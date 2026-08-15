Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

El Partido Demócrata reestructura las primarias de 2028 a favor de votantes afros, latinos y sindicatos

La dirección política modificó el orden del cronograma interno para situar el arranque del proceso electoral en entidades más representativas del país. Con este cambio, los aspirantes presidenciales deberán conquistar apoyos clave

El Comité Nacional Demócrata aprobó un nuevo calendario de primarias para 2028 con el objetivo de dar mayor peso a votantes negros, latinos y trabajadores sindicalizados (REUTERS/Shannon Stapleton)
El Comité Nacional Demócrata aprobó un nuevo calendario de primarias para 2028 con el objetivo de dar mayor peso a votantes negros, latinos y trabajadores sindicalizados (REUTERS/Shannon Stapleton)
Guardar

El Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobó este sábado 15 de agosto un nuevo calendario de primarias para las elecciones presidenciales de 2028. La decisión ocurrió durante una reunión en Austin, Texas, con el objetivo de dar mayor peso a votantes negros, latinos y trabajadores sindicalizados en el inicio del proceso electoral.

La reestructuración del calendario demócrata para 2028 traslada el inicio de las votaciones a Carolina del Sur seguida por Nevada. Según informó AP News, el nuevo esquema desplaza a Iowa del primer puesto y redefine la ruta hacia la nominación presidencial.

El cronograma de febrero se completa con procesos en New Hampshire, Nuevo México, Michigan y Virginia, lo que obliga a los candidatos a realizar campañas nacionales desde el primer mes del año.

PUBLICIDAD

El nuevo mapa de la diversidad demócrata

El orden de los estados en este calendario obliga a los aspirantes a conquistar diversos sectores demográficos de forma inmediata. Carolina del Sur abrirá el proceso el 22 de enero, mientras que Nevada ocupará el segundo lugar el 1 de febrero. El resto de los estados seleccionados celebrará sus elecciones a lo largo de febrero.

Una persona borrosa vota dentro de una cabina electoral blanca que muestra la bandera de Estados Unidos y la palabra "VOTE"
Carolina del Sur abrirá las primarias demócratas el 22 de enero de 2028 y Nevada votará el 1 de febrero en un esquema que desplaza a Iowa del primer puesto (Reuters)

Ken Martin, presidente del DNC, afirmó ante el Caucus Negro del partido que este es el calendario “más diverso en la historia” de la organización. La intención es que los candidatos no se limiten a audiencias mayoritariamente blancas, como ocurría en el pasado con el liderazgo de Iowa.

PUBLICIDAD

Esta estructura someterá a los políticos a pruebas en regiones con intereses económicos y sociales distintos. Los candidatos deberán hablar de ganadería y minería en el oeste, de asuntos fronterizos en el sur y de derechos laborales en el cinturón industrial.

El fin de la hegemonía de Iowa y New Hampshire

La salida de Iowa del primer lugar responde a años de críticas sobre su falta de representatividad frente a la base real del partido. El estado, junto con New Hampshire, posee una población predominantemente blanca que no refleja la composición multiétnica de los votantes demócratas.

Howard Dean, expresidente del comité nacional, recordó que bajo su mandato se intentó incluir a Nevada y Carolina del Sur detrás de los estados tradicionales. Para el exgobernador, la modificación actual es superior porque “estos estados se parecen más al país” en su totalidad.

Personas de pie dentro de cabinas de votación blancas con la palabra "VOTE" y banderas de Estados Unidos en un centro electoral
El fin de la hegemonía de Iowa y New Hampshire responde a críticas por su baja representatividad frente a la composición multiétnica de la base demócrata (Reuters)

El cambio implica que los candidatos con menos recursos no podrán depender exclusivamente de pequeñas asambleas locales en entornos rurales del medio oeste. Ahora, la viabilidad de una campaña se medirá por su capacidad de conectar con comunidades urbanas y minorías desde el día uno.

Representatividad étnica en el sur y el oeste

Carolina del Sur desempeña un papel decisivo en la historia reciente de las primarias del partido. El voto de la población negra en ese estado fue el motor que impulsó las candidaturas de Barack Obama en 2008, Hillary Clinton en 2016 y Joe Biden en 2020. Según datos de AP News, los votantes afroamericanos representan más de la mitad del electorado demócrata en esa entidad.

La inclusión temprana de Nevada y Nuevo México garantiza que los votantes latinos tengan una voz preponderante antes de que el proceso llegue al Súper Martes. Karen Finney, estratega política, señaló que quien logre avanzar en este mapa estará “listo para la batalla” de la elección general.

Existe un debate interno sobre la ideología de estos votantes. Mientras algunos sectores consideran que el electorado negro del sur es más moderado, otros expertos, como Nina Smith, sostienen que son “realistas” debido a su historia de lucha contra estructuras opresivas. Smith añadió que los progresistas deberán adaptar sus mensajes para que estos votantes se vean reflejados en sus propuestas.

