El drástico plan de Nueva York para decirle adiós a las bolsas de basura en las aceras

El plan municipal busca reducir ratas, olores y desechos expuestos mientras equipos del servicio de limpieza visitan inmuebles en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island para explicar el registro

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que la ciudad avanza en un plan para retirar las bolsas de basura de las aceras y reemplazarlas por contenedores cerrados en todos los barrios. El mensaje quedó publicado el 31 de julio de 2026 en su cuenta de X (@NYCMayor).

“Estamos contenedorizando barrios al retirar la basura de nuestras aceras y permitir que los edificios de tamaño mediano cambien sus contenedores con ruedas por una alternativa más grande, mejor y más limpia: Empire Bins”, escribió Mamdani en la publicación, acompañada de un video del Departamento de Sanidad de la ciudad.

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Un tuit del alcalde de Nueva York, Meyer Zohran Kwame Mamdani, presenta la iniciativa para el cambio de contenedores de basura en aceras de la ciudad y muestra un video de dos personas en la calle (@NYCMayor)

El programa ofrece a los administradores de edificios dos opciones de recipiente: los Wheely bins, que son contenedores con ruedas ya conocidos en muchos vecindarios, y los Empire Bins, descritos por las autoridades como una alternativa de mayor tamaño y capacidad.

La fecha límite para que los administradores de propiedades se registren y elijan su opción es el cierre de este mes de julio. Quienes no lo hagan antes de ese plazo deberán esperar a la siguiente fase de expansión del programa.

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Recorridos puerta a puerta en los cinco distritos

El video difundido por la cuenta oficial del alcalde muestra a trabajadores del Departamento de Sanidad —uniformados de verde— visitando edificios para explicar el sistema directamente a los encargados de las propiedades.

Bolsas de basura acumuladas en una acera de Nueva York, una imagen frecuente que el nuevo plan municipal busca eliminar mediante el uso de contenedores cerrados en todos los barrios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos recorriendo todas las puertas para asegurarnos de que la gente conozca este gran programa”, dijo uno de los funcionarios durante la grabación.

El operativo ya cubre los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. La idea es que ningún vecindario quede fuera del primer ciclo de inscripción.

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Por qué Nueva York quiere ponerle tapa a la basura

La imagen de bolsas negras apiladas en las aceras es una de las quejas más frecuentes de los residentes de Nueva York, y también un problema de salud pública: las bolsas a la intemperie atraen ratas y generan malos olores, especialmente en verano.

El nuevo sistema de contenedores cerrados busca cortar ese ciclo. Al depositar los desechos en recipientes con tapa, se reduce el contacto directo con la basura en la vía pública y se facilita la recolección por parte de los camiones de sanidad.

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Nueva York busca reducir la basura en la vía pública porque las bolsas en las aceras atraen ratas y generan malos olores (@NYCMayor)

Mamdani resumió el objetivo con una frase directa al final de su publicación: “Es hora de ponerle una tapa, Nueva York”.

Qué deben hacer los residentes y administradores

Para los hispanos y latinos que viven o administran propiedades en la ciudad, el proceso es el siguiente:

Los administradores de edificios deben inscribirse antes de que termine julio para elegir entre Empire Bin o Wheely bin.

Los residentes no necesitan hacer ningún trámite: el cambio lo gestiona el administrador del edificio.

El Departamento de Sanidad continúa los recorridos por los vecindarios para resolver dudas en persona.

Quienes no hayan recibido la visita de los funcionarios pueden comunicarse directamente con NYC Sanitation, la agencia municipal que coordina el programa.

La expansión continuará durante el año

Las autoridades no fijaron una fecha exacta para completar la transición en toda la ciudad, pero adelantaron que el plan seguirá creciendo durante 2026 a medida que más edificios se incorporen al sistema.

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El alcalde Mamdani no mencionó costos del programa ni sanciones para quienes no cumplan con el registro en el plazo establecido. Esos detalles, de existir, no figuran en la publicación ni en el video difundido por su cuenta oficial.