediante USB

La transferencia mediante cable es una de las opciones más directas para quienes ya tienen libros o documentos guardados en su computadora. No requiere subir previamente el archivo a un servicio en línea, ya que el contenido se copia directamente al lector.

Kindle - Amazon - casa inteligente - tecnología - 2 de agosto
Puedes pasar libros al Kindle de Amazon usando cable USB. (Europa Press)

Para comenzar, conecta el Kindle al ordenador mediante un cable USB. Si el dispositivo está protegido con una contraseña, será necesario desbloquearlo para continuar.

En una computadora con Windows, abre el Explorador de archivos y busca la unidad que corresponde al Kindle. Una vez dentro del almacenamiento del dispositivo, localiza la carpeta denominada “documentos”.

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El siguiente paso consiste en copiar dentro de esa carpeta el archivo compatible que quieras leer en el Kindle. Puedes hacerlo mediante el método habitual de copiar y pegar o arrastrando el documento desde una carpeta del ordenador hasta la carpeta del dispositivo.

El Kindle de Amazon te permite descargar libros de diferentes maneras.
El Kindle de Amazon te permite descargar libros de diferentes maneras.

Cuando la transferencia haya terminado, es recomendable expulsar el Kindle de forma segura desde el sistema operativo antes de desconectar el cable. De esta manera, se evita retirar el dispositivo mientras todavía se están escribiendo datos.

Este método puede resultar especialmente práctico cuando tienes varios documentos almacenados localmente y quieres pasarlos al lector sin depender de una conexión a internet.

Cómo utilizar Enviar a Kindle desde el ordenador

La segunda alternativa es inalámbrica y utiliza la herramienta Enviar a Kindle de Amazon. En este caso, el archivo no se copia directamente al almacenamiento del dispositivo, sino que se envía mediante internet a la cuenta de Amazon asociada al Kindle.

Para utilizarla, hay que acceder a la herramienta Enviar a Kindle e iniciar sesión con la misma cuenta de Amazon vinculada al lector. Después, el usuario puede arrastrar el archivo hasta el área indicada o seleccionarlo desde las carpetas del ordenador.

Mujer sonriente leyendo un Amazon Kindle en un sillón junto a una ventana. Hay una taza de café en una mesa de madera. Fuera, una calle urbana mojada por la lluvia.
No necesitas conectar tu Kindle a una PC para descargar un libro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez enviado, el Kindle debe estar conectado a Wi-Fi para recibir el contenido. El documento llegará al dispositivo a través de la conexión a internet, sin necesidad de conectar físicamente el lector al ordenador.

Esta opción puede ser más cómoda cuando el Kindle no está conectado físicamente al PC o cuando el usuario quiere enviar documentos desde distintos equipos.

Qué formatos acepta Enviar a Kindle

La herramienta de Amazon permite enviar distintos tipos de archivos. Entre los formatos mencionados se encuentran EPUB, PDF, TXT, DOC, DOCX, PNG y JPG, además de otros compatibles.

También existe un límite de tamaño para los documentos enviados mediante esta plataforma: 200 MB por archivo, según la información proporcionada.

Por ello, antes de iniciar la transferencia conviene comprobar tanto el formato del archivo como su tamaño. Si el documento cumple con los requisitos, puede enviarse directamente mediante la herramienta.

El Kindle de Amazon acepta diferentes formatos de archivos para que puedas leer tus libros.
El Kindle de Amazon acepta diferentes formatos de archivos para que puedas leer tus libros.

¿USB o internet?

Ambos métodos cumplen la misma función, pero están pensados para situaciones diferentes. El USB resulta conveniente cuando el libro o documento ya está guardado en el ordenador y se quiere copiar directamente al Kindle. Enviar a Kindle, en cambio, ofrece una alternativa inalámbrica que evita utilizar el cable y permite recibir el archivo mediante Wi-Fi.

En cualquiera de los dos casos, estas opciones permiten aprovechar un Kindle para leer documentos que ya se encuentran en el ordenador, sin que sea necesario adquirirlos directamente desde la tienda del dispositivo.

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