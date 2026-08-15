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Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de violar la tregua en Líbano: tres soldados israelíes fueron heridos de gravedad

La oficina del primer ministro indicó que, “en represalia”, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el cuartel general que había ordenado la agresión

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)
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La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este sábado al grupo terrorista Hezbollah de violar el alto el fuego en el Líbano al herir de gravedad a tres de sus soldados, y agregó que “en represalia” atacaron el “cuartel general” que había ordenado la agresión y que contaba con civiles en su interior.

“Esta mañana, Hezbollah violó el alto el fuego en el Líbano al atacar a nuestros soldados (...) El ataque de Hezbollah dejó a tres soldados gravemente heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron atacando el cuartel general terrorista de Hezbollah que ordenó el ataque”, dijo en un comunicado.

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La nota añade que “posteriormente” supieron que había civiles en ese “complejo militar” de Hezbollah.

“Hezbollah está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso usar a sus propios civiles como escudos humanos, para acusar falsamente a Israel de atacar deliberadamente a civiles, algo que las FDI claramente no hicieron”, concluyó.

El comunicado, que no aporta detalles sobre el ataque de Hezbollah, es inusual porque se emitió únicamente en inglés y, además, las bajas de las FDI suelen ser anunciadas por el Ejército, mientras que la oficina de Netanyahu generalmente emite comunicaciones en hebreo o en inglés tras incidentes de seguridad importantes.

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Por su parte, el Ejército emitió otro comunicado en el que detalla que actuaron contra “el cuartel general de la Fuerza Radwan (Hezbollah) en la zona de Ansar, al sur del Líbano”, y que en el ataque mataron al comandante de batallón Ali Samir Al Haj Hassan junto a “otros terroristas”.

Militares israelíes en una imagen de archivo (Europa Press)
Militares israelíes en una imagen de archivo (Europa Press)

“En el momento del ataque, la familia de Hassan se encontraba con él dentro del cuartel general militar y, según las denuncias, resultó herida. Cabe destacar que los familiares no eran el objetivo del ataque”, manifestó el ejército israelí acerca del suceso.

Mientras, el grupo terrorista Hezbollah instó este mismo sábado al Gobierno libanés a que “explore” todas las posibilidades para “detener” los ataques israelíes contra el país, tras los bombardeos de Israel contra el sur que provocaron al menos 11 muertos.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, entre las víctimas mortales contra las poblaciones de Ansar y Deir Zahrani había mujeres y niños.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los ataques y “las reiteradas violaciones del acuerdo marco, la labor del grupo de coordinación militar y el derecho internacional humanitario que protege a los civiles, que provocaron el martirio de una familia entera”.

A finales de junio, Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, en el que cesaban las hostilidades mientras negociaban una paz duradera en el país árabe.

Entre los puntos acordados, se estipula la retirada gradual de Israel de varias áreas del sur del Líbano que las tropas israelíes han ocupado en el marco de su invasión, a las que el texto rubricado se refiere como “zonas piloto”.

Pese a ese pacto y aunque la violencia se ha reducido de forma significativa, ha habido ataques en el sur del país árabe.

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