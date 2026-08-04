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Claves del regreso a clases en Nueva York y Nueva Jersey: fechas de inicio, vacaciones y cómo revisar el calendario de tu escuela

El ciclo lectivo 2026-2027 ya tiene cronogramas confirmados en varios distritos, con aperturas mayoritarias entre el 3 y el 10 de septiembre en el estado neoyorquino y una jornada muy repetida el 8 de septiembre en el territorio vecino

El ciclo escolar 2026-2027 tendrá fechas de inicio de clases distintas en Nueva York y Nueva Jersey porque cada distrito define su propio calendario escolar (REUTERS/Jeenah Moon)
El ciclo escolar 2026-2027 tendrá fechas de inicio de clases distintas en Nueva York y Nueva Jersey porque cada distrito define su propio calendario escolar (REUTERS/Jeenah Moon)
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El ciclo escolar 2026-2027 ya tiene fechas de arranque en Nueva York y Nueva Jersey, donde no existe un calendario único estatal y cada distrito define su propio inicio de clases.

Esa diferencia obliga a las familias a revisar el cronograma oficial de su ciudad o condado para organizar el regreso a las aulas, las vacaciones y el cierre del año lectivo.

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La mayoría de los distritos neoyorquinos reanudará actividades entre el 3 y el 10 de septiembre de 2026, mientras que en Nueva Jersey el regreso más extendido será el martes 8 de septiembre. En ambos estados, algunos sistemas grandes se apartarán de esa tendencia y comenzarán unos días después.

NYC Public Schools, el sistema escolar público más grande de Estados Unidos, empezará el jueves 10 de septiembre de 2026.

El receso de invierno en ese distrito irá del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, y las clases volverán el lunes 4 de enero de 2027.

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La mayoría de los distritos de Nueva York volverá a clases entre el 3 y el 10 de septiembre de 2026, aunque algunas comunidades abrirán el 1 o 2 de septiembre (REUTERS/Jeenah Moon)
La mayoría de los distritos de Nueva York volverá a clases entre el 3 y el 10 de septiembre de 2026, aunque algunas comunidades abrirán el 1 o 2 de septiembre (REUTERS/Jeenah Moon)

Nueva York concentra inicios entre el 3 y el 10 de septiembre

El Departamento de Educación del estado de Nueva York no fija un calendario uniforme para todos los distritos. Cada sistema escolar aprueba su propio cronograma anual, siempre que cumpla con los requisitos estatales sobre la cantidad mínima de días de instrucción.

Esa autonomía explica por qué varios distritos empezarán antes que la ciudad de Nueva York. En Albany City School District, el calendario irá del 4 de septiembre de 2026 al 25 de junio de 2027, mientras que Yonkers Public Schools funcionará del 3 de septiembre al 25 de junio.

En Buffalo Public Schools, los estudiantes de kínder a octavo grado regresarán el 3 de septiembre, y el preescolar lo hará el 8 de septiembre. Huntington Public Schools comenzará el 2 de septiembre y cerrará el 25 de junio.

También ya están confirmadas las fechas de otros distritos grandes del estado. Rochester City School District iniciará el 8 de septiembre y terminará el 24 de junio, mientras que Syracuse City School District se extenderá del 8 de septiembre al 25 de junio.

En términos generales, la mayor parte de los distritos del estado volverá a clases entre el 3 y el 10 de septiembre. Algunas comunidades de Long Island y de otras zonas abrirán incluso el 1 o 2 de septiembre.

NYC Public Schools empezará el 10 de septiembre de 2026 y mantendrá el receso de invierno del 24 de diciembre al 1 de enero (REUTERS/Jeenah Moon)
NYC Public Schools empezará el 10 de septiembre de 2026 y mantendrá el receso de invierno del 24 de diciembre al 1 de enero (REUTERS/Jeenah Moon)

Nueva Jersey tendrá como fecha más repetida el 8 de septiembre

En Nueva Jersey se aplica el mismo criterio de organización descentralizada: cada distrito escolar establece su propio calendario. Eso hace que las fechas cambien de una ciudad a otra, incluso entre los sistemas más grandes del estado.

Entre los cronogramas ya difundidos, Newark Public Schools irá del 8 de septiembre de 2026 al 28 de junio de 2027. Paterson Public Schools empezará también el 8 de septiembre, pero terminará el 23 de junio.

Otros distritos importantes retrasarán el inicio hasta el 10 de septiembre. Jersey City Public Schools funcionará del 10 de septiembre al 24 de junio, Elizabeth Public Schools del 10 de septiembre al 22 de junio y Edison Township Public Schools en las mismas fechas.

El dato central para las familias de Nueva Jersey es que la mayoría de los estudiantes volverá a las aulas el 8 de septiembre, aunque algunos de los distritos más grandes, como Jersey City y Elizabeth, lo harán dos días después.

En Nueva Jersey, la fecha de inicio de clases más repetida para el ciclo escolar 2026-2027 será el 8 de septiembre (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
En Nueva Jersey, la fecha de inicio de clases más repetida para el ciclo escolar 2026-2027 será el 8 de septiembre (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

En materia de vacaciones de invierno, Newark tendrá salida anticipada el 23 de diciembre y permanecerá sin clases del 24 de diciembre al 1 de enero.

En distritos como Jersey City, Paterson, Elizabeth y Edison, las fechas específicas pueden variar ligeramente, de acuerdo con el calendario de cada sistema escolar.

Las autoridades educativas recomiendan a padres y tutores consultar directamente los calendarios oficiales de cada distrito para confirmar el inicio de clases, los días festivos, las vacaciones, los cierres por desarrollo profesional y el último día del ciclo lectivo.

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