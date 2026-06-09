Estados Unidos

Inquilinos del Bronx aumentan la presión en las calles y exigen congelamiento total de alquileres

Cientos de residentes se concentraron este lunes frente al Hostos Community College para demandar un aumento cero en las rentas estabilizadas, una medida que impacta a 2,4 millones de personas de la ciudad

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Manifestantes con pancartas rojas y azules que dicen 'FREEZE THE RENT!' y 'MELT ICE' participan en una protesta. Dos personas hablan en micrófonos
Cientos de inquilinos del Bronx se concentraron frente al Hostos Community College para exigir que la Junta de Regulación de Alquileres congele los alquileres de los apartamentos de renta estabilizada en Nueva York (Eyewitness News ABC7NY)

Cientos de inquilinos del Bronx se concentraron frente al Hostos Community College el lunes 8 de junio para exigir que la Junta de Regulación de Alquileres de Nueva York congele los alquileres de los aproximadamente 2,4 millones de neoyorquinos que viven en apartamentos de renta estabilizada. La movilización, organizada por el New York State Tenant Bloc, CASA y otros grupos de vivienda, anticipó la audiencia pública que la Junta celebró esa misma noche.

La presión de los inquilinos llega en un momento decisivo: el 25 de junio, la Junta celebra su votación final, y la posibilidad de congelar los alquileres sigue formalmente sobre la mesa.

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Fachada de varios edificios de apartamentos antiguos de ladrillo y piedra, con múltiples ventanas y escaleras de incendios exteriores en East Harlem
La Junta de Regulación de Alquileres votará el 25 de junio si autoriza aumentos o una congelación para unos 2,4 millones de neoyorquinos con renta estabilizada (X)

En mayo, el organismo fijó un rango de aumento de entre 0% y 2% para contratos de un año, y de entre 0% y 4% para los de dos años, lo que mantiene abierta la opción de un incremento cero, según informó News 12 Bronx.

Qué está en juego en la votación del 25 de junio

La Junta de Regulación de Alquileres es el organismo de la ciudad de Nueva York que cada año determina cuánto pueden subir los alquileres en los apartamentos de renta estabilizada. Sus decisiones cubren los contratos que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

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Este año, el debate incluye por primera vez la opción de congelar los contratos de dos años. Eso convierte la votación de fin de mes en una de las más observadas por ambos lados del conflicto.

Un grupo de personas, incluyendo jóvenes, participa en una manifestación callejera, sosteniendo pancartas con mensajes en inglés sobre alquileres, deportación e inmigración
La propuesta preliminar de la Junta fijó un rango de 0% a 2% para contratos de un año y de 0% a 4% para contratos de dos años ( PIX11 News)

El alcalde Zohran Mamdani llegó al cargo con la promesa de fijar rentas y designó a la mayoría de los miembros actuales de la Junta. La decisión final no depende del Ejecutivo, sino del propio organismo, que debe escuchar a todas las partes antes de votar.

La palabra de los inquilinos en la primera audiencia pública

La primera de las cuatro audiencias públicas previstas tuvo lugar en Queens, en el Jamaica Performing Arts Center, y mostró el descontento entre los arrendatarios. Según la cobertura de ABC7 NY, los inquilinos superaron ampliamente en número a los propietarios en el recinto.

Un inquilino que testificó ante la Junta resumió el malestar acumulado: “Dos y medio por ciento cada año. Eso es como el 15 o 16%. Es ridículo”, y agregó que su propietario cobra el alquiler sin realizar reparaciones en el edificio.

Salón de convención con una audiencia diversa de personas sentadas en sillas de patrón y algunas de pie. Algunas personas visten camisetas naranjas y rosadas
La votación de junio incluye por primera vez la opción de congelar también los contratos de dos años en los apartamentos de renta estabilizada (abc7ny)

La activista Jacklyn Tomlin llevó el debate más allá de los números. “Estamos hablando de perder a la mayoría de mi comunidad. Donde vivo hay principalmente personas negras y mestizas. Es desalentador saber que un voto puede determinar dónde estamos”, declaró Tomlin ante la Junta, según ABC7 NY.

Los grupos de defensa de los inquilinos argumentan que los aumentos acumulados en los últimos años ya representan una carga insostenible para familias que también enfrentan el alza del costo de vida en alimentos, transporte y servicios.

La posición de los propietarios

Los dueños de edificios no estuvieron ausentes en las audiencias, aunque sí en minoría. Su argumento central es que los costos operativos también suben y que congelar los alquileres los dejaría sin recursos para mantener los inmuebles en condiciones.

Ann Korchak, propietaria que participó en la primera audiencia, fue directa: “Es simplemente poco realista. Todo sube".

Primer plano de varias personas sosteniendo carteles de protesta que dicen "Queens demands a rent freeze" en letras de colores vibrantes
En la primera audiencia pública en Queens, los inquilinos denunciaron aumentos acumulados, falta de reparaciones y el impacto del costo de vida sobre la vivienda (abc7ny)

Korchak señaló que los propietarios enfrentan aumentos en seguros, impuestos, mantenimiento y reparaciones, y que la Junta debe escuchar esas dificultades antes de votar, según ABC7 NY.

Los grupos que representan a los propietarios han advertido además que una congelación podría derivar en el deterioro de los edificios si los ingresos por alquiler no alcanzan para cubrir los gastos corrientes.

Qué dice el análisis de Moody’s

Un informe de la firma de calificación crediticia Moody’s, publicado en junio, aportó un dato que complicó los argumentos del sector inmobiliario: una congelación sostenida durante cinco años solo pondría en riesgo de impago hipotecario a cerca del 6% de los propietarios analizados, según recogió The National Digest.

La New York Apartment Association rechazó las conclusiones del informe y sostuvo que el análisis se concentra en los propietarios más capitalizados, con edificios nuevos y acceso a incentivos fiscales, y no refleja la situación de los edificios más antiguos en los barrios periféricos, donde los márgenes son mucho más estrechos.

Qué sigue antes de la votación final

La Junta celebrará tres audiencias públicas adicionales antes del 25 de junio. Cada una es una oportunidad para que inquilinos, propietarios y organizaciones de vivienda presenten sus argumentos de forma directa ante los miembros del organismo.

Los grupos de inquilinos del Bronx y de otros distritos ya anunciaron que seguirán movilizados hasta la votación. Para millones de neoyorquinos con alquileres estabilizados, el resultado de ese voto determinará si el próximo año pagan lo mismo o más por su vivienda.

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