De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

Tom Holland y Zendaya reabrieron el debate sobre las parejas de poder en Hollywood por el impacto comercial de la saga "Spider-Man" y el alcance reciente de sus carreras (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

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El reinado actual de Tom Holland y Zendaya reabrió una vieja discusión en Hollywood: quiénes fueron las parejas más influyentes de la historia del cine.

Con ese punto de partida, Newsweek elaboró un ranking de diez dúos a partir de cinco variables: fama individual, fuerza conjunta en taquilla, premios, influencia cultural y permanencia de sus carreras y relaciones.

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10. Goldie Hawn y Kurt Russell

Goldie Hawn y Kurt Russell integran la lista de Newsweek por una relación iniciada en 1983 y por una trayectoria compartida en Hollywood que incluyó varias películas (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación entre Goldie Hawn y Kurt Russell figura en el décimo puesto y se apoya, ante todo, en su duración. La pareja permanece unida desde 1983, después de reencontrarse durante la producción de Swing Shift, película que llegó a las salas en 1984. Más tarde compartieron pantalla en Overboard y en las dos entregas de The Christmas Chronicles.

Hawn obtuvo el Oscar como actriz de reparto por Cactus Flower y sumó una nominación como actriz principal por Private Benjamin. Russell, por su parte, construyó una carrera con títulos como Escape From New York, The Thing y Tombstone.

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Newsweek destacó que nunca se casaron y que esa decisión formó parte de un modelo de vínculo que, con más de cuatro décadas, permanece entre los más extensos entre figuras de primer nivel en la industria.

9. Javier Bardem y Penélope Cruz

Javier Bardem y Penélope Cruz aparecen entre las parejas más poderosas de Hollywood por su peso en el cine español e internacional y por sus premios Oscar (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

En el noveno lugar aparece la pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz, dos intérpretes con recorrido en el cine español y en el mercado internacional. Su primer trabajo conjunto fue Jamón Jamón, estrenada en 1992, aunque la relación comenzó años después. El matrimonio se concretó en 2010.

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El peso de ambos en la lista surge de un historial de premios y nominaciones que los mantuvo en la primera línea durante años. Bardem ganó el Oscar como actor de reparto por No Country for Old Men, mientras Cruz obtuvo la misma distinción por Vicky Cristina Barcelona.

8. Ryan Reynolds y Blake Lively

Ryan Reynolds y Blake Lively se conocieron en el rodaje de "Green Lantern" en 2011 y se casaron al año siguiente (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

El octavo puesto quedó para Ryan Reynolds y Blake Lively, una pareja asociada al cine comercial reciente y a una fuerte presencia pública fuera de la pantalla. Se conocieron durante el rodaje de Green Lantern en 2011 y se casaron al año siguiente.

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Reynolds alcanzó su mayor rendimiento en taquilla con la franquicia Deadpool, mientras Lively sumó títulos como The Sisterhood of the Traveling Pants, The Town y The Age of Adaline.

7. Bruce Willis y Demi Moore

Bruce Willis y Demi Moore consolidaron una de las parejas de Hollywood con mayor capacidad de taquilla durante la década de 1990 (Fred Prouser/REUTERS)

La séptima posición corresponde a Bruce Willis y Demi Moore, una unión que coincidió con la etapa más rentable de ambas trayectorias. Se casaron en 1987, se divorciaron en 2000 y tuvieron tres hijas, aunque mantuvieron una relación cercana después de la separación.

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Durante esos años, Willis encabezó películas como Die Hard, Die Hard 2 y The Last Boy Scout. Moore protagonizó Ghost, A Few Good Men y Indecent Proposal.

La fortaleza de esta pareja residió en una capacidad de taquilla muy alta durante la década de 1990, con ambos convertidos en rostros centrales de los grandes estudios. Moore siguió integrada a la vida familiar de Willis tras el anuncio de su diagnóstico de demencia frontotemporal.

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6. Tom Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya compartieron pantalla desde "Spider-Man: Homecoming" y su posición responde al impacto comercial que Newsweek destacó para 2026 (REUTERS/Francesco Fotia/File Photo)

La presencia de Tom Holland y Zendaya en el sexto lugar responde a un fenómeno actual más que a una historia extensa. Los dos comenzaron a compartir pantalla en Spider-Man: Homecoming en 2017 y regresaron después en Far From Home, No Way Home y Brand New Day.

Fuera de esa saga, Zendaya participó en las películas de Dune y en Challengers, además de ganar dos premios Emmy por Euphoria. Holland, a su vez, encabezó Uncharted.

