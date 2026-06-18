Retiran más de 525.000 paquetes de macarrones con queso por alérgenos no declarados que pueden provocar reacciones adversas

La FDA notificó el retiro de 525.645 paquetes de Park St. Deli Macaroni & Cheese de Aldi en Estados Unidos por lecitina de soja no declarada en la etiqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) notificó el retiro de 525.645 paquetes de Park St. Deli Macaroni & Cheese de la cadena de supermercados Aldi en todo el país, tras detectarse la presencia de lecitina de soja no declarada en la etiqueta del producto. La medida, iniciada de forma voluntaria por BEF Foods, Inc. el 23 de marzo de 2026, afecta especialmente a quienes presentan alergias o sensibilidad a la soja, ya que podrían experimentar efectos adversos al consumir el alimento.

De acuerdo con la base de datos oficial de la FDA, el retiro fue reclasificado el 10 de junio de 2026 como “Clase II”, lo que implica que el consumo del producto puede causar consecuencias temporales o médicamente reversibles en la salud, aunque la probabilidad de efectos graves se considera baja. Los productos involucrados corresponden a envases plásticos de 567 gramos (20 onzas), identificados con códigos impresos en la funda exterior. Si bien no se emitió un comunicado de prensa, la información está disponible en la base de datos oficial de la agencia.

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La decisión responde al marco regulatorio estadounidense que exige la declaración clara de los alérgenos presentes en alimentos procesados. La legislación local considera la soja como uno de los principales alérgenos, exigiendo a los fabricantes su notificación explícita en el etiquetado para proteger a los consumidores en riesgo. El procedimiento se enmarca en el sistema de vigilancia y control alimentario que gestiona la FDA y que busca evitar riesgos de salud pública.

¿Por qué se retiraron los macarrones con queso de Aldi en Estados Unidos?

El retiro se debe a la presencia de lecitina de soja no declarada en el empaque del producto Park St. Deli Macaroni & Cheese, lo cual va en contra de las normativas de etiquetado establecidas por la FDA. De acuerdo con la agencia federal, la lecitina de soja es un ingrediente que puede provocar reacciones en personas alérgicas o con sensibilidad a la soja, por lo que su presencia debe informarse de forma obligatoria.

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La FDA enfatiza que este tipo de omisiones constituyen una infracción de las regulaciones alimentarias vigentes en Estados Unidos. “El uso o exposición al producto puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o en las que la probabilidad de consecuencias graves es remota”, establece la clasificación de retiro Clase II de la agencia.

BEF Foods inició de forma voluntaria el retiro de Park St. Deli Macaroni & Cheese el 23 de marzo de 2026 y la FDA mantiene el proceso en estado activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los lotes y códigos afectados por el retiro de Park St. Deli Macaroni & Cheese?

El retiro involucra exclusivamente la presentación de Park St. Deli Macaroni & Cheese de 567 gramos, empacada en envases plásticos con funda de cartón. Los códigos afectados, impresos en el exterior del empaque, son los siguientes:

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Cada caja contiene nueve envases individuales de 20 onzas. Toda la distribución corresponde a tiendas Aldi en territorio estadounidense, según la base de datos oficial de la FDA.

¿Qué debe hacer el consumidor si compró macarrones con queso de Aldi?

La FDA recomienda a los consumidores que hayan adquirido este producto verificar el código del lote en el empaque exterior. Si el código coincide con los listados, la agencia instruye no consumir el producto y devolverlo al punto de venta para recibir un reembolso.

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La ficha oficial de la FDA especifica que la devolución puede realizarse en cualquier tienda Aldi a nivel nacional y no es necesario presentar el ticket de compra. El producto puede desecharse directamente si no se desea gestionar la devolución.

La FDA reclasificó el retiro de Aldi como Clase II, una categoría que contempla efectos temporales o médicamente reversibles y una baja probabilidad de consecuencias graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos existen para quienes tienen alergia a la soja?

Las personas alérgicas o con sensibilidad a la soja pueden experimentar desde reacciones leves, como urticaria o molestias digestivas, hasta episodios graves en casos extremos. La lecitina de soja, aunque suele estar presente en bajas concentraciones, puede desencadenar síntomas en individuos con alergia diagnosticada.

