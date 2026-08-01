Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

El drástico plan de Nueva York para decirle adiós a las bolsas de basura en las aceras

El alcalde Zohran Mamdani anunció una medida clave que cambia la recolección en los cinco distritos. Los administradores de inmuebles enfrentan una fecha límite este mes para adaptarse a la normativa

El plan municipal busca reducir ratas, olores y desechos expuestos mientras equipos del servicio de limpieza visitan inmuebles en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island para explicar el registro
Guardar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad avanza en un plan para retirar las bolsas de basura de las aceras y reemplazarlas por contenedores cerrados en todos los barrios. El mensaje quedó publicado el 31 de julio de 2026 en su cuenta de X (@NYCMayor).

“Estamos contenedorizando barrios al retirar la basura de nuestras aceras y permitir que los edificios de tamaño mediano cambien sus contenedores con ruedas por una alternativa más grande, mejor y más limpia: Empire Bins”, escribió Mamdani en la publicación, acompañada de un video del Departamento de Sanidad de la ciudad.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de un tuit del alcalde de Nueva York sobre contenedores de basura. Muestra miniatura de video con dos hombres en verde mirando un documento
Un tuit del alcalde de Nueva York, Meyer Zohran Kwame Mamdani, presenta la iniciativa para el cambio de contenedores de basura en aceras de la ciudad y muestra un video de dos personas en la calle (@NYCMayor)

Dos tipos de contenedor, una misma meta

El programa ofrece a los administradores de edificios dos opciones de recipiente: los Wheely bins, que son contenedores con ruedas ya conocidos en muchos vecindarios, y los Empire Bins, descritos por las autoridades como una alternativa de mayor tamaño y capacidad.

La fecha límite para que los administradores de propiedades se registren y elijan su opción es el cierre de este mes de julio. Quienes no lo hagan antes de ese plazo deberán esperar a la siguiente fase de expansión del programa.

PUBLICIDAD

Recorridos puerta a puerta en los cinco distritos

El video difundido por la cuenta oficial del alcalde muestra a trabajadores del Departamento de Sanidad —uniformados de verde— visitando edificios para explicar el sistema directamente a los encargados de las propiedades.

Gran cantidad de bolsas de basura negras apiladas en una acera de Nueva York con edificios de ladrillo, taxis amarillos, señales de tráfico y semáforos.
Bolsas de basura acumuladas en una acera de Nueva York, una imagen frecuente que el nuevo plan municipal busca eliminar mediante el uso de contenedores cerrados en todos los barrios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos recorriendo todas las puertas para asegurarnos de que la gente conozca este gran programa”, dijo uno de los funcionarios durante la grabación.

El operativo ya cubre los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. La idea es que ningún vecindario quede fuera del primer ciclo de inscripción.

Por qué Nueva York quiere ponerle tapa a la basura

La imagen de bolsas negras apiladas en las aceras es una de las quejas más frecuentes de los residentes de Nueva York, y también un problema de salud pública: las bolsas a la intemperie atraen ratas y generan malos olores, especialmente en verano.

El nuevo sistema de contenedores cerrados busca cortar ese ciclo. Al depositar los desechos en recipientes con tapa, se reduce el contacto directo con la basura en la vía pública y se facilita la recolección por parte de los camiones de sanidad.

Dos tomas de un hombre con barba, traje oscuro, camisa blanca y corbata azul. El fondo es una pared de ladrillo rojo con una ventana enrejada
Nueva York busca reducir la basura en la vía pública porque las bolsas en las aceras atraen ratas y generan malos olores (@NYCMayor)

Mamdani resumió el objetivo con una frase directa al final de su publicación: “Es hora de ponerle una tapa, Nueva York”.

Qué deben hacer los residentes y administradores

Para los hispanos y latinos que viven o administran propiedades en la ciudad, el proceso es el siguiente:

  • Los administradores de edificios deben inscribirse antes de que termine julio para elegir entre Empire Bin o Wheely bin.
  • Los residentes no necesitan hacer ningún trámite: el cambio lo gestiona el administrador del edificio.
  • El Departamento de Sanidad continúa los recorridos por los vecindarios para resolver dudas en persona.

Quienes no hayan recibido la visita de los funcionarios pueden comunicarse directamente con NYC Sanitation, la agencia municipal que coordina el programa.

