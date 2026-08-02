Miami decide el futuro del Marine Stadium: buscan aprobar un acuerdo de 10 millones para su restauración

Los votantes de Miami decidirán en las primarias del 18 de agosto si las elecciones municipales pasarán a celebrarse en años pares y si la ciudad podrá firmar un acuerdo para operar y restaurar el Miami Marine Stadium (EFE/Diana Larrea/Miami Marine Stadium)

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Los votantes de la ciudad de Miami decidirán en las primarias del 18 de agosto dos cambios: si las elecciones municipales pasarán a celebrarse en años pares y si la ciudad quedará habilitada para firmar un acuerdo destinado a operar y restaurar el Miami Marine Stadium.

La consulta llega después de que los tribunales invalidaran el intento de mover por ordenanza el calendario electoral local.

El 18 de agosto, los electores de Miami votarán dos referéndums: uno para trasladar las elecciones municipales a años pares y otro para autorizar un acuerdo destinado a operar y restaurar el Miami Marine Stadium. Ambas consultas se resolverán en las primarias de la ciudad.

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La votación anticipada será del 3 al 16 de agosto en cualquier centro habilitado del condado de Miami-Dade. Para recibir una papeleta de voto por correo, la solicitud debe presentarse antes de las 17:00 del 6 de agosto. Quienes voten el día de la elección deberán acudir a su recinto asignado.

Según Miami Herald, diario estadounidense, el Ayuntamiento de Miami no funcionará como centro de votación anticipada en estas elecciones por su capacidad limitada. En la misma jornada se elegirán cargos estatales y federales, desde el Senado de Estados Unidos hasta la gobernación de Florida.

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El calendario electoral: el cambio a años pares no empezaría hasta 2034

Si se aprueba el cambio del calendario electoral en Miami, las elecciones municipales no se alinearán con los años pares hasta 2034 y antes habrá mandatos únicos de tres años para algunos cargos (Wikimedia Commons)

El Referéndum 1 pide autorización para trasladar las elecciones municipales a años pares, una modificación que el año pasado ya había intentado aprobar la comisión de la ciudad. Aquella ordenanza postergó los comicios de noviembre de 2025 a 2026 y extendió un año los mandatos de los funcionarios electos, incluidos los alcanzados por límites de permanencia.

La medida fue impugnada de inmediato y los tribunales resolvieron que un cambio de fecha electoral requiere aprobación popular. El comisionado Damian Pardo, impulsor de la propuesta, dijo a Miami Herald, diario estadounidense que su mayor temor era que nunca llegara a votación.

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Si los votantes la aprueban, Miami se sumará a la mayoría de las ciudades del condado que ya celebran elecciones en años pares. Coral Gables aprobó recientemente el mismo cambio.

La propuesta que ahora llega a las urnas no tendría efecto inmediato. Las próximas elecciones seguirían como están previstas: en 2027 para los distritos 1, 2 y 4, y en 2029 para alcalde y los distritos 3 y 5, con mandatos normales de cuatro años.

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El ciclo siguiente también se mantendría a cuatro años de distancia: 2034 para los distritos 1, 2 y 4, y 2033 para alcalde y los distritos 3 y 5. La diferencia es que los ganadores de 2031 y 2033 asumirían mandatos únicos de tres años, que contarían como completos a efectos del límite de mandatos.

Ese ajuste permitiría alinear esos cargos con los años pares en 2034 y 2036. Desde entonces, las elecciones volverían a celebrarse con mandatos de cuatro años.

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Los defensores sostienen que sincronizar los comicios municipales con el calendario nacional reduciría costos y elevaría la participación. Como antecedente, la participación en las elecciones municipales de 2025 fue de cerca del 22%.

Quienes se oponen argumentan que en años pares los candidatos locales quedan relegados en una papeleta más cargada, dominada por contiendas presidenciales y para gobernador. Según esa posición, ese escenario favorece todavía más a los funcionarios en ejercicio.

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El Marine Stadium: el acuerdo prevé hasta USD 10 millones para la restauración

El acuerdo para el Miami Marine Stadium prevé hasta USD 10 millones para la restauración, una tarifa base anual de USD 400.000 y un contrato de gestión por 10 años con opciones de renovación (Wikimedia Commons)

El Referéndum 2 pide autorización para que la ciudad firme un acuerdo de gestión con Global Spectrum, filial de Oak View Group, empresa de entretenimiento y recintos, para operar el Marine Stadium y desarrollar un parque multifuncional en el área de estacionamiento del recinto.

El estadio lleva más de 30 años sin uso, pese a su valor arquitectónico y a haber albergado espectáculos de artistas como Jimmy Buffett y Ray Charles.

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Don Worth, cofundador de Restore Miami Marine Stadium, dijo a Miami Herald, diario estadounidense que el operador gestionaría primero ese parque mientras se definen planes más concretos para el funcionamiento del estadio.

También afirmó que todavía no está determinado el costo total de la restauración y que existen fuentes externas de financiamiento, entre ellas créditos fiscales históricos y derechos de denominación.

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La consulta establece que el operador pagaría a la ciudad hasta USD 10 millones para la restauración. También recibiría una tarifa base anual de USD 400.000, más incentivos equivalentes al 7 % de los ingresos brutos y de ventas de alimentos y bebidas, y al 15 % de los ingresos por patrocinios y asientos preferenciales, de acuerdo con la legislación municipal vigente.

Pardo, que también patrocinó la legislación para llevar este proyecto a las urnas, dijo al diario que la ciudad podría evaluar en unos años la emisión de bonos de ingresos para cubrir los costos de restauración. Según el acuerdo propuesto, Oak View Group obtendría un contrato de gestión por 10 años con tres opciones de renovación.

La estructura financiera incluida en el referéndum fija además un plazo de hasta 40 años. La ciudad recibiría el 93 % de las ventas brutas de todos los eventos después de deducir una cuota mensual de gestión de USD 33.333, y el 85 % de los ingresos por patrocinios.