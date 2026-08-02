Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Alerta en Estados Unidos: retiran miles de comidas preparadas por riesgo de contaminación con metal

La medida alcanzó unas 23.000 libras de productos de Ukrop’s Homestyle Foods, incluidos espagueti horneado y chicken cobbler, tras una queja por una pieza hallada en un alimento ya cocido, informó el FSIS

Envases de plástico negros apilados en una mesa blanca con etiquetas que muestran texto ficticio y un triángulo de advertencia rojo.
Estados Unidos retiró 23.000 libras de comidas preparadas de Ukrop's Homestyle Foods por posible contaminación con fragmentos de metal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Alerta en Estados Unidos: retiraron 23.000 libras de comidas preparadas de Ukrop’sHomestyle Foods —entre ellas espagueti horneado y chicken cobbler— por posible contaminación con fragmentos de metal.

La medida alcanzó ventas en Virginia, Carolina del Norte y Virginia Occidental, además de comisarías del Departamento de Guerra y pedidos en línea, según informó Fox Business a partir del anuncio federal.

PUBLICIDAD

El retiro abarcó productos elaborados entre el 1 y el 29 de julio de 2026, con fechas de consumo preferente desde el 8 de julio hasta el 5 de agosto.

Incluyó bandejas a granel de 62,4 onzas y porciones individuales de 4,8 onzas de Ukrop’s Baked Spaghetti, además de bandejas familiares de 48 onzas y presentaciones individuales de 11,6 onzas de Ukrop’s Chicken Cobbler.

PUBLICIDAD

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés) indicó que la contaminación potencial correspondía a un material extraño: astillas de metal.

Primer plano de un tenedor metálico que se inserta en un plato de espagueti horneado en bandeja plástica, con un fragmento de metal visible entre la pasta.
El retiro de alimentos de Ukrop's incluyó espagueti horneado y chicken cobbler distribuidos en Virginia, Carolina del Norte y Virginia Occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia precisó que la investigación comenzó después de que un consumidor denunciara haber encontrado una pieza metálica en un producto completamente cocido.

El aviso comenzó por una queja de un consumidor y no hay lesiones confirmadas

La respuesta de las autoridades fue retirar los productos afectados y pedir a los compradores que no los consumieran.

Quienes los hubieran adquirido, incluso si todavía los conservaban en el congelador, debían desecharlos o devolverlos al lugar de compra para recibir un reembolso completo.

En su comunicado, citado por el medio, FSIS explicó: “El problema se descubrió después de que el establecimiento recibiera una queja de un consumidor sobre una pieza de metal hallada en un producto completamente cocido”. La agencia agregó que no se habían confirmado lesiones.

FSIS también señaló: “Cualquier persona preocupada por una lesión debe comunicarse con un proveedor de atención médica”.

Estantería de supermercado con estantes grises. Algunos estantes están vacíos. Hay recipientes de comida preparada y varias señales de advertencia rojas.
La medida alcanzó ventas en comisarías del Departamento de Guerra y pedidos en línea, además de los canales minoristas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa recomendación acompañó el aviso oficial pese a que, hasta el momento del anuncio, no había reportes verificados de daños a la salud.

El organismo señaló que el alerta se emitió como parte de los controles sobre productos cárnicos y avícolas en el país, y que la investigación se activó tras la notificación del consumidor.

La advertencia se mantuvo aun sin lesiones confirmadas, porque la presencia de un cuerpo extraño en alimentos listos para comer o recalentar implica un riesgo físico de inmediato.

En ese marco, la indicación oficial apuntó a cortar el consumo y la circulación de las unidades que compartieran el mismo período de elaboración y las fechas de consumo preferente informadas.

El retiro se suma a otro caso reciente por presencia de metal en alimentos congelados

La publicación ubicó este episodio en una secuencia reciente de alertas por cuerpos extraños en alimentos preparados. En junio, Rich Products Corp. retiró miles de cajas de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers porque esos productos congelados también podían contener piezas de metal.

Persona con guantes azules sostiene dos bandejas de comida preparada. Sobre la mesa, un documento con el sello 'RETIRADO' y un símbolo de alerta.
Los productos retirados de Ukrop's fueron elaborados entre el 1 y el 29 de julio de 2026 y tenían fechas de consumo preferente hasta el 5 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese caso, más de 160.000 libras fueron retiradas en 21 estados, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El nuevo retiro de Ukrop’s volvió a poner el foco sobre alimentos listos para consumir o recalentar que, pese a presentarse como productos terminados, podían quedar alcanzados por fallas de contaminación física.

Los productos alcanzados por la medida se distribuyeron en tres estados del este de Estados Unidos y, además, por canales militares y canales digitales. Eso amplió el universo de consumidores potencialmente afectados más allá de las tiendas físicas tradicionales.

