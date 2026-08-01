El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor extremo en tres condados del sur de Florida

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m (REUTERS/Andrew Kelly)

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El sur de Florida atraviesa este fin de semana una jornada marcada por un aviso de calor extremo que afecta a millones de residentes de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha activado una advertencia que estará vigente desde las 11:00 a.m. hasta las 18:00, dirigida especialmente a las zonas urbanas costeras, donde la combinación de temperaturas elevadas y humedad genera condiciones peligrosas para la salud.

El NWS emite este tipo de alertas cuando se espera que el índice de calor —que combina la temperatura ambiente y la humedad relativa— oscile entre 40 y 43 ℃ durante varias horas consecutivas. La advertencia abarca los principales centros urbanos de los tres condados, donde la densidad poblacional y la infraestructura pueden aumentar la exposición y el riesgo. Las autoridades destacan que estas condiciones pueden afectar la salud de la población y requieren medidas preventivas inmediatas.

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El pronóstico para esta jornada indica que los termómetros se mantendrán en valores elevados, con máximas previstas en los bajos y medios 30 ℃. En Miami, la temperatura podría alcanzar alrededor de 33 ℃ en las primeras horas de la tarde, mientras que en West Palm Beach podría llegar a 34 ℃. Sin embargo, la sensación térmica será mucho mayor debido a la alta humedad. El índice de calor, que representa el riesgo real para la salud, podría superar fácilmente los 40 ℃ y alcanzar picos de 43 ℃ en determinados momentos y lugares.

La alerta por calor extremo en el sur de Florida se concentra en las zonas urbanas costeras, donde la humedad eleva el riesgo para la salud (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El NWS advierte que la exposición directa al sol puede incrementar la sensación térmica hasta 8 ℃ adicionales, especialmente en espacios con poca ventilación. Esto implica que quienes permanezcan al aire libre, en lugares sin sombra o sin acceso a aire acondicionado, estarán expuestos a una intensidad térmica considerablemente mayor. Aunque se esperan lluvias y tormentas dispersas durante la tarde, estas precipitaciones no eliminarán el peligro generado por el calor. Se prevé que las probabilidades de lluvia disminuyan durante los próximos días, a medida que una masa de aire más seco avance sobre el sur de Florida.

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Las condiciones actuales suponen un riesgo significativo para diversos grupos. Los adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y quienes no tienen acceso a aire acondicionado se encuentran entre los más vulnerables. El calor extremo puede agravar problemas cardíacos, respiratorios y otras condiciones preexistentes. Se recomienda beber agua con frecuencia, vestir ropa ligera y clara, evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor y permanecer en lugares climatizados siempre que sea posible.

Para quienes deban trabajar o realizar tareas en exteriores, las autoridades recomiendan hacer pausas regulares en zonas frescas o sombreadas. Además, insisten en la importancia de no dejar niños, adultos dependientes ni mascotas dentro de vehículos estacionados, aunque sea por corto tiempo. La temperatura dentro de un automóvil puede aumentar rápidamente hasta niveles mortales, incluso cuando en el exterior no se perciban condiciones extremas.

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El índice de calor en Miami-Dade, Broward y Palm Beach podría ubicarse entre 40 y 43 grados durante varias horas consecutivas (REUTERS/Cheney Orr)

Reconocer las señales de agotamiento por calor es esencial para prevenir complicaciones. Los síntomas incluyen sudoración excesiva, debilidad, mareos, dolor de cabeza, náuseas y calambres musculares. Si se presentan estos signos, la persona debe suspender cualquier actividad, trasladarse a un lugar fresco y beber agua para recuperarse. Si no se actúa a tiempo, el agotamiento puede derivar en un golpe de calor, una emergencia médica que se manifiesta con confusión, pérdida de conciencia, convulsiones o una temperatura corporal extremadamente alta. Ante estos casos, se debe llamar al 911 de inmediato y comenzar a enfriar a la persona hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Además del calor, el pronóstico prevé tormentas aisladas durante la tarde, que pueden provocar rayos, ráfagas de viento y lluvias intensas localmente. Las autoridades recomiendan seguir atentamente los avisos meteorológicos y monitorear la situación a lo largo del día, en especial si se vive en zonas expuestas o se planean actividades al aire libre. También aconsejan revisar periódicamente el estado de familiares, vecinos y personas vulnerables, ya que el impacto del calor y las tormentas puede variar considerablemente en diferentes sectores de la comunidad.

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La conjunción de temperaturas elevadas, humedad alta, posibilidad de tormentas y la llegada de aire seco en los próximos días obliga a mantener la precaución y adoptar conductas responsables para reducir el impacto de estas condiciones extremas.