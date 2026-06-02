Estados Unidos

Suman cuatro estaciones de metro en el Bronx y prometen recortar hasta 45 minutos de viaje

La extensión de la línea ferroviaria permitirá a miles de residentes reducir significativamente sus tiempos de viaje diarios hacia Manhattan y otras zonas, además de aportar beneficios en desarrollo urbano y conectividad local

Guardar
Interior de una estación de tren moderna con escaleras mecánicas y fijas. Numerosas personas suben bajo un techo de paneles iluminados y un gran tragaluz
La llegada de cuatro nuevas estaciones de Metro-North al Bronx reducirá en hasta 45 minutos los tiempos de viaje a Manhattan para miles de residentes (Reuters)

La incorporación de cuatro nuevas estaciones de Metro-North en el Bronx permitirá que decenas de miles de residentes lleguen a Manhattan hasta 45 minutos más rápido. Impulsado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), el proyecto acortará los trayectos actuales y ofrecerá una alternativa más ágil al uso del metro y el autobús en el este del distrito.

La iniciativa, conocida como Penn Station Access, se encuentra en plena construcción y contempla nuevas paradas de Metro-North en:

  • Hunts Point.
  • Parkchester/Van Nest.
  • Morris Park.
  • Co-op City.

Según Jamie Torres-Springer, presidente de MTA Construction and Development, este avance beneficiará a 30.000 pasajeros diarios, quienes podrán realizar el trayecto al centro de la ciudad en menos de media hora. Las autoridades estiman que la obra concluirá y las cuatro estaciones abrirán en 2029.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un diagrama que muestra la expansión de una línea de transporte ferroviario con estaciones y puntos clave en el Bronx, Manhattan y Westchester
Las nuevas paradas de Metro-North en Hunts Point, Parkchester/Van Nest, Morris Park y Co-op City estarán listas en 2029, según la MTA (MTA)

El plan consiste en extender la línea New Haven de Metro-North hasta Penn Station, utilizando la infraestructura existente de Amtrak y modernizándola.

Cada estación contará con tecnología moderna y plena accesibilidad, según explicó Torres-Springer a News 12 Bronx, canal local de noticias: “Cada una de esas estaciones se construye desde cero, con tecnología completamente moderna y será accesible para personas con movilidad reducida”.

PUBLICIDAD

Por qué la nueva red ferroviaria qué impacto tendrá en la movilidad y la economía

La apertura de las nuevas estaciones facilitará el acceso directo a Manhattan para miles de trabajadores, estudiantes y familias. El impacto más inmediato será la reducción del tiempo de viaje diario, un alivio para quienes actualmente deben dedicar hasta dos horas por trayecto para llegar a sus empleos o centros de estudio.

La MTA destacó que el plan también contribuirá a la actividad económica de los barrios involucrados. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento prevé la creación de cerca de 7.000 viviendas, incluidas 1.700 unidades accesibles con restricciones permanentes de ingresos, así como 10.000 nuevos empleos en zonas cercanas a las estaciones.

Tren con luz frontal brillante se acerca a un andén de metro oscuro; luces rojas de seguridad, señales de ubicación y vías son visibles en la estación
El proyecto Penn Station Access beneficiará a 30.000 pasajeros diarios, quienes disfrutarán trayectos al centro en menos de media hora desde el Bronx (Reuters)

Este desarrollo urbano busca fortalecer corredores comerciales y acompañar el crecimiento de instituciones locales como hospitales y centros médicos.

El objetivo central es conectar las comunidades del Bronx no solo con Manhattan, sino también entre sí y con otros puntos de la región, en busca de ampliar las oportunidades laborales y de vivienda en el área.

Cuándo estarán listas las nuevas estaciones y cómo se planificó el proyecto

Según información del Departamento de Planificación Urbana, el proceso de diseño y planificación comenzó en 2018, con una consulta amplia a residentes, juntas comunitarias y organizaciones locales. El plan fue sometido a revisión pública a inicios de 2024 y recibió la aprobación del Ayuntamiento en agosto de ese año.

Durante las etapas de diseño se priorizó la integración de las estaciones en la trama urbana existente, así como la mejora de espacios públicos, parques y escuelas cercanas. Las obras incluyen mejoras viales y peatonales en los alrededores, como nuevas zonas de giro para autobuses, mejor iluminación y espacios públicos renovados.

Dónde estarán ubicadas las nuevas estaciones y qué mejoras urbanas acompañan la obra

Cada una tendrá accesos adaptados, señalización moderna y conexiones con líneas de autobús.

