El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

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El S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos el martes impulsados por sólidos resultados corporativos y una caída pronunciada en los precios del petróleo, en una jornada que premió a los inversores que mantuvieron sus posiciones pese a meses de turbulencia por el conflicto con Irán y la incertidumbre inflacionaria.

El S&P 500 cerró en 7.737,70 unidades tras avanzar 1,81%, mientras que el Dow Jones Industrial Average sumó 912 puntos —un 1,72%— para situarse en 54.090,66 unidades, extendiendo el récord que ya había marcado la víspera. El Nasdaq Composite lideró las ganancias con un alza de 2,58%, hasta los 26.581,99 unidades.

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Palantir Technologies protagonizó el avance más llamativo de la jornada al dispararse un 29,5%, su mayor subida porcentual diaria desde febrero de 2024. El director ejecutivo Alex Karp describió como “otherworldly” —fuera de lo común— el trimestre de la compañía, cuya facturación total creció un 93%. La firma de análisis de datos también elevó su previsión de ingresos para el conjunto de 2026.

Caterpillar subió un 5,6% tras superar las expectativas de analistas en beneficio y ventas. El fabricante de maquinaria pesada registró por primera vez en su historia más de USD 20.000 millones en ingresos en un solo trimestre. Su director ejecutivo, Joe Creed, señaló que la empresa observa tasas de pedidos sólidas y una cartera de órdenes en crecimiento en sus principales líneas de negocio, incluida la demanda de turbinas para centros de datos de inteligencia artificial.

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Ambas compañías se suman a Amazon, Microsoft y otras firmas que ya habían entregado resultados superiores a lo previsto. De acuerdo con datos de FactSet, las empresas del S&P 500 encaminaban el trimestre de primavera hacia un crecimiento del beneficio por acción cercano al 50% respecto al mismo período del año anterior, lo que supondría el mayor salto desde 2021.

Fotografía de archivo. EFE/SARAH YENESEL

El barril de Brent, referencia internacional, cedió un 5,3% hasta los USD 79,36, después de que un funcionario de Qatar confirmara que continúan los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto en Oriente Medio. El crudo había oscilado entre USD 72 y USD 102 a lo largo de julio por la incertidumbre sobre el libre tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz a raíz de la guerra con Irán.

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El retroceso en los precios del crudo redujo las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre: la probabilidad cayó del 67,2% al 56,9%, según la herramienta CME FedWatch. El rendimiento del bono del Tesoro a diez años bajó al 4,62% desde el 4,70% del lunes y el 4,75% con que cerró la semana pasada, aunque permanece muy por encima del 3,97% previo al inicio del conflicto con Irán.

No todos los analistas compartieron el entusiasmo del mercado. Jack Ablin, estratega jefe de inversiones y socio fundador de Cresset Capital Management, advirtió: “No percibo ni una pizca de escepticismo entre los inversionistas, ya sea en lo que respecta al petróleo, a las tasas de interés o a la renta variable”. Ablin reconoció que los resultados corporativos han sido un factor favorable, aunque cuestionó si “un puñado de informes de resultados justifica nuevos récords en el S&P”.

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Fotografía de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Phil Segner, cogestor de carteras en Leuthold Group, ofreció una lectura más constructiva: con los beneficios corporativos al alza y los precios de las acciones en niveles similares a los de hace dos meses, las valoraciones lucen menos exigentes que antes.

Entre los valores tecnológicos, Nvidia avanzó un 2,6%, Broadcom un 6,6% y Micron Technology un 7,6%, convirtiéndose en algunos de los principales motores del índice. Las bolsas de Corea del Sur también reflejaron el apetito por el sector: el índice Kospi subió un 1,6% en Seúl, cuyo mercado ha registrado movimientos extremos en los últimos días —una caída del 5,1% y un rebote del 17,9% en las dos sesiones previas— por el peso de Samsung Electronics y SK Hynix en su composición.

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La nota discordante la puso Chipotle Mexican Grill, que retrocedió un 9,7% ante el temor de que un brote de salmonela —que llevó a la cadena a retirar los jalapeños de algunos restaurantes— afecte sus beneficios futuros. La compañía indicó que las autoridades sanitarias de Minnesota no mantienen preocupaciones activas sobre sus establecimientos.

En el mercado laboral, un informe publicado el martes mostró que los empleadores estadounidenses ofertaban cerca de 7,4 millones de puestos de trabajo a finales de junio, una leve desaceleración respecto a mayo pero en línea con las previsiones de los economistas.

(Con información de AP y Reuters)