Imagen de archivo de un depósito de barriles de petróleo. EFE/Bagus Indahono

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El precio del barril de Brent cayó un 5,26% este martes hasta los 79,36 dólares, su cierre más bajo desde el 10 de julio, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,69% hasta los 75,77 dólares. La caída, superior al 12% en apenas dos sesiones para el crudo del mar del Norte, se produjo tras declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las expectativas de un acuerdo diplomático para reabrir el estrecho de Ormuz.

Bessent afirmó en una entrevista con CNBC que Washington mantiene conversaciones activas con Teherán: “Creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto”. Sus palabras provocaron de inmediato el desplome de los precios, que registraban una ligera alza al inicio de la jornada.

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El estrecho de Ormuz concentraba, antes del inicio del conflicto, el tránsito de una quinta parte del petróleo y el gas a escala mundial. Desde que estalló la guerra con Irán en febrero, las interrupciones en ese corredor marítimo han obligado a los países de Oriente Medio a recortar drásticamente su producción, y el mundo ha acumulado una pérdida de más de 2.600 millones de barriles de crudo, según declaró el director de Aramco.

El petróleo sigue a la baja: cayó más de 5% por el avance de las negociaciones en Medio Oriente. EFE/TATYANA ZENKOVICH

Qatar, país mediador junto con Pakistán y Omán, confirmó que los esfuerzos diplomáticos están “en curso” para encontrar una “solución a corto plazo que permita reanudar el diálogo”, según el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari. El secretario de Estado Marco Rubio reconoció avances en las negociaciones con Irán y Omán para permitir el paso de más buques, aunque aclaró que aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

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A primera hora de la sesión, una fuente iraní comunicó a Reuters que Teherán aspira a controlar el tráfico marítimo entrante y a tener visibilidad sobre el saliente, con capacidad de intervenir si fuera necesario. Esa posición inicial impulsó brevemente los precios antes de que las declaraciones de Bessent los revirtieran a la baja.

Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates, explicó a AFP que “el mercado sigue de cerca las negociaciones y confía en que se alcance un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz”. La perspectiva de una salida diplomática ha erosionado parte de la prima de riesgo geopolítico incorporada a los precios desde que Estados Unidos reanudó los bombardeos contra Irán el mes pasado, según señaló Simon-Peter Massabni, director de desarrollo empresarial de la correduría XS.com.

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Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/TATYANA ZENKOVICH

El Brent cerró en 79,36 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con una pérdida de 4,41 dólares frente al cierre previo de 83,77 dólares. El WTI, referencia en Estados Unidos, restó 4,57 dólares para situarse en 75,77 dólares por barril, con ambos contratos tocando sus niveles más bajos desde el 13 de julio.

La tensión en la región no cedió del todo durante la jornada. Un buque que navegaba por el estrecho de Ormuz fue alcanzado por un “proyectil desconocido” el martes, según informó la agencia marítima británica UKMTO. En el mar Rojo, otra embarcación se hundió tras un ataque en el marco del bloqueo marítimo que los rebeldes hutíes de Yemen mantienen sobre los puertos saudíes.

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(Con información de EFE, AFP y Reuters)