Interior del Moynihan Train Hall: techo de cristal con luz natural, vigas de acero, gran reloj gris suspendido, cartel con el nombre del edificio
Las mejoras urbanas contemplan señalización moderna, nuevas zonas peatonales, iluminación mejorada y una plaza pública en Morris Park para optimizar la experiencia de los usuarios (Reuters)

La zona recibirá inversiones de cientos de millones de dólares en infraestructura, con renovación de parques y áreas de juego, una nueva plaza pública en Morris Park, modernización de instalaciones escolares y mejoras en cruces peatonales, drenaje y captación de aguas pluviales para prevenir inundaciones.

Quiénes se beneficiarán y qué impacto tendrá para los residentes

El principal grupo beneficiado serán los habitantes del este del Bronx, quienes ganarán tiempo y calidad de vida gracias a recorridos más cortos, directos y accesibles. El proyecto también busca reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire, incentivando el uso del tren sobre el automóvil privado.

El plan urbanístico complementario potenciará el desarrollo de barrios con más viviendas, empleos y comercios, y garantizará que la infraestructura crezca según las necesidades de los vecinos.

Según las autoridades, el objetivo es que la llegada del Metro-North represente una oportunidad para que los residentes accedan a mejores empleos, servicios y espacios urbanos.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasBronxManhattanMetroInfraestructura vialUrbanismoEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así fue el viaje en bicicleta de tres argentinos rumbo a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Una aventura única combina pasión por el fútbol, desafíos y encuentros inolvidables mientras los amigos siguen el sueño de llegar junto a la Selección Argentina

Así fue el viaje en bicicleta de tres argentinos rumbo a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Carl’s Jr. cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California: por qué la cadena enfrenta una crisis histórica

Presentaciones judiciales señalan falta de liquidez para cubrir sueldos, alquileres e insumos, en un contexto de menor demanda, costos laborales más altos y competencia intensa en comida rápida

Carl’s Jr. cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California: por qué la cadena enfrenta una crisis histórica

Burger King relanza en EE.UU. un clásico que sus fans esperaron 15 años

Crown Nuggets regresan tras su última aparición en 2011 y se integran a una campaña retro que busca impulsar visitas a los restaurantes con una edición limitada orientada a familias

Burger King relanza en EE.UU. un clásico que sus fans esperaron 15 años

Cuánto sale asistir a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

De Miami a Nueva Jersey, los aficionados se sorprenden por los altos gastos de hoteles y boletos, incluso antes de conocer a todos los equipos

Cuánto sale asistir a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Anthropic activa el camino a Wall Street y el mercado pone la lupa sobre Claude

La firma de inteligencia artificial presentó en confidencialidad un registro preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, un paso que le permite avanzar cuando el regulador termine su revisión y el contexto sea favorable

Anthropic activa el camino a Wall Street y el mercado pone la lupa sobre Claude

TECNO

Por qué renacieron las tecnológicas “zombie”: fueron marcas emblemáticas, pasaron de moda y ahora sus acciones saltan casi 300%

Por qué renacieron las tecnológicas “zombie”: fueron marcas emblemáticas, pasaron de moda y ahora sus acciones saltan casi 300%

Si tu iPhone no encendía al conectarlo, Apple ya tiene una solución

¿Falsa amistad? El peligro oculto de ChatGPT para los niños que desata demanda histórica

¿Messi y James juntos? Así se vería el 10 argentino jugando con Colombia según la inteligencia artificial

Portátiles a medio cerrar: la extraña costumbre que une a los programadores

ENTRETENIMIENTO

Una nueva oportunidad para Zack Snyder tras sus últimos fracasos: Dirigirá este clásico de culto de ciencia ficción de los años 80

Una nueva oportunidad para Zack Snyder tras sus últimos fracasos: Dirigirá este clásico de culto de ciencia ficción de los años 80

“Cada año que pasé contigo” aterriza en Prime Video con vibra romántica, reencuentros y un reparto de lujo

Spielberg regresa con “El Día de la Revelación”: científicos, secretos y la batalla entre desinformación global y verdad oficial

“La exigencia física fue vital en mis primeros años”, Brendan Fraser recordó el esfuerzo que implicaron sus papeles de acción

Mick Jagger habló del regreso de The Rolling Stones: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”

MUNDO

La violencia sexual sistemática de Hamas: un arma diseñada para desintegrar tejido social y familiar en Israel

La violencia sexual sistemática de Hamas: un arma diseñada para desintegrar tejido social y familiar en Israel

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano