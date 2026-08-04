Un histórico parque de diversiones cierra sus puertas tras 36 años y pone en venta su gigantesca montaña rusa

Fun Spot America Atlanta cerró el 2 de agosto de 2026 en Fayetteville tras 36 años de actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El parque de diversiones Fun Spot America Atlanta, ubicado en Fayetteville, concluyó sus actividades el 2 de agosto de 2026, tras 36 años de funcionamiento ininterrumpido. El cierre afecta a trabajadores, proveedores y a la comunidad local, y responde a la imposibilidad de recuperar los niveles de visitas previos a la pandemia, pese a inversiones recientes en nuevas atracciones. La empresa propietaria anunció la decisión a finales de junio y comunicó que los beneficios de los usuarios podrán utilizarse en los parques de Orlando y Kissimmee, en Florida.

Según reportó USA Today, Fun Spot America Theme Parks confirmó que la última jornada operativa fue el domingo 2 de agosto. El CEO de la empresa, John Arie Jr., explicó que la decisión se tomó tras analizar resultados financieros y proyecciones de asistencia, a pesar de la reciente incorporación de la montaña rusa ArieForce One, considerada la mayor “zero-G stall” de Estados Unidos. El ejecutivo señaló que la atracción no logró revertir la baja en la afluencia de visitantes, fenómeno atribuido a los efectos persistentes de la pandemia sobre el sector recreativo.

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El parque abrió en 1990 bajo el nombre de Dixieland Fun Park, cambió de dueños y denominaciones, y en 2017 pasó a formar parte de la red de Fun Spot America. La compañía mantiene operativas sus otras dos sedes en Florida, según detalló Fox Business, y ha informado que los pases y tarjetas de regalo del parque de Atlanta podrán utilizarse en los recintos de Orlando y Kissimmee.

¿Por qué cerró Fun Spot America Atlanta?

El cierre de Fun Spot America Atlanta obedece a la dificultad de recuperar el flujo de visitantes tras la pandemia de COVID-19. De acuerdo con Men’s Journal, la apertura de la montaña rusa ArieForce One no generó el aumento esperado de público, a diferencia de experiencias en los parques de Florida, donde la incorporación de atracciones similares impulsó un incremento de asistencia del 30%. En Atlanta, la demanda se mantuvo por debajo del umbral necesario para sostener la operación, lo que llevó a la compañía a concluir que el recinto no era viable.

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John Arie Jr. señaló en diálogo con USA Today que la decisión de cerrar la sede de Fayetteville fue “la más difícil” de su carrera, ya que el parque era un referente para la región. El ejecutivo indicó que el interés del público por la montaña rusa ArieForce One no se tradujo en una recuperación sostenida en el número de visitantes. Además, aseguró que el cierre fue una medida analizada en profundidad al no encontrar alternativas que garantizaran la sustentabilidad financiera.

El cierre de Fun Spot America Atlanta respondió a la caída de visitantes posterior a la pandemia de COVID-19 y a la falta de viabilidad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasará con la montaña rusa ArieForce One?

La montaña rusa ArieForce One fue inaugurada en 2023 y se destacó por su diseño y dimensiones. Según la ficha técnica de Fun Spot America, la atracción contaba con una caída inicial de 44,5 metros (146 pies) y alcanzaba una velocidad máxima de 103 kilómetros por hora (64 mph). El recorrido incluía una inclinación de 83 grados y generaba aceleraciones verticales de entre -1 y 3,75 G, con una duración de 100 segundos por viaje y una altura mínima requerida de 1,22 metros (48 pulgadas) para los usuarios.

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La empresa confirmó que la estructura de la montaña rusa no es compatible con los parques de Orlando ni Kissimmee, por lo que no podrá ser trasladada a esas sedes. “No cabe en ninguna de nuestras sedes de Florida; buscaremos un nuevo destino para ArieForce One”, afirmó Arie Jr. en declaraciones a USA Today. La compañía planea organizar una subasta de activos tras el Día del Trabajo en Estados Unidos, en la que la montaña rusa será uno de los principales lotes disponibles. Por el momento, el futuro de la atracción seguirá en suspenso hasta que se concrete una venta o reubicación.

