Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

Un dron ruso persigue a un hombre antes de detonar cerca de él y herirlo en Kherson

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Ucrania acusó el martes a Rusia de cometer un nuevo crimen de guerra después de que se difundiera un video en el que un dron ataca y hiere a un vendedor ambulante de verduras en la ciudad de Kherson, en el sur del país. Las imágenes, distribuidas por la policía ucraniana, muestran cómo el aparato persigue al hombre alrededor de la furgoneta que usaba como puesto de venta hasta que explota cuando este intenta refugiarse detrás del vehículo.

El herido, identificado por las autoridades como Yurii, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió un cuadro de shock y heridas de metralla en ambas piernas y en la espalda. Desde una cama del hospital donde permanece internado, relató el momento del ataque en una entrevista difundida por Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Kherson, a través de Telegram.

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Yurii explicó que acababa de instalar su puesto y comenzaba a descargar la mercancía junto a su esposa cuando escuchó un zumbido que no pudo identificar de inmediato. “Venía de algún lugar detrás del mercado, de esos arbustos de allí, y volaba muy bajo”, relató. Describió el terreno abierto de la zona como una trampa sin escapatoria: “Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, por supuesto. De verdad, da pánico”.

Fábrica de drones iraníes en Rusia

El ataque se inscribe en una campaña de drones rusos contra la población civil de Kherson que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentan desde mediados de 2024. Human Rights Watch, tras entrevistar a 59 personas y analizar decenas de videos de ataques individuales publicados en canales de Telegram vinculados al Ejército ruso, concluyó que las fuerzas rusas atacan deliberadamente a civiles que caminan, circulan en bicicleta o conducen por la ciudad. Solo entre mayo y diciembre de 2024, los ataques con drones dejaron al menos 30 civiles muertos y 483 heridos en la región, según la organización.

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La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, dependiente de Naciones Unidas, fue más allá en un informe publicado en mayo de este año: concluyó que los ataques con drones contra civiles en la provincia de Khersona, ejecutados de forma sistemática desde julio de 2024 a lo largo de más de 100 kilómetros de la ribera del río Dniéper, constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato. El organismo determinó que los ataques siguen un patrón regular que evidencia planificación, dirección y organización por parte de las autoridades militares y civiles rusas, sin que existan indicios de que estas hayan intentado detenerlos.

Los datos recopilados durante 2025 confirman la intensidad de la ofensiva. Según el proyecto de monitoreo de fuentes abiertas Tochnyi, citado por medios ucranianos, los ataques con drones dejaron 3.152 víctimas civiles en la región de Kherson a lo largo del año, incluidas 332 muertes, además de 384 heridos adicionales entre socorristas, muchos de ellos víctimas de los llamados “ataques de doble impacto”, en los que un segundo dron golpea a quienes acuden a asistir a las víctimas del primero.

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Un soldado ucraniano prepara un dron interceptor durante un ataque aéreo ruso en un lugar no revelado cerca de Kharkiv, Ucrania, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Andrii Marienko)

Reuters verificó la ubicación del ataque a Yurii mediante el análisis de edificios, el trazado de las calles y la vegetación visibles en el video, que coinciden con imágenes satelitales y de archivo de la zona. La agencia no pudo confirmar la fecha exacta de forma independiente, aunque tanto la policía ucraniana como el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, sitúan el episodio el martes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El presidente Volodímir Zelensky calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de lo que describió como el “safari” de drones rusos contra la población de Kherson, en un mensaje publicado en la red social X. “Rusia se ha vuelto loca”, escribió, antes de reclamar mayor presión internacional sobre Moscú y garantías de seguridad reforzadas para Ucrania. “Debemos actuar y defender la vida de tal manera que obliguemos a Rusia a plantearse seriamente la paz, en lugar de ampliar el alcance de sus drones”, añadió.

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Sybiha, por su parte, calificó el episodio como un “bárbaro crimen de guerra” que exige condena internacional y rendición de cuentas, aunque advirtió que la mayoría de los casos similares nunca trascienden. “Miles de crímenes similares nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública”, escribió en Telegram.