Las autoridades endurecen los cierres de pesca en el oeste de Estados Unidos por el calor récord

El calor récord y la sequía impulsan cierres y restricciones de pesca en los ríos del oeste de Estados Unidos

Guardar

El aumento de cierres y restricciones en zonas de pesca se está convirtiendo en una realidad cotidiana en el oeste de Estados Unidos, donde el calor extremo ha elevado la temperatura de los ríos a niveles sin precedentes. Las autoridades han tenido que tomar medidas urgentes, prohibiendo la pesca durante ciertas horas en ríos y arroyos, en respuesta a las sucesivas olas de calor y a un panorama marcado por la sequía y la disminución de los caudales.

Este verano ha sido especialmente duro: los termómetros han batido récords y la temperatura del agua ha superado los límites soportables para la fauna acuática. La situación es tal que muchos pescadores, atraídos por la fama de lugares icónicos como el Parque Nacional de Yellowstone o el río Blackfoot en Montana, se han encontrado con regulaciones cada vez más estrictas que limitan su actividad.

PUBLICIDAD

En el caso de Montana, la situación se ha agravado hasta el punto de que se han impuesto restricciones vespertinas en más de 1.900 kilómetros de ríos, una extensión nunca vista hasta ahora. El fenómeno no es exclusivo de este estado: en Colorado se han restringido 1.023 kilómetros de ríos, según datos oficiales.

Desde hace una década, los cierres temporales de zonas de pesca se han vuelto habituales, especialmente entre finales de junio y principios de septiembre, tal como indica el biólogo Adam Strainer, administrador de pesca en Montana. Las restricciones buscan aliviar la presión sobre especies vulnerables y ganar tiempo mientras se esperan mejores condiciones.

PUBLICIDAD

Las autoridades prohíben la pesca durante ciertas horas porque la temperatura del agua supera los límites soportables para la fauna acuática

El impacto del calor y la sequía en la trucha y otras especies resulta devastador. Las truchas dependen del agua fría para sobrevivir; cuando la temperatura sube, el oxígeno disuelto disminuye y los peces comienzan a sufrir estrés térmico. Este fenómeno provoca que su respiración se dificulte y su crecimiento se vea ralentizado. La trucha arcoíris y la trucha degollada son especialmente sensibles: los expertos advierten que incluso un breve contacto fuera del agua para tomar una fotografía puede resultar letal cuando los peces ya están debilitados por el calor.

En el río Yampa, en Steamboat Springs, las aguas alcanzaron los 23 ℃, provocando la muerte masiva de peces, lo que el conservacionista Kirk Deeter califica de mal presagio para las poblaciones de trucha. Además, la escasez de agua debido a la sequía acelera el calentamiento de los ríos, agravando el problema.

PUBLICIDAD

Las regulaciones y medidas adoptadas han sido diversas y cada vez más estrictas. El Parque Nacional de Yellowstone amplió recientemente las restricciones de pesca vespertina a todo el parque, una decisión que se suma a acciones similares en otros estados del oeste. En Montana, las autoridades ampliaron las restricciones hasta abarcar más de 1.900 kilómetros de ríos, en un intento de proteger a las especies más vulnerables durante los momentos de mayor estrés térmico.

Colorado ha seguido el mismo camino, imponiendo limitaciones en 19 ríos. Las regulaciones no se limitan a restricciones horarias: en 2016, por ejemplo, se prohibieron todas las actividades recreativas en 295 kilómetros del río Yellowstone para frenar la propagación de un parásito letal durante un episodio de aguas bajas y cálidas. Estas medidas buscan reducir el impacto humano en momentos críticos y evitar la mortalidad masiva de peces.

PUBLICIDAD

Montana impuso restricciones vespertinas en más de 1.900 kilómetros de ríos y Colorado limitó la pesca en 1.023 kilómetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias ecológicas y económicas de estas restricciones son profundas. Por un lado, la pesca de truchas es un pilar para la economía de muchas comunidades de las Montañas Rocosas, donde miles de visitantes llegan cada año atraídos por la reputación de los ríos y la posibilidad de capturar ejemplares de trucha. Sin embargo, la incertidumbre generada por los cierres y la mala calidad del agua ha llevado a que muchos turistas pospongan o cancelen sus viajes, afectando a negocios como tiendas de artículos de pesca y guías locales.

Dan Gigone, propietario de una tienda junto al río Yellowstone, señala que cada vez más visitantes prefieren esperar al otoño, cuando las condiciones suelen mejorar. El agua caliente no solo pone en riesgo a los peces, sino que también compromete los ingresos de quienes dependen de la pesca recreativa.

PUBLICIDAD

En cuanto a los cambios observados en los patrones climáticos y su relación con el aumento de las olas de calor fluviales, los expertos apuntan al cambio climático provocado por la acción humana como el principal responsable. La temperatura media del planeta se eleva y las sequías se hacen más frecuentes y duraderas, lo que altera el ciclo natural de los ríos de montaña.

Un estudio reciente, dirigido por la profesora Li Li de la Universidad Estatal de Pensilvania, demostró que las “olas de calor fluviales” son cada vez más comunes en regiones dominadas por la nieve, como el norte de Estados Unidos y las Montañas Rocosas. El deshielo se reduce y el periodo en que los ríos mantienen temperaturas frías es cada vez más corto, lo que perjudica a especies como la trucha toro. El número de días con temperaturas letales para peces de agua fría se ha incrementado de manera notable en la última década.

PUBLICIDAD

Las adaptaciones de pescadores y escuelas de pesca reflejan la magnitud del desafío. Muchos aficionados han comenzado a liberar sus capturas de inmediato o a evitar pescar en las horas de mayor calor. Otros, como Mike Wever, adaptan su equipamiento y aceptan las restricciones, conscientes de la necesidad de proteger el recurso. Las escuelas de pesca, como la de Todd Tanner en Bigfork, han tenido que modificar sus calendarios y horarios, acortando la temporada y concentrando las clases en los meses menos cálidos. Tanner, con más de tres décadas en Montana, reconoce que este tipo de preocupaciones era impensable hace apenas 25 años. La vulnerabilidad de los ríos y la fauna obliga a repensar prácticas y a asumir que la pesca en el oeste estadounidense ya nunca será igual.