La expansión continuará durante el año

Las autoridades no fijaron una fecha exacta para completar la transición en toda la ciudad, pero adelantaron que el plan seguirá creciendo durante 2026 a medida que más edificios se incorporen al sistema.

El alcalde Mamdani no mencionó costos del programa ni sanciones para quienes no cumplan con el registro en el plazo establecido. Esos detalles, de existir, no figuran en la publicación ni en el video difundido por su cuenta oficial.

Temas Relacionados

Zohran MamdaniNueva YorkBasuraSalud públicaCiudad de Nueva YorkTwitter

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cuánto tiempo se puede conducir legalmente con la pegatina de matriculación caducada en Texas?

La norma estatal excluye fines de semana y feriados federales en ese conteo y permite transitar mientras se gestiona la renovación, siempre que el conductor no tenga una infracción previa por esta causa

¿Cuánto tiempo se puede conducir legalmente con la pegatina de matriculación caducada en Texas?

Cómo ahorrar en el pago de préstamos estudiantiles en EE. UU.: guía para obtener descuentos en la tasa de interés

El Departamento de Educación otorgará una rebaja del 1% a quienes activen el débito automático antes del próximo vencimiento; hasta cuándo es el plazo para inscribirse

Cómo ahorrar en el pago de préstamos estudiantiles en EE. UU.: guía para obtener descuentos en la tasa de interés

Revelan un millonario esquema para cambiar cupones de alimentos por efectivo en Florida: hay cuatro acusados por fraude

La investigación sostiene que la red desvió más de 19 millones de dólares en casi siete años mediante tiendas en Miami-Dade y Broward, con transacciones ficticias y cargos inflados a tarjetas EBT

Revelan un millonario esquema para cambiar cupones de alimentos por efectivo en Florida: hay cuatro acusados por fraude

El Departamento de Justicia pide retirar los cargos contra el exolímpico David Hearn tras descubrir la verdadera causa del daño en la Reflecting Pool

Documentos oficiales y una inspección en el emblemático monumento de Washington dieron un vuelco a la investigación. La fiscalía admitió que la acusación carecía de sustento y descartó cualquier intención criminal

El Departamento de Justicia pide retirar los cargos contra el exolímpico David Hearn tras descubrir la verdadera causa del daño en la Reflecting Pool

Una trabajadora del Servicio Postal de Florida fue arrestada y acusada de robar un billete de lotería premiado

La empleada postal Lakaysha Lockhart fue detenida el pasado 31 de julio tras una pesquisa con el inspector general del USPS por sustraer un cupón premiado destinado a un residente del sur del estado y luego cobrarlo

Una trabajadora del Servicio Postal de Florida fue arrestada y acusada de robar un billete de lotería premiado

TECNO

Brasil invierte en iPhone 17 Pro Max para identificar fuera de lugar: Palmeiras, el club que más millones de dólares pagó

Brasil invierte en iPhone 17 Pro Max para identificar fuera de lugar: Palmeiras, el club que más millones de dólares pagó

Cómo conoció Lauren Sánchez a Jeff Bezos, edad y más preguntas en Google sobre la esposa del fundador de Amazon

Cómo es Silicon Valey el inicio de Google, HP, Nvidia, Netflix y hasta Apple

Por qué se usa el modo avión en los aviones: normas o evitar interrupciones

Cómo funciona una freidora de aire y qué cosas no se deben meter en 2026

ENTRETENIMIENTO

Quién era Nirmal Purja: la historia del alpinista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y murió buscando un nuevo récord

Quién era Nirmal Purja: la historia del alpinista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y murió buscando un nuevo récord

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

Mahershala Ali confirma que no será Blade y apunta contra Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo”

Murió Nirmal Purja: el famoso alpinista de Netflix falleció tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán

Alan Ritchson admite que "Fast Forever" tiene "grandes problemas" y que la solución no está a la vista

MUNDO

Suzy Lamplugh, el misterio de la agente inmobiliaria desaparecida en Londres que sigue sin resolverse 40 años después

Suzy Lamplugh, el misterio de la agente inmobiliaria desaparecida en Londres que sigue sin resolverse 40 años después

Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Lituania reiteró su apoyo a Ucrania contra el “terror ruso” y Letonia cerró la frontera con Bielorrusia

Grecia combate un frente de fuego de 25 kilómetros que devora viviendas y obliga a evacuar a cientos de personas cerca de Atenas

Ucrania hundió un buque portacontenedores de propiedad rusa en el Mar Negro