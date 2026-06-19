Estados Unidos

El Bronx abre un nuevo espacio de salud mental gratuito

En Pelham Bay avanza una nueva sede gratuita que busca acercar apoyo integral a los vecinos, con una propuesta comunitaria que combina servicios y actividades pensadas para reducir barreras y fomentar el bienestar

Guardar
Fachada de edificio con entrada principal, dos puertas de vidrio y voladizo superior. Hay árboles a ambos lados y ventanas en los costados. El número 140 se ve a la derecha de las puertas
l nuevo espacio gratuito en Pelham Bay busca ampliar el acceso al bienestar integral en el Bronx (News 12)

El Bronx tendrá un nuevo centro de bienestar comunitario gratuito en Pelham Bay, diseñado para ampliar el acceso a servicios de salud mental y física en uno de los distritos de Nueva York con mayores índices de vulnerabilidad social. La instalación, que funcionará en 1500 Waters Place, ocupará una superficie de 1.580 metros cuadrados y ofrecerá sus servicios sin costo para los residentes.

El centro aún está en desarrollo, pero los funcionarios prevén que la programación completa estará lista antes de que termine 2026. El proyecto responde a una demanda del Bronx, donde problemas como el uso de sustancias, la inseguridad económica y las barreras de acceso a la salud afectan a miles de familias.

PUBLICIDAD

Un espacio pensado para la comunidad

La doctora Audrey Erazo Triviño, de la Oficina de Salud Mental (Office of Mental Health), describió el centro como un lugar de encuentro y transformación social. “Este es un lugar donde, juntos, crearemos conexiones sociales que esperamos pongan fin al estigma de buscar ayuda", declaró a News 12 Bronx.

Las instalaciones incluirán:

  • Una sala de salud.
  • Un invernadero.
  • Una cocina industrial.
  • Otros espacios orientados al bienestar.

Erazo Triviño explicó que la propuesta va más allá de la atención médica tradicional: el centro contempla prácticas de sanación cultural, yoga, clases de cocina y talleres de educación financiera.

PUBLICIDAD

Techo blanco de paneles con luces empotradas, franjas de luz LED, paredes claras, dos puertas, un mostrador, un hombre con gorra y uniforme negro, barandilla de metal
La sede de 1500 Waters Place se plantea como un punto de encuentro para fortalecer redes comunitarias y reducir el estigma de pedir ayuda (News 12)

“Van a encontrar una gran variedad de ofertas que incluyen sanación cultural, un homenaje a nuestros ancestros y cosas como yoga", precisó la funcionaria.

Salud mental y bienestar

El modelo del centro de Pelham Bay apunta a un enfoque que integra lo físico, lo mental y lo cultural. A diferencia de los centros de salud tradicionales, la propuesta incorpora espacios que también funcionarán como herramientas de inclusión económica y social.

El objetivo declarado del proyecto es que cada residente pueda acceder al bienestar “a su manera”, según la formulación de Erazo Triviño, lo que implica una oferta y adaptada a las distintas necesidades y tradiciones culturales de la comunidad del Bronx.

Cielo azul con nubes blancas, edificios modernos, árboles frondosos, farolas de diseño, calle pavimentada, aceras y un cartel indicador de direcciones
El proyecto incorpora actividades culturales y talleres prácticos como parte de una propuesta de acompañamiento más amplia para los residentes (News 12)

El financiamiento federal anunciado por Kennedy, alineado con la iniciativa “Great American Recovery Initiative” del presidente Donald Trump, podría eventualmente fortalecer proyectos como este, aunque las autoridades locales no han confirmado una conexión directa entre ambas iniciativas.

La respuesta a los desafíos del Bronx

Johnnel Doris, representante de StartCare, organización que participa en el proyecto, subrayó que el centro surge como respuesta directa a los problemas del distrito. “Entendemos los desafíos que solemos escuchar sobre el Bronx —en materia de salud, bienestar, uso de sustancias e inseguridad económica—. Estamos aquí para responder a esas preocupaciones y crear un espacio para la comunidad”, afirmó Doris en declaraciones a News 12 Bronx.

El Bronx registra tasas de pobreza y enfermedades crónicas superiores al promedio de la ciudad de Nueva York, lo que convierte a este tipo de iniciativas en una prioridad para las autoridades locales y estatales.

El contexto federal: más de USD 700 millones para salud mental

La apertura de este centro coincide con un paquete de financiamiento federal anunciado esta semana. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., presentó el miércoles 17 de junio más de USD 700 millones en nuevas oportunidades de financiamiento para combatir la enfermedad mental, las adicciones y la situación de calle, según informó Reuters, agencia de noticias.

