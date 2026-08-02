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Nueva York dio por cerrada la fase crítica del brote de legionelosis en el Upper East Side tras 92 casos y 7 muertes

La investigación sigue para determinar el origen, mientras persisten restricciones en un complejo de viviendas por presencia de la bacteria

El brote de legionelosis en el Upper East Side dejó de representar un riesgo elevado tras 14 días sin nuevos contagios (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)
El brote de legionelosis en el Upper East Side dejó de representar un riesgo elevado tras 14 días sin nuevos contagios (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)
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El Departamento de Salud de Nueva York informó que el brote de legionelosis en el Upper East Side dejó de representar un riesgo elevado tras 14 días sin nuevos contagios. El episodio dejó 92 casos confirmados, siete fallecidos y 79 personas hospitalizadas.

Según ABC 7 NY, canal de televisión local, el comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, explicó que no se identificaron nuevos pacientes durante ese período.

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En una conferencia de prensa, sostuvo: “Podemos dar por concluida esta fase de nuestra respuesta, ya que el período de incubación —es decir, el lapso durante el cual pueden aparecer nuevos casos— ha transcurrido”.

La zona más afectada abarcó los códigos postales 10128, 10028 y 10075, correspondientes a los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, en el Upper East Side de Manhattan.

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Las autoridades se concentraron en ese perímetro para ordenar inspecciones, revisar instalaciones y encuadrar el trabajo de control sanitario, mientras se recopilaban muestras y se elaboraban datos para identificar la posible fuente de exposición.

La investigación sanitaria incluyó inspecciones sobre torres de refrigeración de edificios del área, uno de los puntos clave del operativo para determinar dónde pudo originarse el brote.

La ciudad ordenó a 83 propietarios limpiar y desinfectar sus instalaciones tras detectar la presencia de la bacteria Legionella y, de acuerdo con datos citados por Fox 5 NY, canal de televisión local, todos cumplieron con la orden.

La ciudad ordenó desinfectar 83 torres de refrigeración tras detectar Legionella

Equipo de climatización industrial en una azotea con escaleras y tuberías; al fondo, varios edificios de ladrillo con ventanas y un cielo azul con nubes
La ciudad de Nueva York ordenó a 83 propietarios limpiar y desinfectar torres de refrigeración tras detectar la bacteria Legionella (ABC7)

En paralelo, las autoridades informaron que 59 torres de refrigeración dieron positivo a bacterias vivas de Legionella, mientras que otras 124 resultaron negativas. Ese conjunto de datos se convirtió en uno de los ejes centrales de la pesquisa para ubicar el foco de exposición y orientar la respuesta sanitaria en el terreno.

Martin señaló que el origen preciso del brote todavía no fue determinado, aunque las autoridades consideran que la fuente de la bacteria ya fue eliminada.

Citado por Fox 5 NY, canal de televisión local, afirmó que “ya no existe un riesgo elevado de legionelosis” para los residentes de esas zonas de Manhattan, en el marco de la actualización con la que el Departamento de Salud comunicó el cierre de la fase más intensa de la respuesta.

Las inspecciones también detectaron fallas de mantenimiento en dos torres del Upper East Side, según la reconstrucción de Fox 5 NY basada en datos de las autoridades. Una estaba en 300 East 83rd Street, nunca había sido registrada ante la ciudad y operaba de forma ilegal, por lo que el edificio recibió una multa de USD 11.000.

La otra instalación con deficiencias está ubicada en 1520 York Avenue, de acuerdo con la información atribuida al Departamento de Salud. Ambos hallazgos quedaron incorporados al esquema de revisión y control de infraestructura que acompañó el operativo sanitario desplegado en el área afectada.

El laboratorio aún busca establecer el origen exacto del brote

Numerosas bacterias alargadas de color rojizo sobre un fondo verde azulado. Una porción del fondo verde azulado es visible
El origen exacto del brote de legionelosis en el Upper East Side todavía no fue determinado, aunque Salud sostuvo que la fuente ya fue eliminada (ABC7)

Aunque las autoridades sostuvieron que el riesgo inmediato disminuyó, la investigación no terminó. El Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York compara las muestras bacterianas obtenidas de pacientes con las recolectadas en las torres que dieron positivo para determinar el punto exacto de exposición.

Los resultados de ese análisis de secuenciación genética se esperan para finales de agosto. Según se informó, esa comparación permitirá establecer si alguna de las torres inspeccionadas coincide con las muestras clínicas de los enfermos y, de ese modo, avanzar hacia una identificación más precisa del origen del brote.

Mientras el episodio del Upper East Side quedó bajo control, en Haven Plaza, un complejo de viviendas asequibles en el East Village, persistían reclamos de residentes por la detección de Legionella en el sistema de agua del edificio, informó Fox 5 NY.

A diferencia del brote ya contenido en Manhattan, allí el foco de preocupación señalado por los inquilinos se vinculó a la infraestructura interna del complejo y al acceso cotidiano al agua.

Los inquilinos denunciaron que llevaban cerca de dos meses sin poder usar las duchas tras confirmarse dos casos de legionelosis entre residentes del complejo.

También sostuvieron que la información oficial recibida sobre la situación fue confusa, una queja que, según el reporte televisivo, se sumó a la tensión por la duración de las restricciones y la falta de claridad sobre los pasos a seguir.

La administración del edificio indicó al canal que esta semana comenzó un programa de remediación con un plan integral de tratamiento y desinfección del agua.

Dana Cruz, presidenta de la Asociación de Inquilinos, aseguró que los residentes recibieron instrucciones de no ducharse ni usar agua caliente durante el resto del verano, en el marco de las medidas adoptadas a partir de la detección de la bacteria en el sistema del inmueble.

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