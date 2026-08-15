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Chicago celebra su tradicional espectáculo aéreo y acuático: todo lo que hay que saber

El evento gratuito reunirá exhibiciones de los Thunderbirds, prácticas previas, transmisión en vivo y posibles cambios por el clima en distintos puntos de la costa de la ciudad

El Chicago Air and Water Show regresa este fin de semana con entrada libre en la costa de Chicago (@Around The World Railfan)
El Chicago Air and Water Show regresa este fin de semana con entrada libre en la costa de Chicago (@Around The World Railfan)
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La costa de Chicago volverá a ser escenario este fin de semana de uno de los eventos aéreos y acuáticos más convocantes de la ciudad, con el regreso del Chicago Air and Water Show, una exhibición gratuita que cada año reúne a cerca de 2 millones de personas. La programación oficial contempla actividades el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, entre las 10:30 y las 15, aunque el viernes 14 hubo una jornada de práctica previa, de acuerdo con información publicada por Time Out Chicago.

El medio estadounidense detalló que North Avenue Beach volverá a funcionar como punto central del evento, aunque la exhibición también podrá seguirse desde otros sectores de la costa del lago. La propuesta incluye maniobras aéreas, acrobacias y demostraciones militares y civiles, en una edición que tendrá un cambio respecto de años anteriores: este año actuarán otra vez los U.S. Air Force Thunderbirds, en lugar de los tradicionales Blue Angels de la Marina.

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Quiénes participarán en la exhibición aérea

Los U.S. Air Force Thunderbirds encabezarán la exhibición aérea en reemplazo de los Blue Angels por un conflicto de agenda (@Around The World Railfan)
Los U.S. Air Force Thunderbirds encabezarán la exhibición aérea en reemplazo de los Blue Angels por un conflicto de agenda (@Around The World Railfan)

De acuerdo con Time Out Chicago, la grilla de este año tendrá a los Thunderbirds como uno de sus principales atractivos, luego de que su presencia se confirmara por segundo año consecutivo. El cambio responde a un conflicto de agenda que impidió la participación del equipo naval que suele alternarse en este espectáculo.

La publicación aseguró que el público también podrá ver presentaciones de otros equipos militares y civiles, entre ellos los U.S. Army Parachute Team Golden Knights, uno de los grupos más conocidos en este tipo de exhibiciones en Estados Unidos. A eso se sumarán distintas rutinas de vuelo y maniobras de precisión, aunque el cronograma definitivo de cada jornada quedará sujeto a la evaluación de los pilotos en la mañana de cada día.

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En esa misma cobertura, Time Out Chicago indicó que el locutor y piloto retirado de la Fuerza Aérea Herb Hunter volverá a ser la voz oficial del show. Su relato podrá escucharse en la franja costera que va desde Oak Street Beach hasta Fullerton Beach, lo que ampliará la experiencia para quienes no estén ubicados en el punto principal del evento.

Dónde ver el show y cómo llegar

La organización recomendó usar transporte público para llegar a North Avenue Beach, ya que no habrá estacionamiento disponible en la playa (@This Gemini)
La organización recomendó usar transporte público para llegar a North Avenue Beach, ya que no habrá estacionamiento disponible en la playa (@This Gemini)

La organización mantiene a North Avenue Beach como el área de mayor concentración de espectadores, con miles de personas que suelen llegar con reposeras y mantas para instalarse durante varias horas. Aun así, Time Out Chicago afirmó que existen otros puntos recomendables para seguir la exhibición sin quedar en el centro de la multitud, especialmente a lo largo del lago entre Fullerton Avenue y Oak Street.

En materia de accesos, el medio explicó que habrá zonas de ascenso y descenso en la intersección de LaSalle Drive e Inner Lake Shore Drive. También precisó que no habrá estacionamiento disponible en la playa durante el fin de semana y que la capacidad en el estacionamiento del Lincoln Park Zoo será muy limitada.

Para quienes opten por ir en auto, la cobertura señaló que una alternativa será dejar el vehículo en el Millennium Park Garage y utilizar un servicio de traslado gratuito hacia la playa. Ese sistema funcionará sábado y domingo, con una frecuencia de cada 20 minutos entre las 9 y las 18. Aun así, la recomendación principal apunta al uso del transporte público, con opciones como las líneas CTA #72 North Avenue y #151 Sheridan.

El pronóstico y las transmisiones en vivo

El estado del tiempo aparece como uno de los factores a seguir de cerca. Time Out Chicago informó que el pronóstico anticipa lluvias y tormentas fuertes para el viernes y el sábado, una situación que podría alterar parte de la programación. En ese contexto, la Office of Emergency Management and Communications de la ciudad sostuvo ante NBC Chicago que las autoridades “vigilarán los eventos del fin de semana y las condiciones meteorológicas en toda la ciudad desde el centro de operaciones, y coordinarán los recursos de seguridad pública con las partes críticas según sea necesario”.

Esa declaración, traducida al español, sugiere que no se descartan ajustes operativos si las condiciones empeoran. El mismo reporte indicó que el espectáculo podría demorarse hasta que pasen las tormentas o se despeje la nubosidad baja. La decisión final, añadieron las autoridades citadas por NBC Chicago, se tomará en la mañana de cada jornada.

Para quienes no puedan asistir en persona, habrá opciones de seguimiento a distancia. Time Out Chicago señaló que WBBM Newsradio 780 / 105.9 transmitirá el evento en vivo por radio y también a través de la aplicación Audacy, sin costo para la audiencia. Además, estará disponible un sistema de audiodescripción por Zoom para personas ciegas o con baja visión, según la información difundida por el sitio oficial del show.

Con entrada libre y una convocatoria masiva prevista para todo el fin de semana, el Chicago Air and Water Show volverá a ocupar un lugar central en la agenda de verano de la ciudad, pendiente tanto del despliegue aéreo como de la evolución del clima en las horas previas a cada jornada.

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