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Según la FDA, la soja es uno de los nueve alérgenos alimentarios de declaración obligatoria en Estados Unidos, junto con la leche, los huevos, el trigo, los cacahuetes, los frutos secos, el pescado, los mariscos y el sésamo. La omisión de esta información en el etiquetado puede representar un riesgo significativo para la salud de las personas afectadas.

¿Cómo se realiza un retiro de alimentos en Estados Unidos?

El proceso de retiro de alimentos en Estados Unidos puede ser voluntario o mandatado por la FDA. En este caso, BEF Foods, Inc. inició el retiro en marzo de 2026, tras detectar la omisión en el etiquetado. El estatus de la acción es “activo” y la agencia federal mantiene la supervisión del procedimiento hasta su eventual cierre.

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De acuerdo con la FDA, el fabricante debe notificar a los distribuidores y comercios minoristas afectados, quienes a su vez informan a los consumidores. El seguimiento se realiza a través de la base de datos de retiros alimentarios, disponible en el portal oficial de la agencia.

El retiro de Park St. Deli Macaroni & Cheese alcanza solo a la presentación de 567 gramos en envase plástico con funda de cartón distribuida en tiendas Aldi de todo Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la normativa de la FDA sobre alérgenos en alimentos procesados?

La legislación estadounidense establece que todo alimento procesado debe declarar en la etiqueta la presencia de los principales alérgenos, definidos por la FDA. La normativa responde a la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor, que obliga a la industria a informar sobre la presencia de estos ingredientes con el fin de proteger a la población vulnerable.

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La FDA clasifica los retiros de productos en tres categorías: Clase I, Clase II y Clase III, según el nivel de riesgo para la salud. El retiro de Park St. Deli Macaroni & Cheese fue categorizado como Clase II, lo que significa que el riesgo de consecuencias graves es bajo, pero la exposición puede causar efectos temporales o reversibles.

¿Existen antecedentes de retiros similares en el sector alimentario de Estados Unidos?

El retiro de Park St. Deli Macaroni & Cheese se suma a otros incidentes recientes relacionados con la presencia no declarada de alérgenos en productos alimenticios. Según informes de la FDA, los alérgenos mal etiquetados constituyen una de las causas más frecuentes de retiros en el país. El sistema permite consultar casos anteriores a través de la base de datos pública de la agencia.

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Entre los alérgenos más implicados en retiros recientes figuran la leche, los cacahuetes y el trigo, además de la soja. Las empresas están obligadas a actuar de inmediato ante cualquier incumplimiento de la normativa, lo que incluye la notificación al consumidor y el retiro de los productos afectados del mercado.

Los consumidores deben revisar el código del lote en el empaque exterior y, si coincide con los lotes afectados, no consumir el producto y devolverlo a Aldi para obtener un reembolso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar información oficial sobre retiros alimentarios en Estados Unidos?

La FDA mantiene una base de datos pública y actualizada con información sobre retiros, alertas y retiros voluntarios o forzosos de productos alimenticios. Los consumidores que deseen consultar más detalles sobre este caso específico o sobre otros retiros pueden hacerlo en la página: FDA Recalls, Market Withdrawals, & Safety Alerts

La información sobre el retiro de Park St. Deli Macaroni & Cheese se encuentra bajo el Event ID 98714, con fecha de inicio 23 de marzo de 2026 y actualización de clasificación el 10 de junio de 2026.

¿Qué impacto tiene el retiro para consumidores y distribuidores?

El retiro impacta a consumidores de todo el país, sobre todo a quienes padecen alergias alimentarias. Según la FDA, la empresa BEF Foods, Inc. sigue el procedimiento reglamentario, notificando a los puntos de venta y retirando el producto para minimizar riesgos. El proceso permanece activo hasta que la agencia lo considere concluido.

Los consumidores cuentan con la opción de solicitar reembolso o desechar el producto. La base de datos de la FDA permite verificar información actualizada sobre todos los retiros vigentes, lo que facilita la protección del público ante riesgos alimentarios emergentes.