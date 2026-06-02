Suman cuatro estaciones de metro en el Bronx y prometen recortar hasta 45 minutos de viaje

La llegada de cuatro nuevas estaciones de Metro-North al Bronx reducirá en hasta 45 minutos los tiempos de viaje a Manhattan para miles de residentes (Reuters)

La incorporación de cuatro nuevas estaciones de Metro-North en el Bronx permitirá que decenas de miles de residentes lleguen a Manhattan hasta 45 minutos más rápido. Impulsado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA), el proyecto acortará los trayectos actuales y ofrecerá una alternativa más ágil al uso del metro y el autobús en el este del distrito.

La iniciativa, conocida como Penn Station Access, se encuentra en plena construcción y contempla nuevas paradas de Metro-North en:

Hunts Point.

Parkchester/Van Nest.

Morris Park.

Co-op City.

Según Jamie Torres-Springer, presidente de MTA Construction and Development, este avance beneficiará a 30.000 pasajeros diarios, quienes podrán realizar el trayecto al centro de la ciudad en menos de media hora. Las autoridades estiman que la obra concluirá y las cuatro estaciones abrirán en 2029.

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Las nuevas paradas de Metro-North en Hunts Point, Parkchester/Van Nest, Morris Park y Co-op City estarán listas en 2029, según la MTA (MTA)

El plan consiste en extender la línea New Haven de Metro-North hasta Penn Station, utilizando la infraestructura existente de Amtrak y modernizándola.

Cada estación contará con tecnología moderna y plena accesibilidad, según explicó Torres-Springer a News 12 Bronx, canal local de noticias: “Cada una de esas estaciones se construye desde cero, con tecnología completamente moderna y será accesible para personas con movilidad reducida”.

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Por qué la nueva red ferroviaria qué impacto tendrá en la movilidad y la economía

La apertura de las nuevas estaciones facilitará el acceso directo a Manhattan para miles de trabajadores, estudiantes y familias. El impacto más inmediato será la reducción del tiempo de viaje diario, un alivio para quienes actualmente deben dedicar hasta dos horas por trayecto para llegar a sus empleos o centros de estudio.

La MTA destacó que el plan también contribuirá a la actividad económica de los barrios involucrados. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento prevé la creación de cerca de 7.000 viviendas, incluidas 1.700 unidades accesibles con restricciones permanentes de ingresos, así como 10.000 nuevos empleos en zonas cercanas a las estaciones.

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El proyecto Penn Station Access beneficiará a 30.000 pasajeros diarios, quienes disfrutarán trayectos al centro en menos de media hora desde el Bronx (Reuters)

Este desarrollo urbano busca fortalecer corredores comerciales y acompañar el crecimiento de instituciones locales como hospitales y centros médicos.

El objetivo central es conectar las comunidades del Bronx no solo con Manhattan, sino también entre sí y con otros puntos de la región, en busca de ampliar las oportunidades laborales y de vivienda en el área.

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Cuándo estarán listas las nuevas estaciones y cómo se planificó el proyecto

Según información del Departamento de Planificación Urbana, el proceso de diseño y planificación comenzó en 2018, con una consulta amplia a residentes, juntas comunitarias y organizaciones locales. El plan fue sometido a revisión pública a inicios de 2024 y recibió la aprobación del Ayuntamiento en agosto de ese año.

Durante las etapas de diseño se priorizó la integración de las estaciones en la trama urbana existente, así como la mejora de espacios públicos, parques y escuelas cercanas. Las obras incluyen mejoras viales y peatonales en los alrededores, como nuevas zonas de giro para autobuses, mejor iluminación y espacios públicos renovados.

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Dónde estarán ubicadas las nuevas estaciones y qué mejoras urbanas acompañan la obra

Cada una tendrá accesos adaptados, señalización moderna y conexiones con líneas de autobús.

Las mejoras urbanas contemplan señalización moderna, nuevas zonas peatonales, iluminación mejorada y una plaza pública en Morris Park para optimizar la experiencia de los usuarios (Reuters)

La zona recibirá inversiones de cientos de millones de dólares en infraestructura, con renovación de parques y áreas de juego, una nueva plaza pública en Morris Park, modernización de instalaciones escolares y mejoras en cruces peatonales, drenaje y captación de aguas pluviales para prevenir inundaciones.

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Quiénes se beneficiarán y qué impacto tendrá para los residentes

El principal grupo beneficiado serán los habitantes del este del Bronx, quienes ganarán tiempo y calidad de vida gracias a recorridos más cortos, directos y accesibles. El proyecto también busca reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire, incentivando el uso del tren sobre el automóvil privado.

El plan urbanístico complementario potenciará el desarrollo de barrios con más viviendas, empleos y comercios, y garantizará que la infraestructura crezca según las necesidades de los vecinos.

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Según las autoridades, el objetivo es que la llegada del Metro-North represente una oportunidad para que los residentes accedan a mejores empleos, servicios y espacios urbanos.