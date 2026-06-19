El Bronx abre un nuevo espacio de salud mental gratuito

l nuevo espacio gratuito en Pelham Bay busca ampliar el acceso al bienestar integral en el Bronx (News 12)

El Bronx tendrá un nuevo centro de bienestar comunitario gratuito en Pelham Bay, diseñado para ampliar el acceso a servicios de salud mental y física en uno de los distritos de Nueva York con mayores índices de vulnerabilidad social. La instalación, que funcionará en 1500 Waters Place, ocupará una superficie de 1.580 metros cuadrados y ofrecerá sus servicios sin costo para los residentes.

El centro aún está en desarrollo, pero los funcionarios prevén que la programación completa estará lista antes de que termine 2026. El proyecto responde a una demanda del Bronx, donde problemas como el uso de sustancias, la inseguridad económica y las barreras de acceso a la salud afectan a miles de familias.

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Un espacio pensado para la comunidad

La doctora Audrey Erazo Triviño, de la Oficina de Salud Mental (Office of Mental Health), describió el centro como un lugar de encuentro y transformación social. “Este es un lugar donde, juntos, crearemos conexiones sociales que esperamos pongan fin al estigma de buscar ayuda", declaró a News 12 Bronx.

Las instalaciones incluirán:

Una sala de salud.

Un invernadero.

Una cocina industrial.

Otros espacios orientados al bienestar.

Erazo Triviño explicó que la propuesta va más allá de la atención médica tradicional: el centro contempla prácticas de sanación cultural, yoga, clases de cocina y talleres de educación financiera.

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La sede de 1500 Waters Place se plantea como un punto de encuentro para fortalecer redes comunitarias y reducir el estigma de pedir ayuda (News 12)

“Van a encontrar una gran variedad de ofertas que incluyen sanación cultural, un homenaje a nuestros ancestros y cosas como yoga", precisó la funcionaria.

Salud mental y bienestar

El modelo del centro de Pelham Bay apunta a un enfoque que integra lo físico, lo mental y lo cultural. A diferencia de los centros de salud tradicionales, la propuesta incorpora espacios que también funcionarán como herramientas de inclusión económica y social.

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El objetivo declarado del proyecto es que cada residente pueda acceder al bienestar “a su manera”, según la formulación de Erazo Triviño, lo que implica una oferta y adaptada a las distintas necesidades y tradiciones culturales de la comunidad del Bronx.

El proyecto incorpora actividades culturales y talleres prácticos como parte de una propuesta de acompañamiento más amplia para los residentes (News 12)

El financiamiento federal anunciado por Kennedy, alineado con la iniciativa “Great American Recovery Initiative” del presidente Donald Trump, podría eventualmente fortalecer proyectos como este, aunque las autoridades locales no han confirmado una conexión directa entre ambas iniciativas.

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La respuesta a los desafíos del Bronx

Johnnel Doris, representante de StartCare, organización que participa en el proyecto, subrayó que el centro surge como respuesta directa a los problemas del distrito. “Entendemos los desafíos que solemos escuchar sobre el Bronx —en materia de salud, bienestar, uso de sustancias e inseguridad económica—. Estamos aquí para responder a esas preocupaciones y crear un espacio para la comunidad”, afirmó Doris en declaraciones a News 12 Bronx.

El Bronx registra tasas de pobreza y enfermedades crónicas superiores al promedio de la ciudad de Nueva York, lo que convierte a este tipo de iniciativas en una prioridad para las autoridades locales y estatales.

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El contexto federal: más de USD 700 millones para salud mental

La apertura de este centro coincide con un paquete de financiamiento federal anunciado esta semana. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., presentó el miércoles 17 de junio más de USD 700 millones en nuevas oportunidades de financiamiento para combatir la enfermedad mental, las adicciones y la situación de calle, según informó Reuters, agencia de noticias.

El paquete incluye un nuevo programa de subvenciones por USD 96 millones, denominado STREETS (Safety Through Recovery, Engagement, and tratamiento y apoyo basados en pruebas), que distribuirá fondos entre 8 comunidades.

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Cada una podrá recibir hasta USD 3 millones anuales durante cuatro años, con el objetivo de construir sistemas de atención coordinada para personas en situación de calle con trastornos por uso de sustancias o enfermedades mentales graves.

El paquete total también contempla USD 223,1 millones para Clínicas Comunitarias Certificadas de Salud del Comportamiento, USD 238,6 millones para la Línea de Crisis y Suicidio 988, USD 80 millones para programas de prevención y tratamiento del uso de sustancias, y más de USD 70 millones para servicios de salud mental, de acuerdo con Reuters.

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