La advertencia incluyó una recomendación práctica para quienes ya hubieran comprado los alimentos: no consumirlos aunque se encontraran almacenados en el freezer.

En esos casos, la opción indicada fue desecharlos o devolverlos al lugar de compra para recibir un reembolso completo.

El enfoque respondió a la lógica de prevención que suele aplicarse ante riesgos de contaminación física, ya que no es posible descartar que otras unidades de la misma tanda presenten el mismo problema.

El episodio también dejó en evidencia que el circuito de distribución de comidas listas para recalentar puede incluir múltiples canales —tiendas, ventas institucionales, pedidos digitales—, lo que vuelve más amplia y compleja la comunicación de un retiro.

Por esa razón, las autoridades insistieron en que los consumidores revisaran etiquetas, formatos y fechas de consumo preferente, y que extremaran las precauciones si habían adquirido bandejas a granel o porciones individuales de los productos señalados.

Temas Relacionados

USDASeguridad alimentariaRetiroContaminaciónEstados UnidosEstados Unidos NoticiasUkrop's

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La liga profesional femenina de béisbol regresa a Estados Unidos después de casi 30 años de ausencia

Las Queens de Los Ángeles vencieron a los Heights de Nueva York en el partido inaugural de la WPBL, ante más de 4.000 espectadores en Springfield, Illinois

La liga profesional femenina de béisbol regresa a Estados Unidos después de casi 30 años de ausencia

Un padre y su hijo, acusados de secuestrar a dos biólogas del Servicio Forestal, enfrentan nuevos cargos que podrían costarles la cadena perpetua

Los Henrichsen ataron con precintos a las víctimas y las encerraron durante 15 horas en un tráiler remoto del Bosque Nacional Shasta-Trinity, en el norte de California, hasta que el FBI logró liberarlas

Un padre y su hijo, acusados de secuestrar a dos biólogas del Servicio Forestal, enfrentan nuevos cargos que podrían costarles la cadena perpetua

Sophie Cunningham habló en medio de las protestas transgénero en la WNBA: "Las chicas no deberían enfrentarse a hombres biológicos"

La basquetbolista de Indiana Fever aseguró que las concentraciones externas no afectan su rendimiento, pese a que su entrenadora admitió cierta frustración por el ruido mediático alrededor del plantel

Sophie Cunningham habló en medio de las protestas transgénero en la WNBA: "Las chicas no deberían enfrentarse a hombres biológicos"

Un agresor sexual registrado con antecedentes de secuestro, es acusado de raptar, matar y ocultar el cuerpo de una mujer en el bosque

Las cámaras de seguridad del vecindario captaron su huida a alta velocidad y sellaron su suerte; Leroy Loper quedó detenido en un condado distante, sin posibilidad de fianza, y comparecerá ante la justicia el lunes 3 de agosto

Un agresor sexual registrado con antecedentes de secuestro, es acusado de raptar, matar y ocultar el cuerpo de una mujer en el bosque

El Tribunal Supremo de Michigan rechazó el permiso para el oleoducto de Enbridge bajo los Grandes Lagos

Seis jueces determinaron que los reguladores estatales omitieron evaluar si la obra extendería la operación del túnel y sus consecuencias sobre el ecosistema local

El Tribunal Supremo de Michigan rechazó el permiso para el oleoducto de Enbridge bajo los Grandes Lagos

TECNO

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

YouTube deja de funcionar en estos celulares Android: qué hacer para ver videos

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 3 de agosto de 2026

Por qué la goma de la puerta de tu refrigerador tiene puntos negros y cómo debes limpiarlos

Atlético Nacional vs. Jaguares: por qué debes evitar Roja Directa, Pirlo TV y Fútbol Libre para ver el partido online

ENTRETENIMIENTO

“Pensaron que iba a morir”: el dramático recuerdo de Phil Collins sobre la visita de sus hijos durante su adicción

“Pensaron que iba a morir”: el dramático recuerdo de Phil Collins sobre la visita de sus hijos durante su adicción

“Eso es racismo canino”, sostuvo Jon Bernthal sobre el temor hacia los pitbulls

Una estrella de K-pop provocó indignación tras romper el estuche de una carta Pokémon valuada en hasta 1.000 dólares y pegársela en el rostro

El día que Audrey Hepburn renunció a uno de los roles más esperados de su carrera por el trauma de su infancia

Nicole Kidman reveló el consejo final de su madre que influyó en una decisión clave sobre su hija Sunday Rose

MUNDO

El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta

El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta

Al menos 14 muertos en un atentado suicida contra una comisaría en Pakistán durante una manifestación por la paz

Andy Burnham cuestionó la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA: “No es la persona adecuada”

Una misión de la UE liderada por Italia abordó un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo

Irán dijo que está cerca de cerrar un acuerdo con Omán para definir una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz