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La policía de Twin Falls identifica al sospechoso del tiroteo en un restaurante de Idaho que dejó tres muertos

Chad Williams, señalado como autor del ataque, se quitó la vida tras los disparos; siete víctimas permanecen internadas mientras el FBI avanza en la investigación

Hombre con gafas y camisa oscura sujetando un fusil, un muro de ladrillo, arbustos verdes en primer plano y la rueda de un vehículo.
La policía de Twin Falls identificó a Chad Williams, de 24 años, como sospechoso del ataque y señaló que murió por una herida de bala autoinfligida (Captura de video)
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El tiroteo en un restaurante In-N-Out de Twin Falls (Idaho) dejó tres muertos y siete heridos el sábado. Según Fox News, las autoridades atribuyen el ataque a Chad Williams, de 24 años, quien murió por una herida de bala autoinfligida cerca del local, en un centro comercial con cientos de personas.

De los siete heridos, dos ya fueron dados de alta, tres siguen hospitalizados en estado estable y dos permanecen en estado crítico. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) abrió una línea para recibir información pública y pidió a la ciudadanía que envíe fotos y videos del ataque mientras los investigadores reúnen pruebas.

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La policía de Twin Falls sostuvo que no existe una amenaza en curso para la comunidad. También señaló que confía en que Williams actuó solo.

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, identificó al sospechoso en una conferencia de prensa el domingo y precisó que los agentes hallaron su cuerpo cerca del restaurante después de responder a los avisos por disparos. Según relató, el ataque comenzó poco después de las 14:00, hora local, en un concurrido centro comercial.

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Hicks dijo que un agente de la Policía Estatal de Idaho que estaba fuera de servicio y un civil armado dispararon contra el sospechoso durante el tiroteo. “Creemos que sus acciones ayudaron a ahuyentar al sospechoso del lugar, evitando así más víctimas”, afirmó.

El ataque ocurrió en un local inaugurado una semana antes

El restaurante In-N-Out Burger había abierto el 24 de julio como parte de la expansión de la cadena con sede en California hacia Idaho (Reuters)
El restaurante In-N-Out Burger había abierto el 24 de julio como parte de la expansión de la cadena con sede en California hacia Idaho (Reuters)

El jefe policial describió lo ocurrido como “una escena muy caótica” y explicó que los investigadores continuaban entrevistando a testigos para determinar qué motivó el crimen. Las autoridades no divulgaron el domingo las identidades de las víctimas porque seguían notificando a sus familias.

Una de las personas fallecidas trabajaba en el restaurante, según confirmó la propietaria de la cadena, Lynsi Snyder. En un mensaje difundido en redes sociales, Snyder escribió: “Tengo el corazón roto, siento una opresión en el pecho y me arden los ojos de tanto llorar. Esta noche hemos perdido a una de nuestras queridas compañeras”.

La dueña de la empresa agregó: “En In-N-Out acompañamos a las familias en su dolor y oramos por ellas en estos momentos tan difíciles”. El restaurante había abierto apenas una semana antes, el 24 de julio, como parte de la expansión de la cadena con sede en California hacia Idaho.

El tiroteo se produjo en el restaurante In-N-Out Burger recién inaugurado en Twin Falls, lo que provocó un amplio despliegue de emergencias. Varias víctimas fueron trasladadas al Centro Médico St. Luke’s Magic Valley, que informó que colaboraba estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia.

Lane Koehn, un testigo que estaba detenido en un semáforo cercano, contó que vio a una persona con lo que parecía un rifle tipo AR salir del autoservicio antes de que otro hombre armado con una pistola abriera fuego contra el sospechoso. Después, dijo, observó a un empleado de In-N-Out arrastrar por el estacionamiento a un compañero herido de bala en el pecho.

Una de las personas fallecidas trabajaba en el In-N-Out recién inaugurado en Twin Falls, según confirmó la propietaria de la cadena, Lynsi Snyder (KIVI/Handout vía REUTERS)
Una de las personas fallecidas trabajaba en el In-N-Out recién inaugurado en Twin Falls, según confirmó la propietaria de la cadena, Lynsi Snyder (KIVI/Handout vía REUTERS)

“Estaba bastante mal, pero no lo sé. Espero que se haya recuperado”, dijo Koehn. También relató que la policía le ordenó evacuar la zona porque el tiroteo seguía en curso y calculó que el sospechoso disparó al menos 3 o 4 veces, aunque no pudo determinar si había un objetivo específico.

Haley Dodaro declaró a la Associated Press que ella y su madre esperaban en el autoservicio cuando vieron a personas salir corriendo del restaurante. “Fue entonces cuando supimos que había habido un tiroteo. La gente salía corriendo llorando y gritando. Fue aterrador”, dijo al medio.

Nayeli Rodríguez, que estaba dentro del local con sus hijas, relató que un empleado advirtió a los clientes que se agacharan después de los disparos. “Intentábamos alejarnos lo más posible y unos ángeles nos dejaron subir a su coche”, afirmó. “Dejé mi coche allí, en el aparcamiento”.

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