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Newsweek sostuvo que el lugar alcanzado por la pareja se apoya en el impacto comercial de 2026, aunque su ubicación futura dependerá de la evolución de sus carreras y de la permanencia de ese dominio en la industria.

5. Humphrey Bogart y Lauren Bacall

Lauren Bacall y Humphrey Bogart se casaron en 1945 tras coincidir en "To Have and Have Not" (Wikimedia Commons)

En el quinto puesto quedaron Humphrey Bogart y Lauren Bacall, una de las asociaciones más recordadas de la era dorada del cine estadounidense. Se conocieron durante la filmación de To Have and Have Not, estrenada en 1944, y se casaron en 1945. El vínculo terminó con la muerte del actor en 1957.

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La pareja trabajó también en The Big Sleep, Dark Passage y Key Largo. Bogart ganó el Oscar como mejor actor por The African Queen, mientras Bacall mantuvo una carrera extensa en cine y teatro y recibió un Oscar honorario en 2009.

4. Ben Affleck y Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Lopez tuvieron una influencia mediática que excedió su trabajo conjunto y convirtió a Bennifer en un nombre de uso masivo en la cultura de celebridades (AFP)

La cuarta posición fue para Ben Affleck y Jennifer Lopez, una pareja cuya influencia mediática excedió su rendimiento artístico conjunto. El vínculo comenzó tras el trabajo en Gigli, estrenada en 2003, y su nivel de exposición pública dio origen al apodo “Bennifer”, uno de los primeros nombres compuestos de celebridades que alcanzó uso masivo.

La pareja rompió su primer compromiso en 2004, volvió a reunirse en 2021 y se casó en 2022. Lopez pidió el divorcio en agosto de 2024 y la separación quedó formalizada en 2025. Affleck ganó premios Oscar por el guion de Good Will Hunting y como productor de Argo, mientras Lopez encabezó películas como Selena, Out of Sight y The Wedding Planner, al mismo tiempo que sostenía una carrera musical.

3. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones construyeron una pareja de peso en Hollywood con premios Oscar, dos hijos y carreras ligadas a "Wall Street", "Chicago" y "Traffic" (REUTERS/Danny Moloshok)

El tercer lugar corresponde a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, una pareja que combina premios, permanencia y visibilidad industrial. Se conocieron en 1998 y contrajeron matrimonio en noviembre de 2000. Tienen dos hijos y atravesaron una breve separación en 2013 antes de retomar la convivencia.

Douglas ganó un Oscar como productor de One Flew Over the Cuckoo’s Nest y otro como actor por Wall Street. Entre sus títulos más conocidos figuran Romancing the Stone, Fatal Attraction y Basic Instinct. Zeta-Jones se consolidó como estrella internacional con The Mask of Zorro, Entrapment y Traffic, y obtuvo el Oscar como actriz de reparto por Chicago.

2. Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie ocuparon el segundo puesto del ranking por su proyección internacional en el cine y por sus actividades humanitarias (Europa Press)

La segunda posición quedó para Brad Pitt y Angelina Jolie, una pareja cuya gravitación se extendió mucho más allá del cine. Trabajaron juntos en Mr. & Mrs. Smith, lanzada en 2005, y su relación se hizo pública después del estreno. Se casaron en 2014 tras casi una década en pareja.

Jolie ya había ganado un Oscar por Girl, Interrupted y Pitt más tarde obtuvo una estatuilla como actor por Once Upon a Time in Hollywood y otra como productor por 12 Years a Slave.

Su visibilidad internacional también se apoyó en actividades humanitarias. Jolie colaboró durante más de 20 años con la agencia de la ONU para los refugiados, mientras la pareja impulsó la Fundación Jolie-Pitt para financiar proyectos de salud, conservación y ayuda humanitaria. El divorcio se inició en 2016.

1. Elizabeth Taylor y Richard Burton

Elizabeth Taylor y Richard Burton encabezaron el ranking de Newsweek por la atención mundial que concentraron su vida privada y sus once películas juntos

El primer lugar del ranking fue para Elizabeth Taylor y Richard Burton, una dupla cuya vida privada y trabajo en común concentraron atención mundial durante años. Se conocieron en el rodaje de Cleopatra, estrenada en 1963, se casaron en 1964, se divorciaron en 1974, volvieron a casarse en 1975 y se separaron otra vez en 1976.

Compartieron 11 películas, entre ellas The V.I.P.s, The Sandpiper y The Taming of the Shrew. Taylor ganó dos premios Oscar como mejor actriz, por Butterfield 8 y Who’s Afraid of Virginia Woolf?. Burton recibió siete nominaciones actorales, aunque no consiguió una estatuilla.