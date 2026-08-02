Los alquileres en Miami siguen bajando, pero el costo de vida en Florida se mantiene entre los más altos del país

La baja del alquiler en Miami se produjo en verano, cuando la demanda estacional del mercado de renta suele empujar los precios al alza (REUTERS)

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Los montos para solventar alquileres en Miami disminuyen, pero a pesar de esta tendencia, vivir en el sur de Florida continúa siendo caro. El precio mediano de la renta en Miami cayó a USD 2.277 en junio de 2026, una baja del 2,6% respecto al mismo mes de 2025, según el Reporte de Alquileres de Realtor.com.

La caída se produce en pleno verano, la temporada históricamente más activa del mercado de renta, cuando la demanda estacional suele presionar los precios al alza.

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Lo notable de este descenso es su contexto: Miami retrocede más rápido que el promedio nacional. A nivel federal, el alquiler mediano para las 50 áreas metropolitanas más grandes del país bajó un 1,5% interanual, hasta ubicarse en USD 1.692, unos USD 25 menos que un año atrás. En Miami, la caída duplica ese ritmo.

El alquiler en Miami cayó a USD 2.277 en junio de 2026, con una baja interanual del 2,6% según Realtor.com (REUTERS)

35 meses consecutivos de descenso en todo el país

El informe de Realtor.com registra junio de 2026 como el mes número 35 de caídas interanuales consecutivas en el alquiler mediano nacional.

La tendencia alcanza a todos los tipos de unidades sin excepción: los estudios bajaron un 2,2% interanual hasta USD 1.422; los apartamentos de un dormitorio retrocedieron un 1,4% hasta USD 1.579; y los de dos dormitorios también cedieron un 1,4% para cerrar en USD 1.893.

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Pese al alivio sostenido, los precios actuales todavía no recuperaron los niveles previos a la pandemia de COVID-19. El alquiler mediano nacional se mantiene un 16,4% por encima del valor registrado en junio de 2019. En el caso de los estudios, la brecha con ese período es de 15%; en apartamentos de dos dormitorios, de 18,5%.

Miami registró una caída del alquiler más rápida que el promedio nacional, que bajó 1,5% interanual hasta USD 1.692 en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters)

La oferta de vivienda nueva impulsa la baja

Detrás de la moderación de precios hay una causa estructural: la construcción. En Miami, la actividad de permisos para edificios multifamiliares alcanzó 2,6 nuevas unidades por cada 1.000 habitantes en 2025, un punto más que en 2024 y en línea con el pico registrado en 2021. Realtor.com proyecta que esta aceleración en la oferta mantendrá la presión a la baja sobre los alquileres durante el resto de 2026.

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A nivel nacional, los constructores habilitaron 302.730 unidades multifamiliares en proyectos de cinco o más unidades durante 2025, un incremento del 1,9% frente al año anterior. Sin embargo, ese volumen aún se sitúa un 13,1% por debajo de los niveles de 2019 y un 34,4% por debajo del pico de 2022.

El economista de Realtor.com Jake Krimmel señaló que “las caídas en precios deben interpretarse como una normalización, no como una corrección de mercado”.

Miami supera a Nueva York en costo de vida

Pese a la tendencia bajista en alquileres, el sur de Florida consolida su posición como una de las regiones más costosas del país. Un análisis de Bloomberg publicado en julio de 2026 indica que el área metropolitana de Miami superó por primera vez a Nueva York en costo de vida, con un índice de precios al consumidor que creció un 36% desde 2019.

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El alquiler es uno de los factores, pero no el único: los seguros de hogar, las matrículas de colegios privados y hasta los gastos en restaurantes contribuyen al encarecimiento general.

Un elemento que explica esa presión sostenida es la concentración de riqueza. El sur de Florida se convirtió en la región con mayor densidad de millonarios de Estados Unidos: casi 38.800 residentes de Miami, Miami Beach y Coral Gables tienen al menos un millón de dólares en activos líquidos, una cifra que prácticamente se duplicó en la última década.

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La exención del impuesto estadual sobre la renta personal en Florida atrajo flujos de capital desde Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, lo que eleva el costo de vida general y agrava la situación para los trabajadores de ingresos medios y los empleados esenciales.

Bloomberg informó que el área metropolitana de Miami superó por primera vez a Nueva York en costo de vida, con un índice de precios al consumidor 36% mayor que en 2019 (REUTERS)

Alquilar, todavía más accesible que comprar

Frente a este escenario, la renta mantiene una ventaja clara respecto a la compra. En junio de 2026, el precio mediano de lista de una vivienda en Miami se ubicó en USD 499.000, un 2,2% menos que un año atrás.

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El inventario activo de propiedades en venta cayó un 16% interanual, mientras que las nuevas publicaciones bajaron un 0,4%. El tiempo mediano en el mercado se redujo en dos días respecto a junio de 2025, y el 15,2% de los listados activos experimentó reducciones de precio durante el mes.