El paquete incluye un nuevo programa de subvenciones por USD 96 millones, denominado STREETS (Safety Through Recovery, Engagement, and tratamiento y apoyo basados en pruebas), que distribuirá fondos entre 8 comunidades.

Cada una podrá recibir hasta USD 3 millones anuales durante cuatro años, con el objetivo de construir sistemas de atención coordinada para personas en situación de calle con trastornos por uso de sustancias o enfermedades mentales graves.

El paquete total también contempla USD 223,1 millones para Clínicas Comunitarias Certificadas de Salud del Comportamiento, USD 238,6 millones para la Línea de Crisis y Suicidio 988, USD 80 millones para programas de prevención y tratamiento del uso de sustancias, y más de USD 70 millones para servicios de salud mental, de acuerdo con Reuters.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasBronxNueva YorkSalud mentalAdiccionesEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hochul anunció una inversión de USD 74 millones para proyectos de agua y alcantarillado en Nueva York

Los fondos permitirán a los municipios realizar mejoras en infraestructura hídrica y de saneamiento sin incrementar las tarifas para los usuarios

Hochul anunció una inversión de USD 74 millones para proyectos de agua y alcantarillado en Nueva York

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA

Las nuevas licencias también habilitan determinadas transacciones relacionadas con deuda de la petrolera y amplían las excepciones para servicios de telecomunicaciones y correo

Estados Unidos flexibilizó las sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y autorizó nuevas operaciones vinculadas a PDVSA

Alerta en playas de Nueva Jersey por bacterias fecales: cuáles están bajo advertencia y qué riesgos hay para bañistas este verano

Zonas de Long Branch, Sea Girt, Atlantic Highlands, Seaside Park, Upper Township, Avalon, Belmar y Point Pleasant quedaron señaladas por indicadores de contaminación, con controles activos en plena temporada alta y la posibilidad de medidas adicionales si persisten los valores

Alerta en playas de Nueva Jersey por bacterias fecales: cuáles están bajo advertencia y qué riesgos hay para bañistas este verano

Estados Unidos respaldó el diálogo iniciado en Venezuela para reconstruir el sistema electoral y avanzar hacia una transición

El Departamento de Estado señaló que el proceso deberá incluir garantías duraderas para la participación política, la libertad de expresión y el fortalecimiento de las instituciones

Estados Unidos respaldó el diálogo iniciado en Venezuela para reconstruir el sistema electoral y avanzar hacia una transición

La Corte Suprema limita la prohibición de posesión de armas de fuego aplicada a consumidores habituales de marihuana

La sentencia redefine las restricciones federales para quienes usan cannabis y buscan conservar licencias de posesión en Estados Unidos

La Corte Suprema limita la prohibición de posesión de armas de fuego aplicada a consumidores habituales de marihuana

TECNO

Los silvers y la vergüenza tecnológica: por qué preguntar lo mismo 10 veces puede ser la clave para aprender, del trabajo a la vida cotidiana

Los silvers y la vergüenza tecnológica: por qué preguntar lo mismo 10 veces puede ser la clave para aprender, del trabajo a la vida cotidiana

Si te distraes mucho viendo el celular, tu hijo podría convertirse en un adolescente con apego inseguro

Investigadores convierten 2.000 celulares desechados en una plataforma de computación en la nube

Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

ChatGPT puede generar imágenes violentas y secuales a partir de simples prompts, revela informe

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston ya tiene fecha en Disney+ con una docuserie que replantea el mito de Pompeya

Tom Hiddleston ya tiene fecha en Disney+ con una docuserie que replantea el mito de Pompeya

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

“Ahora aprecio cada instante”: Jon Bon Jovi reveló cómo la adversidad transformó su vida y su manera de ver el mundo

Woody tiene apellido y ni Tom Hanks lo sabía: las teorías secretas detrás del sheriff en Toy Story

MUNDO

El principal negociador del régimen de Irán condicionó cualquier discusión con EEUU a las “líneas rojas” de Teherán

El principal negociador del régimen de Irán condicionó cualquier discusión con EEUU a las “líneas rojas” de Teherán

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

Los líderes de la UE crearán nuevas herramientas de defensa comercial frente al incremento de las exportaciones chinas

Pese al acuerdo de paz, Israel atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y denunció reiterados incumplimientos del alto el fuego

Suiza aplazó las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para implementar el acuerdo que puso fin a la guerra en Medio Oriente