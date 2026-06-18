Despliegan 10.000 policías por el desfile de los Knicks en Nueva York: cierres totales de calles y subtes afectados

La Policía de Nueva York desplegó más de 10.000 agentes para el desfile de campeones de los New York Knicks, en la mayor movilización policial para un evento planificado en la ciudad (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó más de 10.000 agentes para el desfile de campeones de los New York Knicks este jueves, la mayor movilización policial para un evento planificado en la historia de la ciudad, según confirmó la comisionada Jessica Tisch.

El operativo responde a las escenas de violencia que se registraron tras la victoria del equipo el sábado pasado, cuando 63 personas fueron arrestadas y al menos 10 policías resultaron heridos.

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El operativo de seguridad del desfile de los New York Knicks respondió a los disturbios del sábado, cuando 63 personas fueron arrestadas y al menos 10 policías resultaron heridos (REUTERS/Eduardo Munoz)

El desfile arrancará a las 10 de la mañana desde Battery Park y avanzará por el Canyon of Heroes hasta el City Hall, donde el alcalde Zohran Mamdani entregará las llaves de la ciudad al equipo. Se esperan millones de asistentes para celebrar el primer título de los Knicks en 53 años, el primero que la franquicia festeja con un desfile de serpentinas.

Cómo se organizó el operativo de seguridad

Los 10.000 agentes del NYPD se distribuyeron en distintas modalidades.

El despliegue incluyó equipos de armas pesadas, unidades caninas de detección de explosivos, helicópteros de aviación policial, drones, unidades de tránsito y autopistas, y una operación encubierta de agentes de civil, según precisó un vocero del NYPD a NBC New York.

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El desfile de los New York Knicks salió de Battery Park, recorrió el Canyon of Heroes y terminó en City Hall, donde Zohran Mamdani entregó las llaves de la ciudad al equipo (REUTERS/Eduardo Munoz)

A lo largo de la ruta del desfile se habilitaron 23 puntos de control de seguridad. Todo asistente debió pasar por una revisión de ingreso. Quedaron prohibidos bolsos, mochilas, sillas, paraguas y acampar dentro del perímetro, según detalló el reportero Elijah Westbrook de CBS News desde Canal Street.

“No habrá tolerancia para la violencia ni el desorden. Quien infrinja la ley debe esperar una respuesta inmediata”, advirtió un funcionario policial en declaraciones transmitidas por CBS News.

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Cierres de calles y afectaciones al transporte

Desde las 7 de la mañana, todas las calles al sur de Canal Street quedaron cerradas al tráfico vehicular de lado a lado. El acceso al área del desfile fue exclusivamente peatonal.

Las siguientes estaciones de subte cerraron o restringieron su operación, según la cobertura de CBS News:

Wall Street (líneas 4 y 5): cerrada desde las 4:30 de la madrugada hasta el final de la ceremonia.

City Hall (líneas R y W): mismo horario de cierre.

Chambers Street, Brooklyn Bridge-City Hall, Park Place, Fulton Center y Bowling Green: servicio parcial con accesos limitados.

La comisionada Tisch recomendó el transporte público como la mejor opción para llegar al evento, aunque advirtió sobre las interrupciones de servicio.

Qué pasó el sábado y por qué el operativo es tan grande

La noche del campeonato dejó una postal de caos en Manhattan. Fanáticos prendieron fuego a cinco autobuses escolares, treparon postes y andamios, y se produjeron enfrentamientos que dejaron un adolescente de 17 años baleado en Times Square, según informó Fox News Digital.

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Días antes, durante el partido decisivo, la policía había dispersado una guardia en Bryant Park que también terminó en arrestos.

Millones de personas fueron convocadas para celebrar el primer título de los New York Knicks en 53 años y el primer festejo de la franquicia con un desfile de serpentinas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Esos antecedentes llevaron a Tisch a calificar el operativo como un “desafío operacional sin precedentes” y a ordenar una respuesta sin antecedentes en la ciudad, según reportó NBC New York.

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Qué dijeron los expertos sobre los riesgos

El exfiscal Adam Levy, ex fiscal de distrito del condado de Putnam, alertó sobre los riesgos para las familias que asistieran al desfile. “Estoy preocupado por la gente que baja a celebrar con sus hijos, porque son ellos los que quedan directamente expuestos al riesgo”, dijo Levy a Fox News Digital.

El desfile de los New York Knicks funcionó con 23 puntos de control de seguridad y con restricciones para bolsos, mochilas, sillas, paraguas y acampes dentro del perímetro (REUTERS/David Dee Delgado)

Levy atribuyó los disturbios del sábado a una combinación de fallas en la crianza, en las escuelas y en la respuesta del gobierno. De los 63 detenidos, pidió que ninguno saliera con “una simple advertencia” y que los fiscales priorizaran a los reincidentes.

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