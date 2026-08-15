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Retiran 250.000 refrigeradores por riesgo de incendio: una falla puede provocar sobrecalentamiento y humo

La medida alcanza a cientos de miles de hogares de Estados Unidos y contempla unidades comercializadas durante varios años a través de plataformas digitales y otros distribuidores

Refrigerador compacto rosa con humo en la parte posterior, sobre una encimera blanca en una cocina moderna con gabinetes y ventana.
La CPSC anunció el retiro de 250.000 minineveras Cooluli por riesgo de sobrecalentamiento, incendios y daños materiales en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro de 250.000 minineveras Cooluli debido a informes sobre incidentes de sobrecalentamiento, incendios y daños materiales en residencias del país. El retiro afecta a consumidores que adquirieron estos electrodomésticos entre enero de 2019 y octubre de 2024, tanto a través de Amazon como en el sitio oficial de Cooluli. La medida cobra relevancia por el volumen de unidades distribuidas y los riesgos directos para la seguridad doméstica.

De acuerdo con la CPSC, el retiro fue publicado el 13 de agosto de 2026 tras recibir al menos 19 reportes sobre funcionamiento defectuoso de los productos afectados. La autoridad federal indicó que algunos modelos presentan “un riesgo de incendio y quemaduras” porque el interruptor eléctrico puede cortocircuitar y provocar sobrecalentamiento o ignición de los componentes, lo que ha causado daños materiales superiores a 80.000 dólares y una lesión confirmada por inhalación de humo.

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El retiro de electrodomésticos por razones de seguridad es una práctica habitual de la CPSC, organismo que regula la integridad de productos de consumo en Estados Unidos. En este caso, la alerta involucra a una marca consolidada en el segmento de refrigeración portátil y sigue los procedimientos establecidos para garantizar la protección de los usuarios y la trazabilidad de los lotes afectados.

¿Por qué se retiran las minineveras Cooluli y cuáles son los riesgos?

Las minineveras Cooluli sujetas a retiro presentan un problema en el interruptor selector de modo, que permite alternar entre funciones de enfriamiento y calentamiento. De acuerdo con la CPSC, el defecto puede derivar en un cortocircuito, generando sobrecalentamiento, emisión de humo, fusión de componentes plásticos e incluso incendios. Hasta la fecha, se han documentado 19 incidentes de este tipo y un caso de lesión por inhalación de humo, además de pérdidas materiales cifradas en más de 80.000 dólares.

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La comisión federal subrayó que los riesgos asociados son “quemaduras, incendios y posibles daños a la propiedad”. La empresa Cooluli reconoció la situación en un comunicado: “Hemos detectado un posible problema en los modelos Cooluli de 10 y 15 litros con fuente de poder interna, por lo que estamos retirando esas unidades específicas del mercado y ofreciendo un kit de reparación gratuito a los clientes elegibles”.

Cinco refrigeradores compactos verticales brillantes en rosa, celeste, lavanda, verde menta y crema, en una cocina moderna.
El retiro de las minineveras Cooluli alcanza a unidades vendidas entre enero de 2019 y octubre de 2024 en Amazon, el sitio oficial de Cooluli y otros minoristas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué modelos y lotes de minineveras Cooluli están afectados por el retiro?

Según la CPSC, el retiro de mercado afecta a las minineveras Cooluli de 10 y 15 litros que presentan una fuente de alimentación interna y dos puertos de entrada de energía (CA y CC) en la parte trasera, en lugar de un solo puerto DC. Los lotes involucrados corresponden a los números 1535 al 1545 y 1200000 al 1202080, información que puede verificarse en una etiqueta dentro de la puerta del producto.

Estos modelos forman parte de las líneas Infinity, Classic, Glow Beauty y Vibe, comercializadas en una variedad de colores, diseños con patrones multicolores y versiones con fotografías o logotipos. La venta de estos productos se realizó a través de Amazon, el sitio oficial de Cooluli y otros minoristas en línea entre enero de 2019 y octubre de 2024. Los precios oscilaron entre 80 y 120 dólares, según reportó USA Today.

¿Cómo saber si una mininevera Cooluli está incluida en el retiro?

La CPSC y la empresa Cooluli han detallado un procedimiento para que los clientes puedan verificar si su producto está afectado. Los pasos recomendados son:

  1. Localizar la etiqueta con el modelo y número de lote dentro de la puerta del aparato.
  2. Acceder al sitio web de Cooluli e ingresar los datos del producto en la sección de retiro.
  3. Confirmar si la unidad corresponde a los lotes identificados por la CPSC.
  4. Seguir las instrucciones para desconectar la mininevera de la corriente, cortar el cable de alimentación y enviar fotografías a la empresa como comprobante.