¿Qué sucede con los empleados tras el cierre del parque?

Fun Spot America Theme Parks comunicó, de acuerdo con 11Alive, que ha implementado medidas para asistir a los empleados afectados por el cierre. La empresa ofrece apoyo en la elaboración de currículums, cartas de recomendación y la posibilidad de postularse a vacantes en los parques de Orlando y Kissimmee. “Estamos ayudando a los empleados con referencias y opciones para que puedan continuar trabajando en el sector”, aseguró Arie Jr. durante una entrevista reproducida por USA Today.

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Los trabajadores recibieron información anticipada sobre el cierre y la empresa ha mantenido canales de comunicación para facilitar la transición laboral. Además, los sindicatos y autoridades locales han sido informados del proceso, con el objetivo de minimizar el impacto en la plantilla y en la economía local de Fayetteville.

La montaña rusa ArieForce One no logró aumentar la asistencia en Fun Spot America Atlanta pese a la inversión reciente en nuevas atracciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre con los pases y tarjetas de regalo del parque de Atlanta?

Tras el cierre de Fun Spot America Atlanta, la empresa informó que los pases anuales y tarjetas de regalo adquiridos para el parque de Georgia mantienen su validez en las sedes de Orlando y Kissimmee, de acuerdo con lo publicado por Fox Business. Los usuarios podrán acceder a los mismos servicios y beneficios en los recintos de Florida, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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La compañía garantizó que los derechos adquiridos por los clientes serán respetados y que la atención al usuario continuará desde los canales oficiales de Fun Spot America. Además, la empresa ha puesto a disposición información detallada en sus plataformas digitales para orientar a quienes deseen trasladar su actividad a Florida.

¿Cómo afecta el cierre a la comunidad de Fayetteville y al sector de parques de diversiones?

El cierre de Fun Spot America Atlanta representa la desaparición de uno de los principales recintos recreativos del área metropolitana de Atlanta. Según Men’s Journal, la clausura deja en suspenso el futuro de la propiedad, ya que tras la subasta de activos prevista para septiembre, la empresa evaluará alternativas para el terreno y las instalaciones. El impacto económico se refleja en la pérdida de empleos directos e indirectos, así como en la reducción de la oferta de ocio familiar en la región.

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Para la comunidad, el parque era un punto de encuentro y un motor de actividad turística local. Las autoridades municipales han señalado que seguirán de cerca el proceso de venta de activos y el uso futuro del terreno, que podría destinarse a nuevos desarrollos inmobiliarios o comerciales, dependiendo de los intereses de inversores y de los planes urbanísticos.

La empresa ofrece apoyo a los empleados de Fun Spot America Atlanta con currículums, referencias y vacantes en sus parques de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alternativas existen para los usuarios habituales de Fun Spot America Atlanta?

Los usuarios habituales del parque de Atlanta podrán utilizar sus pases y tarjetas en las sedes de Orlando y Kissimmee, según confirmó Fun Spot America Theme Parks. Además, la empresa mantiene su compromiso de operar en Florida, donde las instalaciones continúan abiertas al público. Los clientes podrán acceder a atracciones similares y a los mismos servicios, de acuerdo con la información publicada por Fox Business y USA Today.

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Para quienes no deseen trasladarse a Florida, la empresa ha facilitado información para la devolución de compras anticipadas y para consultas sobre la vigencia de beneficios. Los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Fun Spot America para resolver dudas y gestionar sus pases.

¿Qué pasos siguen tras el cierre del parque?

Entre los próximos pasos anunciados por la empresa se encuentran la venta de activos no transferibles, el apoyo a empleados y la posible reubicación de la montaña rusa ArieForce One. La compañía ha reiterado que los pases y tarjetas seguirán vigentes en las sedes de Florida y que los usuarios podrán acceder a servicios similares. La evolución del terreno en Fayetteville dependerá de futuros desarrollos inmobiliarios o comerciales, según el resultado de la subasta de bienes.

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Fun Spot America Theme Parks continuará brindando información actualizada a través de sus canales oficiales. El cierre de la sede de Atlanta no afecta el funcionamiento de las demás sedes, que permanecen operativas y recibirán a los usuarios provenientes de Georgia.