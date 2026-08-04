Pedro Alliana, vicepresidente del Paraguay: “La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario”

El vicepresidente del Paraguay,Pedro Alliana, durante su encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, (Washington, Estados Unidos)

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(Desde Washington, Estados Unidos) La relación diplomática entre Paraguay y Estados Unidos fluye sin inconvenientes por la sintonía ideológica y personal que tienen Santiago Peña y Donald Trump. Hay una agenda geopolítica común que une a Washington y Asunción a través de acuerdos vinculados al comercio, los minerales críticos, las cadenas de suministro y la seguridad regional.

En este contexto, Pedro Alliana -vicepresidente del Paraguay- concluye una visita relámpago a DC, donde estuvo acompañado por Rubén Ramírez, el canciller paraguayo. Alliana se reunió con Marco Rubio -secretario de Estado- y Chris Landau, subsecretario de Estado.

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Rubio y Landau conocen la lógica de poder en América Latina, y asumen el rol político que protagonizará Alliana en los meses siguientes: será candidato a Presidente del Partido Colorado, en las próximas elecciones convocadas en 2028 para designar al sucesor de Peña.

El canciller paraguayo Rubén Ramirez junto al secretario de Estado, Marco Rubio, tras una reunión oficial en Washington, (Estados Unidos)

Ramírez y Rubio firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación estratégica para el uso civil de uranio, que empresas de Estados Unidos empezaron a producir en Paraguay.

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Y a continuación de ese acuerdo entre los gobiernos de Peña y Trump, el vicepresidente Alliana recibió a Infobae en un apacible hotel de Georgetown. Alliana hizo un análisis político respecto a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que tiene a Paraguay como un aliado principal en el cono sur.

“La relación entre Paraguay y Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario, podría decir que es el mejor momento de las relaciones entre nuestros dos países”, aseguró Alliana ante Infobae.

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Y añadió: “Estamos avanzando en consolidar áreas de cooperación importantes para ambos países”.

El canciller Ramírez, el vicepresidente Alliana, y el corresponsal de Infobae en Washington, Román Lejtman

A continuación, el reportaje al vicepresidente Alliana.

—¿Cómo está la relación de Paraguay con Estados Unidos?

—En este momento la relación entre Paraguay y Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario. Podría decir que es el mejor momento de las relaciones entre nuestros dos países, en una historia de muchas coincidencias a lo largo de todos estos años. Estamos avanzando en consolidar áreas de cooperación importantes para ambos países.

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—¿Cómo fue la reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado?

—Fue una reunión amena, cordial y sobre todas las cosas, una gran oportunidad para hacer una revisión integral de la agenda entre nuestros dos países, donde abordamos las cuestiones vinculadas a seguridad, comercio e inversiones para el desarrollo de nuestros países.

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—¿También se encontró con Chris Landau, subsecretario de Estado?

—Fue una linda conversación con una persona que tiene un gran cariño al Paraguay porque parte de su infancia lo vivió allí. Tratamos aspectos vinculados a la aplicación de los acuerdos que firmamos en diferentes campos y que venimos desarrollando entre nuestros dos países.

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Santiago Peña (primero a la izquierda) junto a otros presidentes de la región y Donald Trump durante la firma de la iniciativa Escudos de las Américas, (Florida, Estados Unidos)

—¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa Escudo de las Américas?

—El Escudo de las Américas es un espacio de trabajo conjunto en favor de la democracia en la región. En ese marco también tenemos la oportunidad de colaborar y cooperar en el fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad que nos van a permitir trabajar de manera conjunta contra el crimen transnacional, organizado, cosa que no podemos hacer de ninguna forma de manera individual.

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—¿Qué piensa sobre el acuerdo de la Pax Silica, que establece la protección y el desarrollo de las cadenas de suministro?

—Es una iniciativa muy importante porque plantea el desarrollo de la tecnología, las cuestiones de minerales críticos y todo lo que hacen a la mejor administración sin que existan distorsiones.

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—¿De qué manera se implementa en Paraguay el acuerdo sobre Minerales Críticos con Estados Unidos?

—Es un acuerdo marco que nos va a permitir justamente trabajar conjuntamente, creando los marcos regulatorios que den estabilidad y previsibilidad a la explotación de estos recursos naturales. En algunos casos ya tenemos inversión de Estados Unidos en exploración. Se ha identificado yacimientos de uranio en Paraguay y lo que necesitamos hoy día es generar las mejores condiciones para que el desarrollo de la explotación de estos recursos sea de manera armónica con el ambiente y con las necesidades de nuestro país en su desarrollo integral.

—¿Cómo funciona la nueva alianza que presentó Rubio para enfrentar al terrorismo de izquierda?

—Esta alianza está relacionada con crear las mejores capacidades con buenas prácticas que nos permitan combatir al crimen trasnacional organizado y que atenta contra la estabilidad política.

—Por último, ¿cómo debería ser la transición democrática en Venezuela?

—La transición democrática en Venezuela tiene elementos relacionados con el fortalecimiento de las instituciones electorales, con la legislación que permita la participación de todos los venezolanos que piden candidaturas dentro de ese país, con la participación de observadores internacionales y con el apoyo de todos los países de la región, que pretendemos una estabilidad y previsibilidad política en democracia en Venezuela.