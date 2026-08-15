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Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

La iniciativa utiliza referencias a videojuegos y simuladores de vuelo para atraer candidatos a una profesión que enfrenta una importante falta de trabajadores

Imagen de referencia. La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo rechaza las acusaciones de ‘secuestro’ de la operación aérea en Colombia y defiende su papel en el sector - crédito Juan Páez/Colprensa
Más de 2.000 gamers han sido reclutados para ser capacitados como controladores aéreos. Crédito Juan Páez/Colprensa
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El Gobierno de Estados Unidos ha reclutado a más de 2.000 jugadores de videojuegos como parte de una estrategia para incorporar nuevos controladores de tráfico aéreo y hacer frente a la escasez de profesionales en este sector.

La iniciativa fue lanzada en abril por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) y la Administración Federal de Aviación (FAA), con el objetivo de atraer candidatos que ya tengan algunas de las habilidades necesarias para desempeñar este trabajo.

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Según el secretario de Transporte, Sean Duffy, los más de 2.000 candidatos representan el 94% del objetivo anual de contratación. La Administración también indicó que el proceso de selección fue el más rápido registrado en la zona, lo que permitió acelerar el ingreso de los nuevos trabajadores a la academia técnica de formación de la FAA.

Una joven con gafas de realidad virtual y auriculares sentada en una silla, operando los controles de un simulador de vuelo con múltiples pantallas.
Gobierno de Estados Unidos buscado gamers para convertirlos en los próximos controladores aéreos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia, además, continúa evaluando a otros 2.000 candidatos como parte de esta campaña para reforzar su plantilla.

Por qué buscan jugadores de videojuegos

La estrategia parte de una idea concreta: algunas habilidades desarrolladas al jugar pueden ser útiles para controlar el tráfico aéreo. La campaña está dirigida especialmente a personas acostumbradas a tomar decisiones rápidamente, interpretar información visual, mantener la concentración y gestionar varias situaciones al mismo tiempo.

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Para atraer a este público, la campaña utilizó una comunicación inspirada en videojuegos populares como Fortnite y simuladores de vuelo como Microsoft Flight Simulator. El mensaje elegido fue “Te has estado entrenando para esto...”, una referencia directa a las capacidades que los jugadores desarrollan mientras juegan.

Entre ellas se encuentran la percepción espacial, el pensamiento estratégico, la toma rápida de decisiones y la capacidad para procesar simultáneamente múltiples fuentes de información.

La decisión de contratar gamers como controladores aéreos se debe a su capacidad para tomar decisiones rápidas.
La decisión de contratar gamers como controladores aéreos se debe a su capacidad para tomar decisiones rápidas.

Estas habilidades pueden resultar relevantes para una profesión en la que los trabajadores deben supervisar aeronaves en movimiento, orientar a los pilotos y gestionar cambios de ruta, además de responder a situaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

Una estrategia que ya había utilizado la FAA

La apuesta por los jugadores no es completamente nueva. En 2021, la FAA lanzó la campaña Level Up, que también utilizó elementos relacionados con los videojuegos para intentar atraer nuevos perfiles y diversificar su plantilla dentro del sector de la aviación comercial.

La actual iniciativa busca aprovechar nuevamente el interés de este público, pero en un momento en que la falta de personal se ha convertido en uno de los principales desafíos para la aviación estadounidense.

Para hacer más atractiva la profesión, el programa destaca beneficios como la capacitación remunerada, las prestaciones para empleados federales y un salario anual promedio superior a 155.000 dólares después de tres años de servicio, según la información difundida por el programa.

Manos sosteniendo un controlador de videojuego negro en primer plano, con un avión Boeing de American Airlines en el cielo nublado en un círculo a la derecha
La FAA implementa una campaña inédita para reclutar controladores aéreos en la comunidad de videojuegos de Estados Unidos. (Reuters)

La falta de controladores presiona a la aviación

La campaña responde a una reducción de aproximadamente 6% en el número de controladores activos durante la última década. A este descenso se suman las jubilaciones, los cierres gubernamentales, las interrupciones en los procesos de capacitación durante la pandemia de COVID-19 y los problemas relacionados con la estabilidad salarial.

En abril, la FAA contaba con unos 11.000 controladores de tráfico aéreo activos y 4.000 aprendices, cifras que la agencia considera insuficientes para cubrir las necesidades operativas de los aeropuertos estadounidenses.

La escasez también ha contribuido a que el trabajo sea considerado uno de los más exigentes y estresantes del país. La presión sobre el sistema ha generado preocupación por las condiciones en las que deben trabajar los profesionales encargados de coordinar el tránsito aéreo.

Controladores aéreos de Angola formados en las instalaciones de SENASA
Estados Unidos no cuenta con suficientes controladores aéreos a nivel nacional.

En este contexto, la FAA busca ampliar el número de candidatos y acelerar su incorporación. La campaña dirigida a los gamers no significa que los jugadores puedan asumir directamente el control de aeronaves, sino que busca atraer personas cuyas habilidades puedan servir como punto de partida para su formación profesional.

El objetivo final es cubrir los puestos disponibles mediante capacitación especializada y reforzar una plantilla que resulta fundamental para mantener el funcionamiento de la red aérea estadounidense.

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