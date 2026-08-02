Tensión en el estrecho de Ormuz: reportaron una explosión cerca de un petrolero frente a las costas de Omán

Un mapa satelital del golfo de Omán indica la ubicación de la ciudad de Khasab y el área donde se reportó una explosión cerca de un petrolero. (UKMTO)

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Un petrolero que navegaba frente a la costa de Omán reportó este domingo una explosión ocurrida muy cerca de la embarcación, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que señaló que el buque y toda su tripulación se encuentran a salvo mientras las autoridades investigan el incidente.

Según el aviso emitido por el organismo británico, la detonación fue reportada por el capitán del buque cuando este se encontraba a unas 20 millas náuticas —cerca de 37 kilómetros— al noreste de Khasab, una ciudad situada en el extremo norte de Omán, muy próxima al estrecho de Ormuz.

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El UKMTO indicó que la embarcación no sufrió daños y confirmó que no hubo heridos entre sus ocupantes.

“Se informó que el buque y toda su tripulación están a salvo”, señaló el organismo en el comunicado difundido tras recibir el reporte.

Por el momento no se ha determinado qué originó la explosión ni si estuvo relacionada con una acción militar, un ataque, un accidente o cualquier otro incidente. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanzan las pesquisas, el UKMTO emitió una advertencia para todas las embarcaciones que operan en la zona.

Irán anuncia que las conversaciones con Omán sobre el estatus de Ormuz han entrado en su fase final

“Se recomienda a los buques navegar con cautela y reportar cualquier actividad sospechosa al UKMTO”, indicó el organismo, que monitorea la seguridad de la navegación comercial en Oriente Medio.

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Aunque el incidente no dejó víctimas ni afectó al petrolero, ocurrió en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y constituye un paso estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos, ya que por sus aguas transita una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo.

El reporte se conoció además en un momento de elevada tensión geopolítica. Horas antes, Irán anunció que se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Omán para establecer una nueva ruta de navegación a través del estrecho.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, explicó que las conversaciones avanzan favorablemente, aunque aclaró que ese entendimiento no significará la reapertura completa de la ruta marítima.

Trump canceló los ataques contra Irán

El anuncio coincidió con un cambio de estrategia de Estados Unidos respecto al conflicto con Irán. El presidente Donald Trump confirmó este domingo que decidió aplazar una ofensiva militar de gran escala para abrir una nueva ronda de negociaciones con Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One durante el vuelo hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland (REUTERS/Daniel Heuer)

“Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse. Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana en la tarde”, declaró el mandatario estadounidense.

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Trump explicó que la decisión también respondió a pedidos de varios aliados de Washington en Medio Oriente, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que solicitaron dar una oportunidad a la vía diplomática.

“Cuando los aliados pidieron que se cancelara, tienes que decir algo así como: ‘Bueno, ya veremos’. Y la razón por la que lo piden es que creen que hay un acuerdo”, sostuvo.

El presidente agregó que las conversaciones abarcan tanto la situación del estrecho de Ormuz como el programa nuclear iraní.

“Hay un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán”, afirmó.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el pasado 28 de febrero. Desde entonces, la región ha alternado períodos de enfrentamientos con intentos de negociación. Un anterior acuerdo de alto el fuego, que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, terminó fracasando y, posteriormente, Irán reforzó los controles sobre esta vía marítima, mientras ambas partes reanudaban los ataques.

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