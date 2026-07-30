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"Lo que hizo jamás podré retribuírselo": el padre del niño rescatado en California agradeció al joven salvavidas

Sumit Rai expresó su gratitud hacia Ryder Williams, el adolescente de 16 años que se lanzó al océano para salvar a su hijo Nathaniel de las olas en Seabright Beach

Dos jóvenes sin camiseta y una persona pequeña están en el mar con grandes olas, cerca de la orilla, junto a un flotador de rescate rojo
Un salvavidas adolescente rescató a un niño de 10 arrastrado por olas de hasta 3 metros en Seabright State Beach, Santa Cruz, California (Instagram @santacruznow)
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Un salvavidas de 16 años evitó la muerte de un niño de 10 que fue arrastrado al mar por olas de hasta 3 metros en Seabright State Beach, Santa Cruz, California, en un rescate grabado en video que se convirtió en viral y llegó a oídos del presidente Donald Trump.

El menor quedó inconsciente bajo el agua antes de ser alcanzado por Ryder Williams, quien se lanzó al océano pese a las condiciones extremas.

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Nathaniel Rai estaba parado en aguas poco profundas el sábado pasado cuando una serie de oleadas súbitas lo derribaron y lo arrastraron al mar. Según informó la Associated Press, California State Parks indicó que el niño fue arrastrado unos 13,7 metros (15 yardas) hacia el interior del océano antes de que Williams lograra alcanzarlo. El salvavidas recibió el aviso a través de la radio y corrió hacia el agua sin dudarlo.

El video del rescate en Seabright Beach se volvió viral y mostró la lucha de Ryder Williams contra las olas mientras sostenía al niño (@santacruznow)

Williams describió que, tras la primera ola, no pudo sacar al niño porque este estaba inerte y la fuerza del mar era demasiado intensa. Pese a ello, no soltó al menor en ningún momento.

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El testigo presencial Scott Vander Dussen, quien filmó el rescate, declaró en KRON4 que el joven fue “arrastrado en un instante” y que la lucha contra las olas duró mucho más de lo que muestra el video. “Fue fenomenal”, afirmó Vander Dussen al describir la actuación del salvavidas.

Un adulto y un niño están en el mar. El adulto viste bañador rojo y sujeta al niño. Una boya de rescate negra y roja flota cerca. Hay olas y espuma
El salvavidas Ryder Williams rescató en California a Nathaniel Rai, un niño de 10 años arrastrado por olas de hasta 3 metros en Seabright State Beach (@santacruznow)

El rescate: olas, corrientes y un niño inconsciente

El video muestra a Williams lanzarse de cabeza contra las olas mientras abraza al niño. Ola tras ola, el adolescente tomaba aire y se sumergía para resistir el impacto, sin ceder en ningún momento. Un segundo salvavidas también entró al agua para asistir en el rescate, junto a varios espectadores a quienes Williams instó a regresar a la orilla por el riesgo que corrían.

El padre del niño, Sumit Rai, quien se encontraba en su ciudad natal de Dallas al momento del incidente, se enteró de lo ocurrido esa misma noche cuando habló por teléfono con sus hijos. “Mi hijo me dijo que se había ahogado y que había perdido el conocimiento”, relató Rai en declaraciones a la Associated Press. Además agregó: “Estaba muy callado, todavía en estado de shock”. A la mañana siguiente, el padre ya había visto el video del rescate.

Nathaniel no sufrió heridas graves. Según informó California State Parks en un comunicado, fue evaluado médicamente y dado de alta para reunirse con su familia. El propio niño le contó a su padre que había tragado arena y que la estuvo expulsando al toser una vez en la orilla.

Las secuelas psicológicas y la gratitud de un padre

A días del incidente, Nathaniel aún no logró procesar del todo lo vivido. “Sigue pensando mucho en lo que pasó. Lo tiene en la mente. Le molesta cuando duerme. Claramente lo traumatizó“, reconoció Sumit Rai ante la Associated Press. El niño se encuentra todavía en California y se espera que regrese a Dallas en los próximos días.

Su padre tomó contacto con Williams y expresó una deuda que considera impagable. “Lo que hizo, jamás podré retribuírselo. Estaré eternamente agradecido”, indicó Rai. Al describir el contexto en el que operó el joven salvavidas, fue contundente: “Entró a ese agua a pesar de unas condiciones mortales. Estaba arriesgando su propia seguridad”.

Niño con sudadera gris y negra en silla azul, frente a mesa de trabajo con alfombrilla de corte, cuchillo, y recipientes con piezas
California State Parks informó que Nathaniel Rai no sufrió heridas graves, recibió atención médica y fue dado de alta para reunirse con su familia (Gentileza: Foto familiar)

Reconocimiento de Trump y debate sobre los salvavidas

El rescate no solo conmovió a quienes lo presenciaron. El presidente Donald Trump publicó en X que tiene intención de invitar a Williams, a su familia y posiblemente al niño rescatado a la Casa Blanca para entregarle una distinción civil de alto rango. “¡Muy valiente, se lo merece!”, escribió el mandatario.

Por su parte, Eric Trump también compartió el video en la misma red social y pidió que se le otorgara “el mayor honor civil”.

La madre de Williams, identificada en redes sociales, rechazó la idea de crear una colecta de donaciones en su nombre. En su lugar, pidió que quienes quisieran reconocer al joven hicieran aportes al programa Junior Guards del Santa Cruz County Parks Department, donde Williams y muchos de sus compañeros se entrenaron antes de poder ejercer como salvavidas.

Donald Trump anunció en X que quiere invitar a Ryder Williams a la Casa Blanca, mientras la familia del salvavidas pidió apoyar al programa Junior Guards de Santa Cruz (REUTERS)
Donald Trump anunció en X que quiere invitar a Ryder Williams a la Casa Blanca, mientras la familia del salvavidas pidió apoyar al programa Junior Guards de Santa Cruz (REUTERS)

La mujer también aprovechó para plantear que los salvavidas deberían ser reconocidos como primeros respondedores, dadas las condiciones de riesgo extremo que enfrentan en las costas de Santa Cruz.

El propio Williams fue escueto al referirse a su acto. “Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de devolver al niño sano y salvo a su familia. Este es mi trabajo y me encanta lo que hago", declaró el joven en un comunicado.

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