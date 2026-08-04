Ola de calor extremo en California: por qué usar ventilador puede ser peligroso cuando hace más de 35 °C

Mirarse de cerca al ventilador durante una ola de calor por encima de 35°C puede elevar la temperatura corporal y aumentar el riesgo de deshidratación y agotamiento térmico (REUTERS/Daniel Cole)

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Mirarse de cerca al ventilador durante una ola de calor por encima de 35°C puede aumentar la temperatura corporal y elevar el riesgo de deshidratación y agotamiento térmico.

La advertencia cobra peso cuando este fin de semana se esperan máximas de 35 a 43°C en los valles del sur de California y hasta 46°C en partes del valle de Antelope, según Los Angeles Times.

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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), usar ventiladores eléctricos durante una ola de calor de 32°C o más puede resultar peligroso para la salud.

David Eisenman, profesor de medicina y codirector del UCLA Center for Healthy Climate Solutions, explicó al medio que el problema aparece cuando el aire que impulsa el ventilador está más caliente que la piel.

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“Sin duda es cierto que si soplas aire más caliente que tu piel sobre tu cuerpo, entonces estás calentando tu cuerpo”, indicó el docente.

Los CDC advirtieron que usar ventiladores eléctricos durante una ola de calor de 32°C o más puede resultar peligroso para la salud (REUTERS/Remo Casilli)

Eisenman comparó ese efecto con el de un horno de convección: el ventilador hace circular aire caliente y puede subir la temperatura del organismo, en lugar de reducirla.

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“Ese error durante la ola de calor puede ser perjudicial. Te estás calentando y aumenta la temperatura dentro de tus órganos, incluidos el corazón, el cerebro y la sangre. Eso puede llevar a deshidratación, enfermedades por calor, y puede provocar una descomposición celular que empeora las enfermedades cardíacas o cualquier otra enfermedad crónica que tenga una persona”.

El límite para usar ventiladores

Eisenman señaló que el umbral de los CDC era conservador. La temperatura corporal normal ronda los 37°C, mientras que la superficie de la piel se acerca a 35°C.

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Por eso, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud situaron en ese punto el límite a partir del cual ya no convino usar ventiladores.

Según el especialista, una persona joven y sana todavía podría usarlos si la temperatura estaba por debajo de 35°C.

La OMS situó cerca de 35°C el límite a partir del cual ya no conviene usar ventiladores, mientras que los CDC fijaron un umbral de 32°C para un mensaje general (REUTERS/Susana Vera)

Los CDC fijaron el corte en 32°C porque buscaban un mensaje único que sirviera para todos los grupos etarios y todas las circunstancias, ya que la humedad, la edad y el calor acumulado dentro de la casa pueden hacer que el umbral seguro sea incluso menor.

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La recomendación práctica fue simple: si el ambiente interior estaba muy caliente, el ventilador por sí solo no enfrió necesariamente.

En climas secos como el de Los Ángeles, además, pudo acelerar la evaporación del agua de la piel y secar más el cuerpo.

Qué hacer sin aire acondicionado

Frente a ese escenario, Eisenman propuso convertir el ventilador en una fuente de aire húmedo. Sugirió colocar un recipiente con hielo o botellas de agua congelada delante de la rejilla para generar una experiencia similar a una bruma.

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“Esa bruma enfría, especialmente si estás cerca y sientes la humedad sobre la piel. Si está al otro lado de la habitación, no va a ayudar. Tienes que sentir la humedad sobre la piel”.

En climas secos como Los Ángeles, el ventilador por sí solo no enfría necesariamente y puede acelerar la evaporación del agua de la piel (REUTERS/Daniel Cole)

El médico también recomendó rociar la piel con una botella pulverizadora cada cinco minutos aproximadamente y mantenerla visiblemente mojada.

“Rocía tu cara, tus brazos, tus piernas, tu pecho: cualquier parte de la piel. Mientras esté visiblemente mojada, está ayudando”.

V. Kelly Turner, directora asociada de investigación sobre calor en el UCLA Luskin Center for Innovation, dijo que los ventiladores sí eran útiles durante la noche. “Se refuerza por sí mismo: ventilas por la noche, luego te proteges del sol durante el día, y funciona bien”.

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Su consejo fue abrir las ventanas al anochecer, encender los ventiladores y hacer circular el aire aunque afuera hubiera menos de 21°C.

Después, antes de que saliera el sol, hacia las 06:00, convino bajar persianas o cortinas y no volver a abrirlas hasta las 20:00, cuando pudo retomarse la ventilación.

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Turner advirtió que ese ciclo debía comenzar con anticipación. “Si no empiezas a hacer eso [de antemano] y, por ejemplo, partes de una base calurosa porque no ventilaste por la noche, entonces quedas atrapado en condiciones de calor”.

Eisenman añadió que quienes usaran ventiladores por la noche debían compensar la mayor pérdida de agua al despertar. “Necesitas beber mucha más agua cuando te levantas por la mañana. Dos vasos al menos apenas te despiertas”.

Cómo bajar la temperatura corporal

Para bajar la temperatura corporal durante una ola de calor, los especialistas aconsejaron compresas frías, duchas frescas, hidratación constante y buscar un lugar público fresco si la vivienda se recalienta (REUTERS/Daniel Cole)

Tanto Eisenman como Turner recomendaron bajar la temperatura corporal con compresas frías o duchas frescas.

Una toalla húmeda guardada en la heladera o el congelador pudo aplicarse sobre el cuello y el pecho, la parte superior de la cabeza o el regazo durante uno o dos minutos, y repetir el proceso cada 10 minutos aproximadamente.

Eisenman también sugirió ducharse con agua fresca o tibia antes de dormir. Otra opción fue mojar una camiseta en agua fría y usarla en la cama, o dormir sobre una toalla húmeda.

La hidratación debió ser constante durante todo el día, antes de sentir sed. “Si sientes sed, ya estás deshidratado”, advirtió Eisenman, y precisó que eso afectó de manera especial a los adultos mayores y a algunas personas que tomaban medicación, porque la capacidad del cerebro para detectar la deshidratación y activar la sensación de sed disminuyó con la edad.

Como indicador doméstico, el especialista aconsejó vigilar el color de la orina, que debió ser amarillo pálido o lo más cercano posible a transparente.

Si el calor dentro de la vivienda se volvía difícil de manejar, la alternativa fue salir y buscar un lugar público fresco: una piscina pública, una biblioteca, un museo gratuito o alguno de los centros municipales de enfriamiento citados por Los Angeles Times.