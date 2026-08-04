Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

El ataque se suma a una campaña de drones rusos contra civiles que la ONU calificó en mayo como crimen de lesa humanidad, con cientos de víctimas registradas solo en 2025

Un dron ruso persigue a un hombre antes de detonar cerca de él y herirlo en Kherson

Guardar

Ucrania acusó el martes a Rusia de cometer un nuevo crimen de guerra después de que se difundiera un video en el que un dron ataca y hiere a un vendedor ambulante de verduras en la ciudad de Kherson, en el sur del país. Las imágenes, distribuidas por la policía ucraniana, muestran cómo el aparato persigue al hombre alrededor de la furgoneta que usaba como puesto de venta hasta que explota cuando este intenta refugiarse detrás del vehículo.

El herido, identificado por las autoridades como Yurii, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió un cuadro de shock y heridas de metralla en ambas piernas y en la espalda. Desde una cama del hospital donde permanece internado, relató el momento del ataque en una entrevista difundida por Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Kherson, a través de Telegram.

PUBLICIDAD

Yurii explicó que acababa de instalar su puesto y comenzaba a descargar la mercancía junto a su esposa cuando escuchó un zumbido que no pudo identificar de inmediato. “Venía de algún lugar detrás del mercado, de esos arbustos de allí, y volaba muy bajo”, relató. Describió el terreno abierto de la zona como una trampa sin escapatoria: “Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, por supuesto. De verdad, da pánico”.

Cómo es la fábrica rusa de drones iraníes Shahed captura
Fábrica de drones iraníes en Rusia

El ataque se inscribe en una campaña de drones rusos contra la población civil de Kherson que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentan desde mediados de 2024. Human Rights Watch, tras entrevistar a 59 personas y analizar decenas de videos de ataques individuales publicados en canales de Telegram vinculados al Ejército ruso, concluyó que las fuerzas rusas atacan deliberadamente a civiles que caminan, circulan en bicicleta o conducen por la ciudad. Solo entre mayo y diciembre de 2024, los ataques con drones dejaron al menos 30 civiles muertos y 483 heridos en la región, según la organización.

PUBLICIDAD

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, dependiente de Naciones Unidas, fue más allá en un informe publicado en mayo de este año: concluyó que los ataques con drones contra civiles en la provincia de Khersona, ejecutados de forma sistemática desde julio de 2024 a lo largo de más de 100 kilómetros de la ribera del río Dniéper, constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato. El organismo determinó que los ataques siguen un patrón regular que evidencia planificación, dirección y organización por parte de las autoridades militares y civiles rusas, sin que existan indicios de que estas hayan intentado detenerlos.

Los datos recopilados durante 2025 confirman la intensidad de la ofensiva. Según el proyecto de monitoreo de fuentes abiertas Tochnyi, citado por medios ucranianos, los ataques con drones dejaron 3.152 víctimas civiles en la región de Kherson a lo largo del año, incluidas 332 muertes, además de 384 heridos adicionales entre socorristas, muchos de ellos víctimas de los llamados “ataques de doble impacto”, en los que un segundo dron golpea a quienes acuden a asistir a las víctimas del primero.

Un soldado ucraniano prepara un dron interceptor durante un ataque aéreo ruso en un lugar no revelado cerca de Kharkiv, Ucrania, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Andrii Marienko)
Un soldado ucraniano prepara un dron interceptor durante un ataque aéreo ruso en un lugar no revelado cerca de Kharkiv, Ucrania, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Andrii Marienko)

Reuters verificó la ubicación del ataque a Yurii mediante el análisis de edificios, el trazado de las calles y la vegetación visibles en el video, que coinciden con imágenes satelitales y de archivo de la zona. La agencia no pudo confirmar la fecha exacta de forma independiente, aunque tanto la policía ucraniana como el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, sitúan el episodio el martes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El presidente Volodímir Zelensky calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de lo que describió como el “safari” de drones rusos contra la población de Kherson, en un mensaje publicado en la red social X. “Rusia se ha vuelto loca”, escribió, antes de reclamar mayor presión internacional sobre Moscú y garantías de seguridad reforzadas para Ucrania. “Debemos actuar y defender la vida de tal manera que obliguemos a Rusia a plantearse seriamente la paz, en lugar de ampliar el alcance de sus drones”, añadió.

Sybiha, por su parte, calificó el episodio como un “bárbaro crimen de guerra” que exige condena internacional y rendición de cuentas, aunque advirtió que la mayoría de los casos similares nunca trascienden. “Miles de crímenes similares nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública”, escribió en Telegram.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaCrimen de guerraDronKhersonGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Los principales índices de Wall Street subieron con fuerza el martes, con el tecnológico a la cabeza, apoyados por balances empresariales mejores de lo esperado y por el retroceso del Brent a 79,36 dólares

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

La operación dependería de garantías de Teherán para las embarcaciones implicadas y de la aprobación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, mientras persisten diferencias internas sobre quién debe desactivar los explosivos marinos

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

Los 14 tripulantes fueron rescatados con vida por las fuerzas de seguridad yemeníes. Nueva Delhi condenó el incidente y reclamó garantías para la navegación comercial

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

El petróleo sigue a la baja: cayó más de 5% por el avance de las negociaciones en Medio Oriente

La cotización del crudo del mar del Norte cerró en 79,36 dólares, su nivel más bajo desde el 10 de julio, luego de que el Tesoro de Estados Unidos señalara conversaciones con Teherán para normalizar el tránsito marítimo

El petróleo sigue a la baja: cayó más de 5% por el avance de las negociaciones en Medio Oriente

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

El plan prevé rutas separadas de entrada y salida con cobros por servicios de seguridad, pero Washington exige que no se impongan peajes a los buques que transiten la vía

Irán y Omán avanzan hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Fiscalía abre investigación contra director de La Bella Luz por abuso sexual contra la cantante Naldy Saldaña

La familia del joven asesinado por su novia en Chaco pedirá que la fiscal del caso sea apartada: “Está a favor de ella”

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el presidente electo confirmó el regreso del general Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional

Tragedia en Nasca: Familiares de víctimas extranjeras aún no pueden ver cuerpos de los turistas

INFOBAE AMÉRICA

Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación nuclear civil

Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación nuclear civil

La Corte Suprema de Brasil abrió una tercera investigación contra el hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Bono, Eddie Vedder y una multitud dieron el último adiós a Glen Hansard en Dublín

ENTRETENIMIENTO

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

Así es la vida de casada de Taylor Swift: cocina italiana, golf y canciones de amor para Travis Kelce

Linda Blair asegura que la redada en su casa fue “algo positivo” para los animales: “Hay más luz sobre el bienestar animal”