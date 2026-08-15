El Partido Demócrata reestructura las primarias de 2028 a favor de votantes afros, latinos y sindicatos

El Comité Nacional Demócrata aprobó un nuevo calendario de primarias para 2028 con el objetivo de dar mayor peso a votantes negros, latinos y trabajadores sindicalizados (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobó este sábado 15 de agosto un nuevo calendario de primarias para las elecciones presidenciales de 2028. La decisión ocurrió durante una reunión en Austin, Texas, con el objetivo de dar mayor peso a votantes negros, latinos y trabajadores sindicalizados en el inicio del proceso electoral.

La reestructuración del calendario demócrata para 2028 traslada el inicio de las votaciones a Carolina del Sur seguida por Nevada. Según informó AP News, el nuevo esquema desplaza a Iowa del primer puesto y redefine la ruta hacia la nominación presidencial.

El cronograma de febrero se completa con procesos en New Hampshire, Nuevo México, Michigan y Virginia, lo que obliga a los candidatos a realizar campañas nacionales desde el primer mes del año.

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El nuevo mapa de la diversidad demócrata

El orden de los estados en este calendario obliga a los aspirantes a conquistar diversos sectores demográficos de forma inmediata. Carolina del Sur abrirá el proceso el 22 de enero, mientras que Nevada ocupará el segundo lugar el 1 de febrero. El resto de los estados seleccionados celebrará sus elecciones a lo largo de febrero.

Carolina del Sur abrirá las primarias demócratas el 22 de enero de 2028 y Nevada votará el 1 de febrero en un esquema que desplaza a Iowa del primer puesto (Reuters)

Ken Martin, presidente del DNC, afirmó ante el Caucus Negro del partido que este es el calendario “más diverso en la historia” de la organización. La intención es que los candidatos no se limiten a audiencias mayoritariamente blancas, como ocurría en el pasado con el liderazgo de Iowa.

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Esta estructura someterá a los políticos a pruebas en regiones con intereses económicos y sociales distintos. Los candidatos deberán hablar de ganadería y minería en el oeste, de asuntos fronterizos en el sur y de derechos laborales en el cinturón industrial.

El fin de la hegemonía de Iowa y New Hampshire

La salida de Iowa del primer lugar responde a años de críticas sobre su falta de representatividad frente a la base real del partido. El estado, junto con New Hampshire, posee una población predominantemente blanca que no refleja la composición multiétnica de los votantes demócratas.

Howard Dean, expresidente del comité nacional, recordó que bajo su mandato se intentó incluir a Nevada y Carolina del Sur detrás de los estados tradicionales. Para el exgobernador, la modificación actual es superior porque “estos estados se parecen más al país” en su totalidad.

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El fin de la hegemonía de Iowa y New Hampshire responde a críticas por su baja representatividad frente a la composición multiétnica de la base demócrata (Reuters)

El cambio implica que los candidatos con menos recursos no podrán depender exclusivamente de pequeñas asambleas locales en entornos rurales del medio oeste. Ahora, la viabilidad de una campaña se medirá por su capacidad de conectar con comunidades urbanas y minorías desde el día uno.

Representatividad étnica en el sur y el oeste

Carolina del Sur desempeña un papel decisivo en la historia reciente de las primarias del partido. El voto de la población negra en ese estado fue el motor que impulsó las candidaturas de Barack Obama en 2008, Hillary Clinton en 2016 y Joe Biden en 2020. Según datos de AP News, los votantes afroamericanos representan más de la mitad del electorado demócrata en esa entidad.

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La inclusión temprana de Nevada y Nuevo México garantiza que los votantes latinos tengan una voz preponderante antes de que el proceso llegue al Súper Martes. Karen Finney, estratega política, señaló que quien logre avanzar en este mapa estará “listo para la batalla” de la elección general.

Existe un debate interno sobre la ideología de estos votantes. Mientras algunos sectores consideran que el electorado negro del sur es más moderado, otros expertos, como Nina Smith, sostienen que son “realistas” debido a su historia de lucha contra estructuras opresivas. Smith añadió que los progresistas deberán adaptar sus mensajes para que estos votantes se vean reflejados en sus propuestas.

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El factor obrero y la competitividad general

El movimiento sindical obtuvo un peso estratégico en este nuevo diseño electoral. El calendario cubre tres nichos laborales fundamentales: los sindicatos de servicios en Nevada, la industria automotriz en Michigan y la alta concentración de empleados federales en Virginia.

El apoyo de los sindicatos no solo representa votos, sino también una infraestructura logística para la difusión de mensajes y la movilización hacia las urnas. Howard Dean enfatizó que el sector laboral mantiene una relevancia central para el éxito de cualquier campaña demócrata.

Además de la representatividad, el DNC buscó estados competitivos para la elección general de noviembre. Cinco de las seis entidades seleccionadas para el inicio de las primarias son campos de batalla electoral que suman 43 votos en el Colegio Electoral.

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Ventajas económicas y logística de campaña

La geografía del nuevo calendario permite a los equipos de campaña agrupar sus esfuerzos de manera más eficiente. Los viajes al oeste pueden incluir paradas en Nevada y Nuevo México, junto con eventos de recaudación de fondos en California.

En el sur, una visita a Carolina del Sur facilita el acceso a mercados mediáticos que alcanzan a votantes en Georgia y Carolina del Norte. Bre Maxwell, miembro del DNC, destacó que el tamaño reducido de Carolina del Sur y sus bajos costos de publicidad permiten que candidatos con menos presupuesto compitan de forma efectiva.

El DNC busca fortalecer al partido de cara a la contienda por los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Al invertir recursos tempranos en estados clave, el partido espera construir la base necesaria para derrotar a sus oponentes en la elección general.

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