El factor obrero y la competitividad general

El movimiento sindical obtuvo un peso estratégico en este nuevo diseño electoral. El calendario cubre tres nichos laborales fundamentales: los sindicatos de servicios en Nevada, la industria automotriz en Michigan y la alta concentración de empleados federales en Virginia.

El apoyo de los sindicatos no solo representa votos, sino también una infraestructura logística para la difusión de mensajes y la movilización hacia las urnas. Howard Dean enfatizó que el sector laboral mantiene una relevancia central para el éxito de cualquier campaña demócrata.

Además de la representatividad, el DNC buscó estados competitivos para la elección general de noviembre. Cinco de las seis entidades seleccionadas para el inicio de las primarias son campos de batalla electoral que suman 43 votos en el Colegio Electoral.

Ventajas económicas y logística de campaña

La geografía del nuevo calendario permite a los equipos de campaña agrupar sus esfuerzos de manera más eficiente. Los viajes al oeste pueden incluir paradas en Nevada y Nuevo México, junto con eventos de recaudación de fondos en California.

En el sur, una visita a Carolina del Sur facilita el acceso a mercados mediáticos que alcanzan a votantes en Georgia y Carolina del Norte. Bre Maxwell, miembro del DNC, destacó que el tamaño reducido de Carolina del Sur y sus bajos costos de publicidad permiten que candidatos con menos presupuesto compitan de forma efectiva.

El DNC busca fortalecer al partido de cara a la contienda por los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Al invertir recursos tempranos en estados clave, el partido espera construir la base necesaria para derrotar a sus oponentes en la elección general.

Temas Relacionados

Estados UnidosPartido Demócrataelecciones primariasElecciones Estados UnidosCarolina del SurEstados Unidos NoticiasElecciones primariasElecciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chicago celebra su tradicional espectáculo aéreo y acuático: todo lo que hay que saber

El evento gratuito reunirá exhibiciones de los Thunderbirds, prácticas previas, transmisión en vivo y posibles cambios por el clima en distintos puntos de la costa de la ciudad

Chicago celebra su tradicional espectáculo aéreo y acuático: todo lo que hay que saber

Juicio por el asesinato de tres niños en Massachusetts: una psiquiatra pide que revisen si hubo mala praxis antes del crimen

Lindsay Clancy enfrenta el proceso por la muerte de sus hijos Cora, Dawson y Callan, mientras una de las profesionales que la atendió busca que un tribunal especializado evalúe si existieron fallas en el tratamiento psiquiátrico previo

Juicio por el asesinato de tres niños en Massachusetts: una psiquiatra pide que revisen si hubo mala praxis antes del crimen

Florida enfrenta una ola de calor con índices de hasta 43 °C mientras Miami rompe un récord de temperatura de 117 años

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para varias zonas del sur del estado entre las 11:00 y las 19:00 horas de este sábado

Florida enfrenta una ola de calor con índices de hasta 43 °C mientras Miami rompe un récord de temperatura de 117 años

Se mantiene la alerta por inundaciones en el área de Chicago debido a fuertes lluvias este sábado

El aviso alcanza parte del área metropolitana y al noroeste de Indiana, mientras persisten los cortes de luz tras los últimos temporales y se esperan nuevas precipitaciones entre la noche del sábado y la mañana del domingo

Se mantiene la alerta por inundaciones en el área de Chicago debido a fuertes lluvias este sábado

Fauci rechaza una nueva citación del Senado y su defensa denuncia “acoso político”

El exdirector del NIAID declina un requerimiento voluntario tras la votación por desacato en Washington. La controversia legal involucra el financiamiento en Wuhan y el uso de la Quinta Enmienda durante interrogatorios sobre el origen del coronavirus

Fauci rechaza una nueva citación del Senado y su defensa denuncia “acoso político”

TECNO

Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

Cómo pasar libros de tu PC a Kindle: guía para hacerlo por USB o internet

Cuáles son las canciones de Las guerreras k-pop en español, habrá segunda parte y más preguntas en Google

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 15 de agosto

ENTRETENIMIENTO

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

Jason Bateman suma cuatro nominaciones al Emmy mientras dirige una nueva comedia policial

Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23

Los nuevos X-Men de Marvel: reparto, fecha de estreno y más sobre el regreso de los mutantes al cine

Becky G sobre su nuevo álbum “Baraja Bendita”: “Realmente estoy tomando posesión de mi arte y siendo yo misma”

MUNDO

Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante el inicio del conflicto en marzo

Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante el inicio del conflicto en marzo

Donald Tusk afirmó que la principal amenaza para Polonia es Rusia: “Un vecino peligroso que está librando una guerra en nuestras fronteras”

La estatua de la Virgen María más alta de Europa fue inaugurada en un pequeño pueblo de Polonia

El derrame de petróleo provocado por un buque de la flota fantasma rusa ya afecta 12 kilómetros de playas en Omán

Israel abatió a un comandante de Hezbollah y el grupo terrorista amenazó con responder a los ataques