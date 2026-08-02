Lotería Powerball: ganadores del 1 de agosto de 2026

El premio mayor de Powerball supera los 700 millones de dólares, consolidándose como uno de los sorteos más esperados y de mayor impacto en la historia reciente de la lotería en Estados Unidos (Infobae/Jovani Pérez)

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¿Jugaste en la lotería de Powerball y querés saber si fuiste ganador? Aquí dejamos todos los resultados del más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: sábado 1 de agosto del 2026

Números ganadores: 6 17 27 48 50

Powerball: 5

Multiplicador: 3x

El pozo acumulado fue de USD 707 millones.

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

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No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, revisar con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

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Sin ganadores en los últimos sorteos, el pozo acumulado de Powerball continúa creciendo y despierta el interés nacional por la posibilidad de cambiar la vida de un solo ganador (AP foto/George Walker IV)

Powerball: ¿cómo se juega?

Para poder jugar en Powerball únicamente son necesarios USD 2 estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego decidir un número entre el 1 y el 26 para el rojo. Si no sabes qué números escoger, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

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Para obtener el premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los USD 4 y hasta varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

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Powerball, que se juega en casi todo el territorio estadounidense, vuelve a captar la atención pública con un premio multimillonario que refleja el atractivo de los grandes sorteos en el país (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió USD 2.040 millones el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil USD 586 millones.

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Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.