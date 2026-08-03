Un iPad para la pared: Apple diseñaría la pantalla definitiva para el control del hogar

El potencial centro de mando de Apple estaría diseñado para optimizar la interacción con todos los dispositivos compatibles con HomeKit. (Composición Infobae: Michael Nagle / MacRumors)

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Un nuevo capítulo podría abrirse en la gestión del hogar inteligente si Apple lanza su rumoreado “iPad para la pared”, un dispositivo que, según diversas filtraciones, estaría orientado a convertirse en el centro de control definitivo para hogares conectados.

Este desarrollo apuntaría a superar las funciones de productos actuales como Apple TV y HomePod, integrando gestión, automatización y personalización en una única pantalla pensada específicamente para la administración doméstica.

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Centro de control para el hogar inteligente: concepto y diseño

La idea central tras este producto sería la de un panel de control fijo o móvil para el hogar, con una apariencia similar a un iPad pero concebida para un uso mucho más específico y centralizado. El diseño filtrado por MacRumors sugeriría una pantalla táctil cuadrada de siete pulgadas, con marcos notables y dimensiones que recuerdan a dos iPhone uno junto al otro.

Esta variante incluiría igualmente una pantalla de siete pulgadas y estaría equipada con una base que incorpora un altavoz. (MacRumors)

Ligero y fácil de transportar, el dispositivo podría colocarse de habitación en habitación o fijarse a la pared, dependiendo de la versión.

Se mencionan dos modelos principales: uno pensado para el montaje mural y otro, con una base hemisférica que remitiría al iMac G4, buscaría ubicarse sobre mesas o repisas, añadiendo funciones acústicas gracias a un altavoz integrado.

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Esta base se asemejaría al HomePod mini tanto en forma como en utilidad, ya que permitiría aprovechar sus capacidades de audio para la reproducción de música y las comunicaciones dentro del hogar.

Un nuevo capítulo podría abrirse en la gestión del hogar inteligente si Apple lanza su rumoreado “iPad para la pared”. REUTERS/Abdul Saboor

Funciones inteligentes y sensores avanzados para la gestión doméstica

El potencial centro de mando de Apple estaría diseñado para optimizar la interacción con todos los dispositivos compatibles con HomeKit, simplificando la administración de luces, temperatura, seguridad y entretenimiento.

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Una de las novedades más destacadas sería la integración de sensores capaces de detectar la proximidad y presencia de personas, adaptando la interfaz en tiempo real. Por ejemplo, podría mostrar información ambiental cuando no hay nadie cerca y, al detectar a un usuario, ofrecer controles de termostato o iluminación.

La detección de personas ofrecería la posibilidad de personalizar aún más la experiencia, reconociendo gestos y distinguiendo entre diferentes miembros del hogar. Así, el dispositivo podría incluso anticipar las necesidades de cada usuario según su perfil y hábitos registrados, facilitando la automatización de rutinas cotidianas.

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El potencial centro de mando de Apple estaría diseñado para optimizar la interacción con todos los dispositivos compatibles con HomeKit. (Foto AP/Matthias Schrader, Archivo)

Otra función en evaluación sería la integración con sensores distribuidos por toda la casa, conectados a enchufes y otros dispositivos, para ampliar el alcance del sistema de control centralizado. Aunque esta característica no estaría confirmada, su desarrollo marcaría un salto en la gestión inteligente del hogar.

Autenticación y personalización mediante Face ID

El sistema de identificación facial Face ID serviría como núcleo para la personalización y la seguridad. Cada vez que un usuario interactúe con el centro de control, el dispositivo podría reconocerlo y cambiar automáticamente al perfil correspondiente.

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Esta función permitiría mostrar una pantalla de inicio personalizada, con accesos directos, widgets y aplicaciones adaptadas a las preferencias y necesidades de cada miembro de la familia.

La autenticación mediante Face ID no solo facilitaría el acceso seguro, sino que también haría posible una transición fluida entre diferentes usuarios, mejorando la experiencia de uso compartido en entornos domésticos.