La compañía proveerá a los consumidores afectados un kit de reparación sin costo, que incluye un nuevo cable de corriente DC y una calcomanía para cubrir el puerto de corriente alterna.

Cinco minirefrigeradores de colores pastel, rosa, celeste, lavanda, verde menta y crema, con algunas puertas abiertas, en una cocina moderna.
La CPSC registró 19 incidentes vinculados a las minineveras Cooluli, con una lesión por inhalación de humo y pérdidas materiales superiores a 80.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los usuarios si su mininevera está afectada?

La CPSC recomienda dejar de utilizar de inmediato cualquier mininevera incluida en el retiro para evitar incidentes. El organismo ha instado a seguir el procedimiento dispuesto por Cooluli para tramitar el kit de reparación gratuito. El canal de atención telefónica habilitado es el 718-834-5312, además del correo electrónico recall@cooluli.com y la plataforma digital de la empresa.

Según la información oficial, el usuario deberá enviar pruebas fotográficas del modelo y lote, así como del cable cortado, para garantizar la correcta inutilización del producto defectuoso antes de recibir el reemplazo. La sustitución consiste en un nuevo cable DC y una pegatina para inhabilitar el puerto CA, lo que elimina el riesgo identificado por la CPSC.

¿Qué responsabilidades tienen Cooluli y sus distribuidores ante el retiro?

Cooluli y sus socios comerciales, como Amazon, están obligados a informar a los consumidores y a facilitar el proceso de reparación o sustitución. La empresa ha declarado: “La mayoría de los refrigeradores Cooluli no presentan inconvenientes, ya que los modelos recientes emplean fuentes de energía externas”. El fabricante de las minineveras es Ningbo Iceberg Electronic Appliance Co., Ltd. (China) y el importador para el mercado estadounidense es Lisse USA LLC, con sede en Brooklyn, Nueva York.

El retiro fue coordinado en conjunto con la CPSC, que actúa como organismo supervisor y canal de información para casos similares. El objetivo es prevenir daños adicionales y garantizar la seguridad de los consumidores, siguiendo los protocolos establecidos para la retirada de productos defectuosos del mercado.

Primer plano de las manos de una persona adulta que apunta a una etiqueta de especificaciones técnicas dentro de un refrigerador rosa abierto.
Los lotes afectados de las minineveras Cooluli corresponden a los números 1535 al 1545 y 1200000 al 1202080, que figuran en una etiqueta dentro de la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los antecedentes de retiros similares en Estados Unidos?

La CPSC ha gestionado numerosos retiros de productos por defectos eléctricos en los últimos años, especialmente en electrodomésticos y dispositivos electrónicos de consumo masivo. El caso de las minineveras Cooluli se suma a una lista de productos como secadores, cafeteras y otros pequeños electrodomésticos que han presentado riesgos de cortocircuito y sobrecalentamiento, de acuerdo con los registros del organismo federal.

En todos los casos, la CPSC exige a los fabricantes proporcionar soluciones gratuitas a los usuarios, ya sea mediante kits de reparación, reemplazo de componentes o devolución del producto. La comisión mantiene una base de datos pública y líneas de atención para reportar incidentes relacionados con productos defectuosos.

¿Cómo impacta el retiro en el consumidor y en el mercado de electrodomésticos?

El retiro de 250.000 minineveras Cooluli tiene impacto inmediato en los hogares y empresas que adquirieron estos productos en los últimos cinco años. Los consumidores deben revisar sus unidades y, en caso de estar afectadas, gestionarlas conforme al protocolo oficial. El proceso implica la inutilización del aparato defectuoso y la recepción de componentes seguros para su uso.

El caso subraya la importancia de la vigilancia reguladora sobre productos de consumo y la responsabilidad de la industria en la prevención de riesgos. La respuesta coordinada de la CPSC, Cooluli y los distribuidores constituye un mecanismo para reducir daños y mantener la confianza de los consumidores en el mercado de electrodomésticos.

¿Qué pasos siguen tras el retiro y qué pueden esperar los usuarios?

La CPSC continuará supervisando el proceso de retiro y reparación, mientras que Cooluli mantiene abiertas las vías de contacto para atender a los afectados. Los consumidores que hayan adquirido minineveras de la marca deben verificar sus productos, confirmar si forman parte del retiro y solicitar el kit de reparación en caso necesario.

El seguimiento de la situación está disponible en la web de la CPSC y en los canales oficiales de Cooluli, que actualizarán la información según evolucione el proceso. La retirada de las minineveras Cooluli refuerza el papel de las autoridades reguladoras y la importancia de la información oportuna para la protección de los usuarios.

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