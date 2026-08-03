Descubre 3 formas de usar un kindle viejo de Amazon y convierte tu casa a inteligente

El kindle puede servir como centro de control para la reproducción de música si se emplea la función Spotify Connect. Europa Press

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Un kindle antiguo, más allá de su función inicial como lector de libros electrónicos, puede transformarse en herramientas útiles y originales para el hogar. Existen diversas alternativas que permiten aprovechar la pantalla E-Ink y la conectividad Wi-Fi del dispositivo, logrando así funciones inesperadas como controlar la música, visualizar información relevante e incluso crear un reloj literario único.

Cómo transformar un kindle antiguo en controlador de música con Spotify

El kindle puede servir como centro de control para la reproducción de música si se emplea la función Spotify Connect. Para lograrlo, solo hace falta acceder al navegador integrado del dispositivo y abrir la página de Kindlify. El procedimiento consiste en iniciar sesión con la cuenta de Spotify y asegurarse de que el kindle esté conectado a la misma red Wi-Fi que el dispositivo principal que reproduce el contenido.

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Este método no implica almacenar canciones ni instalar aplicaciones oficiales, sino que permite controlar la reproducción en tiempo real desde el kindle. Es posible pausar, reanudar y cambiar de pista, mientras se visualiza en la pantalla el contenido que está sonando en ese momento.

Una segunda alternativa consiste en transformar el kindle en una pantalla dedicada que muestre información relevante del hogar. Europa Press

El sistema se basa en la conectividad entre dispositivos compatible con Spotify Connect, lo que facilita la gestión de la música desde distintos lugares de la casa. Esta solución permite aprovechar un e-reader fuera de su uso convencional y convertirlo en un accesorio práctico para quienes utilizan servicios de música en streaming.

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Usar el kindle como panel inteligente para el hogar conectado

Una segunda alternativa consiste en transformar el kindle en una pantalla dedicada que muestre información relevante del hogar. Este proyecto implica un nivel de dificultad mayor, pues requiere configurar una página web personalizada y adaptar el formato del dispositivo, incluso recortando un marco específico si se desea un resultado más pulido.

El objetivo de este uso es aprovechar la pantalla de tinta electrónica para mostrar previsiones meteorológicas, eventos del calendario y listas de tareas que se actualizan en tiempo real.

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Existe un método que no implica almacenar canciones ni instalar aplicaciones oficiales, sino que permite controlar la reproducción en tiempo real desde el kindle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información proviene de servicios compatibles con aplicaciones externas, y se puede personalizar para que el kindle muestre los datos que resulten más útiles en la vida cotidiana. La versatilidad de este método reside en la posibilidad de integrar diferentes fuentes y adaptar el panel a las necesidades del usuario, convirtiendo un lector de libros en una pieza central de la automatización doméstica.

Convertir el kindle en un reloj literario para el hogar

El kindle puede también convertirse en un reloj de diseño original basado en citas literarias. Este proyecto mantiene la esencia del lector de libros, pero le da un giro novedoso: muestra en pantalla una cita diferente de una obra literaria para cada minuto del día, relacionada con la hora correspondiente.

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El proceso requiere la selección y carga de imágenes, una para cada uno de los 1.440 minutos que tiene un día. Aunque la preparación de los archivos podría parecer compleja, ya existen recursos en línea que ofrecen tanto las imágenes como los elementos necesarios para instalar el reloj en el kindle.

Una función poco conocida del Kindle es la capacidad de hacer capturas de pantalla tocando a la vez dos esquinas opuestas del panel táctil. (Amazon)

Un aspecto llamativo de esta alternativa es que las citas aparecen sin indicar el título ni el autor, convirtiendo la consulta de la hora en un juego de reconocimiento literario. Si se desea conocer la fuente de la cita, basta con tocar la pantalla del dispositivo para revelar la información.

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Este uso convierte el kindle en un objeto decorativo y funcional, que además invita a la reflexión y el entretenimiento para quienes disfrutan de la literatura y desean incorporar elementos originales a la decoración de su hogar.

Las tres propuestas permiten reutilizar un kindle viejo de formas creativas y útiles, adaptando el dispositivo a las tendencias de casas inteligentes. Cada proyecto varía en complejidad, desde la simple conexión con Spotify hasta la integración de paneles informativos o la creación de un reloj literario personalizado.

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Estas alternativas demuestran que un lector de libros electrónicos puede tener una segunda vida en el entorno doméstico, añadiendo funciones prácticas y personalizadas sin necesidad de adquirir nuevos equipos.