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La posibilidad de funcionar como receptor AirPlay ampliaría la integración con el ecosistema Apple. REUTERS/Dado Ruvic

Integración de altavoces, videollamadas y funciones multimedia

El dispositivo, según las filtraciones, incorporaría altavoces de alta calidad y una cámara frontal de 1080p para videollamadas y FaceTime. Esto permitiría su uso como intercomunicador entre habitaciones, facilitando la comunicación interna en el hogar.

Además, la posibilidad de funcionar como receptor AirPlay ampliaría la integración con el ecosistema Apple, permitiendo la reproducción de contenido multimedia desde cualquier dispositivo compatible.

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Algunos analistas han sugerido que el producto podría representar una evolución de la línea HomePod, enfocándose especialmente en las funciones relacionadas con el hogar inteligente. Aunque existen diferencias en la denominación utilizada por los analistas, la coincidencia en las características apunta a que tanto la versión con base como la de pared compartirían un enfoque común: centralizar y simplificar el control del hogar conectado.

Algunos analistas han sugerido que el producto podría representar una evolución de la línea HomePod. REUTERS/Brendan McDermid

Hardware y sistema operativo: Apple Intelligence y Charismatic

Se prevé que el dispositivo estaría equipado con un chip A18 o superior, lo que garantizaría compatibilidad con las nuevas funciones de Apple Intelligence. El requisito de al menos 8 GB de RAM permitiría la ejecución fluida de tareas avanzadas, como el reconocimiento facial, la gestión de sensores y la integración de asistentes virtuales inteligentes.

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El sistema operativo, conocido internamente como Charismatic y posiblemente bautizado como homeOS en el lanzamiento, ofrecería una interfaz centrada en esferas de reloj y widgets, siguiendo la línea de diseño de watchOS y el modo de espera del iPhone.

Se especula sobre la presencia de una Siri evolucionada, con aspecto animado y capacidades mejoradas de inteligencia artificial, que facilitaría la interacción por voz y la ejecución de comandos complejos sin intermediarios.

El panel principal del centro de mando sería una pantalla de inicio personalizable. REUTERS/Mike Segar

Interfaz, aplicaciones y experiencia de usuario

El panel principal del centro de mando sería una pantalla de inicio personalizable, con widgets que mostrarían información relevante como el clima, eventos próximos, presentaciones de fotos y accesos directos a funciones esenciales del hogar.

No se espera que cuente con una tienda de aplicaciones independiente, pero sí incluiría varias aplicaciones preinstaladas de Apple, como Safari, Noticias, Música, Notas, Calendario, Fotos y Hogar.

La interfaz aprovecharía la cámara frontal para identificar a cada usuario y mostrarle su propia configuración personalizada, permitiendo que varias personas utilicen el mismo dispositivo sin perder sus preferencias ni su información privada.

El dock virtual facilitaría el acceso rápido a las aplicaciones, mientras que la integración profunda con la nueva Siri dotaría al sistema de capacidades conversacionales y de gestión de rutinas automatizadas.

El HomePod mini es un altavoz inteligente para tu casa. Te permite reproducir música, controlar la iluminación y gestionar tu hogar mediante comandos de voz con Siri. REUTERS/Dado Ruvic

Funciones de intercomunicador y reproducción multimedia

Uno de los aspectos prácticos sería la posibilidad de utilizar varios dispositivos distribuidos en diferentes habitaciones, funcionando como intercomunicadores para facilitar el diálogo interno en la vivienda.

Además, gracias a los altavoces integrados y la compatibilidad con AirPlay, se podría reproducir música en cualquier parte de la casa o enviar mensajes de voz de forma instantánea entre dispositivos.

La suma de estas funciones convertiría al centro de control en un auténtico nodo central para la organización y la vida cotidiana en hogares inteligentes, permitiendo una gestión más eficiente y personalizada de todos los recursos y dispositivos conectados.

La información disponible hasta el momento proviene de filtraciones y reportes de analistas como Mark Gurman y Ming-Chi Kuo, quienes coinciden en que el dispositivo podría marcar un reposicionamiento estratégico para la línea HomePod, enfatizando las funcionalidades inteligentes y la integración en el ecosistema doméstico de Apple.