Trump advirtió que volverá a “lanzar bombas” sobre Irán si no le gusta el acuerdo o si “no se comportan”

Trump amenazó con volver a “lanzar bombas” si Irán no “se comporta”. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Estados Unidos volverá a "lanzar bombas" sobre Irán si el país persa "no se comporta“, a solo dos días de la ceremonia de firma en Suiza del acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio. Trump hizo estas declaraciones en Evian, Francia, durante la cumbre del G7, donde los líderes mundiales calificaron el pacto entre Washington y Teherán como una "oportunidad histórica" para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

“Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a lanzar bombas sobre sus cabezas. No me gusta si no se comportan. Volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, dijo el presidente en la cumbre de Evian, Francia.

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Apertura total del estrecho de Ormuz

Trump aseguró también que el estrecho de Ormuz —clave para el tránsito petrolero internacional— se reabrirá completamente “en un día o dos” tras concretarse el pacto. El presidente detalló que el paso marítimo ya está parcialmente operativo y anticipó su total restablecimiento tras la firma del acuerdo.

Trump declaró a los medios durante un encuentro con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, en el marco de la cumbre del G7. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El mandatario celebró la reacción positiva de los mercados internacionales ante el anuncio del principio de acuerdo con Irán. “Una vez más, la bolsa se ha disparado, el precio del petróleo se ha desplomado. Es increíble”, destacó Trump, quien insistió en que el mercado “habla más alto que las palabras” y que, en ausencia del pacto, la economía global podría enfrentar “una depresión mundial”.

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Acuerdo sin compromisos de inversión

Trump rechazó que Estados Unidos vaya a comprometerse a invertir en Irán. Varios trascendidos sobre el acuerdo preliminar mencionaban la posible creación de un fondo regional de 300.000 millones de dólares para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica, pero Trump lo calificó de “falso”.

“No tenemos ningún fondo. Si lo hacen, perfecto. Pero yo diría que no lo harán hasta dentro de un tiempo, hasta que vean cómo se comportan. Es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir”, subrayó Trump, aclarando que no existen obligaciones de inversión estadounidenses en el documento.

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Firma en Suiza

Estados Unidos e Irán formalizarán este viernes en Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza, el acuerdo destinado a poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países desde finales de febrero. La elección del lugar fue confirmada por la cancillería suiza y responde a una decisión consensuada entre Washington, Teherán y los países mediadores, Pakistán y Qatar.

Suiza confirmó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firmará el viernes en Bürgenstock. (EFE/Urs Flueeler)

Según lo anunciado por el régimen iraní, tras la ceremonia comenzará un período de negociaciones de 60 días orientado a alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos que aún permanecen abiertos entre ambas partes.

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El entendimiento contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial que permaneció fuertemente restringida durante gran parte del conflicto.