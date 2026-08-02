El Tribunal Supremo de Michigan rechazó el permiso para el oleoducto de Enbridge bajo los Grandes Lagos

La Corte Suprema de Michigan anuló el permiso clave del túnel para la Línea 5 y ordenó revisar por completo el análisis ambiental del proyecto.

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La Corte Suprema de Michigan anuló por mayoría de 6 a 1 un permiso clave para construir un túnel destinado a proteger la Línea 5, un oleoducto de 73 años que atraviesa el fondo de los Estrechos de Mackinac, en el punto donde se unen los lagos Hurón y Míchigan. El tribunal ordenó a los reguladores estatales revisar en su totalidad el análisis ambiental del proyecto antes de que pueda avanzar.

La Línea 5 pertenece a Enbridge, empresa canadiense de transporte de energía, y transporta productos derivados del petróleo desde Superior, Wisconsin, hasta Sarnia, Ontario.

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El tramo objeto del fallo recorre 6 kilómetros (4 millas) por el lecho del estrecho y opera desde hace décadas sin un recubrimiento de protección. La tubería mueve más de 530.000 barriles de petróleo por día a través de una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta.

El fallo sostuvo que los reguladores de Michigan no evaluaron si el túnel extendería la vida útil del oleoducto y aumentaría el daño ambiental frente a un eventual cierre.

El fallo y sus fundamentos

La opinión mayoritaria, redactada por la magistrada Elizabeth Welch, señaló que la Comisión de Servicios Públicos de Michigan (PSC, por sus siglas en inglés) cometió errores de análisis al aprobar el permiso de construcción del túnel en diciembre de 2023.

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Según informó Associated Press, el tribunal determinó que los reguladores no evaluaron si el proyecto del túnel prolongaría la vida útil del oleoducto y, con ello, si generaría mayores daños ambientales que su eventual cierre.

El fallo de 58 páginas también cuestionó la coherencia del proceso de revisión de alternativas. La PSC evaluó el riesgo de derrames de la Línea 5 únicamente en el tramo del estrecho, mientras que analizó los riesgos de alternativas como el transporte ferroviario o en camiones a lo largo de toda la ruta posible.

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Esa inconsistencia, según el tribunal, impidió una comparación válida entre las opciones disponibles y constituyó un error que invalidó la elección regulatoria.

Además, la mayoría concluyó que la comisión no consideró si el proyecto del túnel afectaría los derechos de uso público sobre los Grandes Lagos, incluyendo la pesca, la navegación y otros derechos reconocidos por la doctrina de fideicomiso público del estado de Michigan, que establece que el estado administra esos recursos en nombre de sus ciudadanos.

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La Línea 5 de Enbridge transporta más de 530.000 barriles de petróleo por día por los Estrechos de Mackinac, entre los lagos Hurón y Míchigan.

Las partes en conflicto

Cuatro naciones tribales de Michigan presentaron la demanda que derivó en este fallo: la Bay Mills Indian Community, la Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians, la Grand Traverse Band of Ottawa and Chippewa Indians y la Nottawaseppi Huron Band of the Potawatomi. Se sumaron a ellas el Environmental Law & Policy Center, la Michigan Climate Action Network y la organización FLOW (For Love of Water), con sede en Traverse City.

“Hoy es un recordatorio de que cuando las personas se unen con coraje y convicción, el cambio es posible”, afirmó Whitney Gravelle, presidenta de la Bay Mills Indian Community, en una declaración citada por Michigan Bridge.

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Gravelle agregó que la decisión “brinda otra oportunidad de honrar los derechos de los tratados, proteger las aguas y pensar en las generaciones que heredarán este lugar".

El abogado David Gover, del Native American Rights Fund, sostuvo que “ya sea que la Línea 5 esté suspendida en el agua o encerrada en un túnel, bombear más de medio millón de barriles de petróleo por día en el centro de los Grandes Lagos es simplemente una idea terrible“, según recogió Associated Press.

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El tribunal concluyó que la comisión no consideró el impacto del túnel sobre la pesca, la navegación y otros derechos públicos en los Grandes Lagos.

La postura de Enbridge y el futuro del proyecto

Enbridge expresó su decepción ante el fallo y anunció que evalúa sus opciones legales. El portavoz Ryan Duffy señaló que la compañía sigue “plenamente comprometida con la operación segura y responsable de la Línea 5" y que continuará aplicando medidas de seguridad reforzadas en el estrecho, según declaraciones recogidas por Michigan Bridge.

La empresa propuso el túnel hace cerca de una década, poco después de que el ancla de un barco dañara parte de la tubería. Enbridge argumentó que la construcción reduciría el riesgo de derrame a “prácticamente cero”, en referencia a un informe propio de 2018.

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Sin embargo, revisiones ambientales estatales concluyeron que el proyecto causaría otros daños: alteración de sitios sagrados y de entierro de comunidades indígenas, afectación de humedales y especies en peligro, y la continuidad del uso de combustibles fósiles.

Un informe encargado por el estado en 2017 estimó que la Línea 5 tiene una probabilidad de 1 en 60 de romperse antes de 2053. Distintas proyecciones calcularon que, ante un derrame, el petróleo podría extenderse entre 32 y varios cientos de kilómetros a la redonda.

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Un proceso con ocho años de historia

El proyecto del túnel lleva ocho años en proceso de revisión regulatoria, tiempo durante el cual acumuló múltiples aprobaciones, apelaciones y demandas paralelas. Michigan Bridge reportó que el Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan otorgó recientemente uno de los últimos permisos que Enbridge necesita para avanzar, aunque la Bay Mills Indian Community anunció que apelará esa decisión.

El proyecto de la Línea 5 acumula ocho años de revisiones, permisos y apelaciones, mientras Michigan y Enbridge siguen litigando por el futuro del oleoducto.

A nivel federal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tiene pendiente la emisión de un permiso federal que, según trascendió, estaría próximo a otorgarse.

En paralelo, la gobernadora Gretchen Whitmer y otros funcionarios estatales llevan desde 2020 intentando clausurar el oleoducto en el tramo del estrecho. Un juez federal de distrito dictaminó en diciembre pasado que la ley federal de seguridad de oleoductos deja a Michigan sin autoridad para ordenar el cierre, fallo que está en proceso de apelación. Un segundo caso permanece suspendido en sede estatal a la espera del resultado de ese recurso.

La Línea 5 continúa operando a través del lecho abierto del estrecho en desafío a la orden de cierre de Whitmer, mientras el fallo del viernes obliga a la PSC a rehacer su análisis antes de que el proyecto pueda retomar su curso.