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El puerto yemení de Moca suspendió sus operaciones tras los ataques de los hutíes que provocaron la muerte de siete empleados

El director del puerto, Abdulmalik al Sharaabi, dijo que esa infraestructura fue alcanzada por más de 25 misiles, lo que afectó gravemente a sus instalaciones y equipos, y paralizó la actividad comercial

El Ejército de Yemen atribuye a los rebeldes hutíes nuevos ataques contra el puerto de Moca y la ciudad de Marib
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El puerto yemení de Moca, en el mar Rojo, ha suspendido sus operaciones marítimas y comerciales tras una serie de ataques con misiles y drones perpetrados por los rebeldes chiíes hutíes, que provocaron la muerte de siete empleados y daños estimados en 16 millones de dólares (unos 13 millones de euros).

Así lo indicó este sábado el director del puerto de Moca, Abdulmalik al Sharaabi, en una rueda de prensa transmitida por la televisión estatal, en la que apuntó que esa infraestructura había sido alcanzada por más de 25 misiles en los recientes ataques, lo que afectó gravemente a sus instalaciones y equipos, y paralizó la actividad comercial.

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Explicó que el cierre ha dejado sin sustento a casi 1.300 trabajadores en el puerto, que es la puerta de entrada comercial para alimentos y otros bienes que llegaban a los yemeníes en varias provincias.

Los ataques de los hutíes

Los ataques comenzaron el 4 de agosto y se intensificaron en los días siguientes.

Al Sharaabi informó de que un carguero indio que transportaba mercancías civiles de Yibuti a Moca se hundió tras ser atacado por una embarcación cargada de explosivos, aunque sus 14 tripulantes fueron rescatados, mientras que otro ataque con embarcaciones cargadas de explosivos contra un petrolero anclado en el puerto fue frustrado.

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Según relató, el 8 de agosto se produjeron 25 ataques con misiles y drones contra el puerto, mientras había empleados, estibadores y personal de carga presentes. Siete personas murieron, entre ellas tres civiles y cuatro miembros del personal de seguridad portuaria, y otras diez resultaron heridas.

El director del puerto también informó de un posterior ataque con cinco misiles contra el muelle, que causó la muerte de tres trabajadores civiles.

Los hutíes de Yemen atacan el estratégico puerto de Moca, clave en el estrecho de Bab el Mandeb
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Al Sharaabi también mencionó el ataque contra el buque Tihama, alcanzado por tres misiles en la zona de Bab al Mandeb, lo que causó tres muertos, de nacionalidad paquistaní e indonesia, así como un marinero desaparecido.

Pérdidas millonarias

Todos estos ataques se produjeron mientras el puerto, controlado por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, se encontraba “en pleno proceso de rehabilitación y desarrollo, con un costo estimado de 130 millones de dólares”. El proyecto había alcanzado el 38 % de su finalización cuando los ataques interrumpieron las operaciones.

Las pérdidas totales para el puerto, los buques, la carga y el equipo se han cifrado en aproximadamente 16 millones de dólares.

Moca está controlada por fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente y se encuentra cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Los rebeldes hutíes controlan Saná, la capital del Yemen, y gran parte del norte y el oeste del país desde que tomaron la ciudad a finales de 2014.

Las fuerzas afines al gobierno, respaldadas por potencias regionales durante gran parte de la guerra, mantienen el control de zonas de la costa occidental.

Los hutíes y sus rivales han evitado en gran medida un retorno a los niveles de combate a nivel nacional que se registraron antes de la tregua negociada por la ONU en 2022, pero la escalada del conflicto por parte de los insurgentes ha continuado en varios frentes.

(Con información de EFE)

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