Desfile de los Knicks en Nueva York: guía completa, horarios, accesos y calles cortadas

Los New York Knicks celebran su primer campeonato de la NBA en 53 años con un desfile por el Cañón de los Héroes en el Bajo Manhattan (REUTERS)

Los New York Knicks desfilarán en el Cañón de los Héroes este jueves 18 de junio. El equipo conquistó su tercer título de la NBA—el primero en 53 años— y la ciudad espera más de un millón de personas en las calles para celebrarlo.

El desfile parte a las 10 de la mañana desde Bowling Green, sube por Broadway —rebautizada para la ocasión como “Champions Way”— hasta el Ayuntamiento y culmina con una ceremonia oficial al mediodía.

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El alcalde Zohran Mamdani entregará las llaves de la ciudad a los jugadores.

Ruta y horarios del desfile

El recorrido cubre aproximadamente 1.600 metros por Broadway —rebautizada “Champions Way”— desde Battery Park hasta la intersección con Chambers Street, frente al Ayuntamiento.

6:00 a.m. — Abren los accesos al recorrido.

10:00 a.m. — Arranca el desfile desde Bowling Green.

12:00 p.m. — Ceremonia oficial en la plaza del Ayuntamiento.

Una vez que los carros alegóricos llegan al Ayuntamiento, comienza la ceremonia con discursos, actuaciones musicales e invitados especiales. La ciudad no precisó cuánto tiempo durará el acto.

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Entrada libre al desfile, pero no a la ceremonia

El desfile es gratuito y no requiere entrada. Cualquier persona puede asistir sin reserva previa, aunque la ciudad recomienda llegar al menos dos horas antes para conseguir un buen lugar, ya que las calles sobre el recorrido cierran al cruce una vez que el desfile arranca.

La ciudad de Nueva York espera más de un millón de personas en el desfile de los Knicks, que podría ser el más grande de su historia (REUTERS)

La ceremonia en el Ayuntamiento sí exige entrada. La ciudad sorteó 600 entradas entre el público: 300 ganadores reciben dos entradas cada uno. El sorteo cerró el miércoles a las 11 a. m.

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Los mejores lugares para verlo

Bowling Green: punto de partida de los carros alegóricos. Los jugadores —entre ellos Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges y OG Anunoby— estarán sobre las plataformas antes de arrancar. Sin confeti.

Zuccotti Park: uno de los tramos más anchos del recorrido. Hay algo más de espacio entre la multitud.

Cerca del Ayuntamiento: mayor concentración de confeti. Los edificios más antiguos de la ciudad tienen ventanas que dan directamente al desfile.

Seguridad: operativo de nivel máximo

El NYPD desplegará un operativo comparable al de Año Nuevo o las visitas presidenciales. Según el exdetective y exagente del FBI Manny Gomez en declaraciones a la cadena CBS News, el dispositivo incluirá helicópteros, unidades montadas a caballo, perros detectores de explosivos y agentes encubiertos entre la multitud.

El NYPD desplegará un operativo de seguridad de nivel máximo para el desfile de los Knicks con helicópteros, perros detectores y un escuadrón antidrones (REUTERS/Jeenah Moon)

La comisionada de policía Jessica Tisch confirmó en una circular interna a los cerca de 34.000 efectivos del cuerpo que el evento “probablemente impondrá demandas significativas al NYPD”. El escuadrón antidrones del departamento también estará activo, y camiones del Departamento de Saneamiento se ubicarán estratégicamente a lo largo del recorrido como medida antiterrorista adicional.

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Cambios en el metro y el tráfico

La ciudad recomienda llegar en transporte público. Desde las 4:30 a.m. del jueves, dos estaciones de subte cierran hasta que termine la ceremonia en el Ayuntamiento:

Wall Street (líneas 4 y 5).

City Hall (líneas R y W).

Las alternativas disponibles son:

Bowling Green (4 y 5).

Fulton (4, 5, J, Z, 2 y 3).

Brooklyn Bridge (4, 5 y 6).

Chambers Street (J y Z).

Park Place (2 y 3).

El servicio del Staten Island Ferry se refuerza para la ocasión: los barcos saldrán cada 15 minutos.

En cuanto al tráfico vehicular, desde las 7 de la noche del miércoles no se permite estacionar al sur de la calle Canal. Los vehículos que no se retiren serán remolcados.

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El desfile de los Knicks es gratuito y de entrada libre, pero la ceremonia en el Ayuntamiento requiere una de las 600 entradas sorteadas por la ciudad (REUTERS)

A las 7 de la mañana del jueves, toda esa zona queda cerrada al tráfico entre el río Hudson y el East River. El FDR Drive y la West Side Highway permanecen abiertos. El tráfico que salga del puente de Brooklyn hacia Manhattan solo podrá circular hacia el norte por el FDR; los peatones sí podrán usar la pasarela del puente.

Qué no se puede llevar

Todos los asistentes pasan por un control de seguridad antes de ingresar al recorrido. Los accesos abren a las 6 de la mañana. No se permiten bolsos ni mochilas. El resto de objetos prohibidos:

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Botellas de vidrio o metal (las de plástico sí están permitidas).

Bates o bastones.

Bicicletas y patinetes.

Sillas.

Coolers.

Drones.

Mascotas.

Cochecitos de bebé.

Paraguas.

Armas de cualquier tipo.

Quienes trabajen en edificios sobre el recorrido pueden ingresar a sus oficinas con identificación del edificio. Los residentes de la zona también pueden acceder a sus domicilios con identificación válida.

Accesos al recorrido

Los puntos de acceso habilitados al recorrido son:

Washington St. & Morris St. / Battery Place

Trinity Place & Morris St.

Trinity Place & Exchange Aly

Trinity Place & Rector St.

Trinity Place & Thames St.

Trinity Place & Cedar St.

Church St. & Liberty St.

Church St. & Cortlandt St.

Church St. & Dey St.

Church St. & Fulton St.

Church St. & Barclay St.

Church St. & Park Pl.

Church St. & Murray St.

Church St. & Warren St.

Church St. & Thomas St.

New St. & Exchange Pl.

New St. & Wall St.

Nassau St. & Pine St.

Nassau St. & Cedar St.

Nassau St. & Liberty St.

Nassau St. & Maiden Lane

Nassau St. & John St.

Nassau St. & Ann St.

La ciudad informó que anunciará medidas de seguridad y cierres adicionales en los próximos días.

Cómo seguirlo a distancia

NBC New York y ABC7 New York transmiten el desfile en directo desde las 9 de la mañana. La señal también estará disponible en todas sus plataformas de transmisión en vivo y en los canales oficiales de redes sociales de la Oficina del Alcalde.

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Bowling Green, Zuccotti Park y la zona cercana al Ayuntamiento figuran entre los mejores lugares para ver el desfile de los New York Knicks (REUTERS)

La ciudad advirtió que el horario y la fecha pueden cambiar según las condiciones climáticas.

Toda la información oficial se actualiza en nyc.gov/knicks.